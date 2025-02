국경 없는 축제: 슬로베니아의 노바 고리차와 이탈리아의 고리치아, 유럽의 문화 수도를 열어 젖히다.

슬로베니아의 노바고리차 (Nova Gorica)와 이탈리아의 고리치아 (Gorizia)가 국경 없는 새로운 문화의 장을 펼치기 위해 한 자리에 모인다. 슬로베니아의 문화 휴일인 2025년 2월 8일, 양국의 두 도시에서 하루 종일 화려한 개막 축하 행사가 펼쳐지게 된다. '역에서 역으로' (From Station to Station)라는 타이틀 아래 거리와 광장을 무대로 펼쳐지는 이번 축제에서 음악가, 무용가, 민속학자, 공연가들이 생동감 넘치는 공연을 펼칠 예정입니다.

노바로리차, 슬로베니아, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- At Europe Square, 노바고리차와 고리치아 양 도시의 상징적 심장부 역할을 할 Europe Square에서 유럽 문화 수도 (the European Capital of Culture)의 공식 출범식이 열리게 된다. 어스름한 밤이 찾아오면 스포트라이트는 노바고리차의 시 청사 앞 야외 무대로 옮겨져 잊지 못할 문화적 장관을 연출하게 될 것이다.

공식 개막 행사와 관련한 추가 정보

앞으로 몇 달간에 걸쳐 GO! 2025는 콘서트, 연극, 미술 전시회, 영화 상영, 미식 체험 등 잊지 못할 수천 개의 이벤트를 이 지역에 선사할 예정이다.

개막식 이후 진행되는 '유럽을 위한 행진' (March for Europe) (5월 1일~9일) 행사는 국경을 넘어가는 행위를 예술로 변모시키는 한편, '국경을 초월한 별미' (Tastes without Borders) (9월 26일~28일)행사는 미식의 향연을 선사할 예정이다. 깨달음의 폐막식 (The Enlightened Closing Ceremony) (12월 1~3일)으로 명명된 행사는 두 도시의 화려한 피날레 무대를 장식하게 된다. 또한 Alexander Gadjijev, Borderless Body, Dodecalogy 1972–1983, EPIC, ISOLABS, Benedetti Life 등의 콘서트가 화합과 창의성, 문화 유산을 기념하는 하이라이트 무대를 빛나게 할 예정이다.

공식 프로그램

GO! 2025는 역사, 모더니즘, 아름다운 자연이 어우러진 지역 탐방의 기회를 제공한다. 슬로베니아에서 가장 젊은 도시인 노바 고리차 (Nova Gorica)는 모더니즘 건축을 빛내는 멋진 사례들이 자리잡고 있으며 자연 애호가들의 천국으로 불리는 멋진 경관의 소차 강변 (Soča River)에 자리 잡고 있다. 기차를 타고 소차 계곡 (the Soča Valley)을 방문하면 Tolmin, Kobarid, Bovec이 지닌 멋진 매력을 발견할 수 있다.

한편 와인 애호가와 미식가들의 경우 환상적인 와인 명소 두 곳을 즐길 수 있다:

슬로베니아의 프로방스 (Slovenian Provence)라고 불리는 비파바 밸리 ( The Vipava Valley )는 햇살이 내리쬐는 멋진 포도밭과 부티크 와이너리로 유명한 곳이다.

)는 햇살이 내리쬐는 멋진 포도밭과 부티크 와이너리로 유명한 곳이다. 고리스카 브르다 (Goriška Brda)의 시적인 풍경과 아름다움, 그리고 특별한 와인을 만끽할 수 있다.

유럽 문화의 수도 (European Capital of Culture)를 좀 더 쉽게 탐방하고 싶다면 Wherever You Go! – GO!2025 web app웹 앱을 이용하기를 권장한다. 여기에서 최신 이벤트, 공연, 문화 행사 소식을 확인하거나 증강 현실을 통해 Nova Gorica와 Gorizia의 과거와 현재를 생생하게 보여주는 BulevAR app 앱 사용도 추천한다.

슬로베니아 관광청 (Slovenian Tourist Board)은 예술과 문화가 슬로베니아의 새로운 성장 동력임을 인식하고 GO! 2025를 통해 예술과 문화를 2024~2025년 홍보 활동의 중심 테마로 삼아 다양한 프로젝트를 진행 중이다.

