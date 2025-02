Un festejo sin fronteras: Nova Gorica y Gorizia abren la Capital Europea de la Cultura

Las ciudades de Nova Gorica, en Eslovenia, y Gorizia, en Italia, se unen para escribir un nuevo capítulo cultural: un capítulo que elimina las fronteras. El 8 de noviembre de 2025, feriado cultural en Eslovenia, las ciudades gemelas celebrarán una fiesta de inauguración espectacular que durará todo el día. Bajo el título "De estación a estación", las festividades se irán desarrollando por calles y plazas, y cobrarán vida a través de músicos, bailarines, artistas folclóricos y actores

NOVA GORICA, Eslovenia, Feb. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- En la Plaza de Europa, el corazón simbólico de ambas ciudades, se inaugurará oficialmente la Capital Europea de la Cultura. Mientras cae la noche, el foco pasará a estar sobre el escenario al aire libre en frente al edificio municipal de Nova Gorica, donde tendrá lugar un inolvidable espectáculo cultural.

Más información sobre la inauguración oficial

Durante los próximos meses, GO! 2025 hará llegar miles de eventos inolvidables a la región, incluyendo conciertos, teatro, exposiciones de arte, proyección de películas, experiencias culinarias y mucho más.

Después de la gran ceremonia inaugural, Marcha para Europa (del 1 al 9 de mayo) transformará el cruce de fronteras en arte, mientras que Sabores sin fronteras (del 26 al 28 de septiembre) ofrecerá un festín de delicias gastronómicas. La Ceremonia de Cierre Iluminada (del 1 al 3 de diciembre) iluminará ambas ciudades en un evento de cierre espectacular. Entre los momentos más destacados se incluyen conciertos de Alexander Gadjijev, Borderless Body, Dodecalogy 1972–1983, EPIC, ISOLABS y Benedetti Life, que celebran la unidad, la creatividad y el patrimonio cultural.

Programa oficial

GO! 2025 es también una oportunidad de explorar una región donde convergen la historia, la modernidad y una naturaleza deslumbrante. Nova Gorica, la ciudad más joven de Eslovenia, hace alarde de impresionantes ejemplos de arquitectura modernista y se encuentra a orillas del deslumbrante río Soča, un paraíso para los amantes de la naturaleza. Los turistas pueden visitar en tren el valle del Soča, para descubrir los encantos de Tolmin, Kobarid y Bovec.

Mientras tanto, los amantes del vino y los entusiastas de la comida pueden darse el gusto en dos notables regiones vitivinícolas:

La región del valle de Vipava , a menudo denominada la Provenza eslovena , es reconocida por sus soleados viñedos y sus bodegas boutique

, a menudo denominada la , es reconocida por sus soleados viñedos y sus bodegas boutique Goriška Brda

Para recorrer la Capital Europea de la Cultura con comodidad, le invitamos a usar la aplicación Wherever You Go! – GO!2025, que le mantiene actualizado respecto a los eventos, los espectáculos y los acontecimientos culturales más recientes, o la aplicación BulevAR, que usa realidad aumentada para darle vida al pasado y al presente de Nova Gorica y Gorizia.

La Junta Directiva de Turismo Eslovena está sumamente comprometida con la promoción de GO! 2025, reconociendo al arte y a la cultura como temas centrales de las actividades promocionales de la temporada 2024–2025.

La foto que acompaña a este anuncio está disponible en http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/831b0bb3-dbf9-4d83-ad41-16042aa316cf

Contactos: press@slovenia.info

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.