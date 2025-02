חגיגה ללא גבולות: נובה גוריקה וגוריציה פותחות את בירת התרבות האירופית

נובה גוריקה הסלובנית וגוריציה האיטלקית נפגשות כדי לכתוב פרק תרבותי חדש – פרק ללא גבולות. ב-8 בפברואר 2025, חג התרבות של סלובניה, הערים התאומות מארחות חגיגת פתיחה מרהיבה לאורך כל היום. תחת הכותרת "מתחנה לתחנה", החגיגות יתפרשו על פני רחובות וכיכרות, ויתעוררו לחיים על ידי מוזיקאים, רקדנים, פולקלוריסטים ופרפורמרים

נובה גוריקה, סלובניה, Feb. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- בכיכר אירופה, הלב הסמלי של שתי הערים, תיחנך רשמית בירת התרבות האירופית . עם רדת הלילה, אור הזרקורים יעבור לבמה הפתוחה מול בניין העירייה של נובה גוריקה, שם יתקיים מחזה תרבותי בלתי נשכח.

עוד על הפתיחה הרשמית

בחודשים הקרובים, GO! 2025 תביא אלף אירועים בלתי נשכחים לאזור, ביניהם קונצרטים, תיאטרון, תערוכות אמנות, הקרנות סרטים, חוויות קולינריות ועוד.

לאחר טקס הפתיחה החגיגי, March for Europe (1-9 במאי) יהפוך את מעברי הגבול לאמנות, ואילו Tastes Without Borders (26-28 בספטמבר) יציע סעודה של תענוגות גורמה. טקס הנעילה המרהיב (1-3 בדצמבר) יאיר את שתי הערים בסיום משלהב. נקודות עיקריות כוללות גם קונצרטים של אלכסנדר גדג'ייב, גוף ללא גבולות, דודקלוגיה 1972-1983, EPIC, ISOLABS ו- Benedetti Life, החוגגים אחדות, יצירתיות ומורשת תרבותית.

תוכנית רשמית

GO! 2025 היא גם הזדמנות לחקור אזור שבו היסטוריה, מודרניזם וטבע עוצר נשימה נפגשים. נובה גוריצה (Nova Gorica ), העיר הצעירה ביותר בסלובניה, מתגאה בדוגמאות מדהימות של אדריכלות מודרניסטית ושוכנת לאורך נהר סוצ'ה (Soča) עוצר הנשימה, גן עדן לאוהבי הטבע. ברכבת, המבקרים יכולים לבקר בעמק סוצ'ה (So č a Valley ), ולגלות את קסמם של טולמין (Tolmin), קובאריד (Kobarid) ובובק (Bovec).

בינתיים, חובבי יין ואוכל יכולים להתפנק בשני אזורי יין יוצאי דופן:

* עמק ויפאבה (Vipava Valley ), המכונה לעתים קרובות פרובנס (Provence) הסלובנית, ידוע בכרמים שטופי השמש וביקבי הבוטיק שלו

*הנוף הפיוטי של גוריסקה ברדה ( Goriška Brda ), עם יופי ויינות יוצאי דופן.

כדי לנווט בבירת התרבות האירופית בקלות, אנו מזמינים אתכם להשתמש באפליקציית האינטרנט Wherever You Go! – GO!2025 , המעדכנת אתכם באירועים, בהופעות ובאירועי התרבות האחרונים, או באפליקציית BulevAR , המשתמשת במציאות רבודה כדי להפיח חיים בעבר ובהווה של נובה גוריצה וגוריציה.

מועצת התיירות הסלובנית מעורבת עמוקות בקידום GO! 2025, תוך הכרה באמנות ותרבות כנושא מרכזי בפעילויות קידום מכירות 2024-2025.

