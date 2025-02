Mohawk Industries presenta i risultati del quarto trimestre

CALHOUN, Georgia, Feb. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi un utile netto di 93 milioni di dollari e un utile per azione (“EPS”) di 1,48 dollari per il quarto trimestre 2024; l’utile netto rettificato è stato di 123 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,95 dollari. Le vendite nette per il quarto trimestre del 2024 sono state di 2,6 miliardi di dollari, con un incremento dell’1,0% rispetto al periodo precedente e una diminuzione dell’1,0% su base rettificata rispetto all’esercizio precedente. Nel quarto trimestre del 2023, la Società aveva registrato vendite nette pari a 2,6 miliardi di dollari, un utile netto di 140 milioni di dollari e un utile per azione di 2,18 dollari; l’utile netto rettificato era di 125 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 1,96 dollari.

Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, l’utile netto e l’EPS ammontavano, rispettivamente, a 518 milioni di dollari e 8,14 dollari; l’utile netto rettificato è stato di 617 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 9,70 dollari. Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, le vendite nette sono state di 10,8 miliardi di dollari, con un calo del 2,7% rispetto al periodo precedente e del 3,3% su base rettificata rispetto all’esercizio precedente. Per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, la Società ha registrato vendite nette pari a 11,1 miliardi di dollari, una perdita netta di 440 milioni di dollari e una perdita per azione di 6,90 dollari; l’utile netto rettificato è stato pari a 587 milioni di dollari e l’EPS rettificato di 9,19 dollari. Gli utili dell’esercizio precedente sono stati influenzati da oneri di svalutazione non monetari pari a 878 milioni di dollari.

Commentando i risultati del quarto trimestre e dell’intero esercizio, il Presidente e CEO Jeff Lorberbaum ha dichiarato: “I risultati del quarto trimestre hanno superato le nostre aspettative grazie alle attività commerciali, alle iniziative di ristrutturazione e ai miglioramenti della produttività che hanno influito positivamente sui risultati. Inoltre, l’impatto negativo sulle vendite determinato dagli uragani negli Stati Uniti è stato limitato a circa 10 milioni di dollari. Sebbene la domanda del comparto residenziale sia rimasta debole nei nostri mercati, l’introduzione di nuovi prodotti e le attività di marketing lanciate nell’esercizio precedente hanno sostenuto le vendite a livello globale.

Il contesto del quarto trimestre ha visto il perdurare delle condizioni che il nostro settore si è trovato ad affrontare lo scorso anno. I consumatori hanno continuato a contenere la spesa per gli acquisti discrezionali di grande entità mentre l’inflazione cumulata, l’incertezza economica e le tensioni geopolitiche continuano a pesare sulla fiducia dei consumatori. Durante il 2024, il mercato immobiliare a livello mondiale è rimasto debole. I proprietari immobiliari statunitensi hanno mantenuto le loro posizioni grazie ai bassi tassi ipotecari mentre la vendita di abitazioni esistenti negli Stati Uniti ha toccato il valore più basso degli ultimi 30 anni. Verso la fine dell’esercizio precedente, le banche centrali negli Stati Uniti, in Europa e in altre regioni hanno ridotto i tassi di interesse ma l’impatto sul tasso di rotazione delle abitazioni è stato marginale nella maggior parte delle regioni. Anche la costruzione di nuove abitazioni è stata contenuta a livello mondiale, a causa dell’aumento dei costi delle case e dei tassi di interesse. Nel corso dell’esercizio, gli investimenti nel settore commerciale hanno registrato una contrazione, pur mantenendosi più solidi rispetto al settore delle ristrutturazioni residenziali. Questi fattori hanno contribuito a ridurre la domanda del mercato e ad aumentare la concorrenza nel settore per quanto riguarda i volumi, comportando un incremento delle spese generali non assorbite e dei costi delle interruzioni temporanee, mentre gestivamo la produzione e le scorte. In questo contesto, abbiamo concentrato gli sforzi per promuovere le vendite, introducendo nuovi prodotti innovativi, potenziando le attività di marketing e attuando programmi promozionali.

Lo scorso anno abbiamo avviato progetti di ristrutturazione significativi e attuato miglioramenti operativi per ridurre i costi e incidere positivamente sui risultati a più lungo termine. Grazie a queste azioni, abbiamo ottenuto un incremento del 6% circa dell’utile netto rettificato per azione per l’intero esercizio, nonostante condizioni di mercato poco favorevoli. Abbiamo generato un flusso di cassa libero di 680 milioni di dollari e riacquistato 1,3 miliardi di azioni proprie per un valore di 161 milioni di dollari. Abbiamo chiuso l’esercizio con una liquidità disponibile di 1,6 miliardi circa e un rapporto di indebitamento di 1,1 volte. Siamo ben posizionati per gestire l’attuale fase di mercato, cogliere le opportunità per una crescita redditizia nel lungo termine e affermarci con più forza in previsione di una ripresa del settore immobiliare.

Nel quarto trimestre, il segmento Global Ceramic ha registrato un incremento dell’1,5% del fatturato netto rispetto al periodo precedente, o un incremento dell’1,2% su base rettificata rispetto all’esercizio precedente. Il margine operativo del segmento è stato del 3,4% secondo i dati riportati, o del 5,3% su base rettificata. Il margine operativo del segmento si è ridotto per l’impatto negativo dei prezzi e del mix di prodotti, in parte compensato dall’aumento della produttività. Abbiamo attuato diverse iniziative di contenimento dei costi, tra cui una nuova progettazione dei prodotti, il miglioramento dei processi e la razionalizzazione delle operazioni a costo più elevato. Negli Stati Uniti, stiamo sfruttando i nostri centri di assistenza del settore della ceramica per aumentare le vendite ai contractor e consolidare la nostra presenza presso i rivenditori di cucine e bagni a livello nazionale. In Europa, il team di tecnici, gli showroom dedicati alla comunità di architetti e designer e i prodotti di alta gamma stanno trainando la crescita delle vendite nel segmento commerciale, mentre le esportazioni al di fuori della regione sono in aumento. Sia in Messico che in Brasile, l’integrazione delle nostre acquisizioni ha migliorato l’offerta dei prodotti, la struttura di vendita e le strategie di mercato mentre le esportazioni brasiliane sono migliorate a seguito dell’indebolimento della valuta locale.

Nel quarto trimestre, le vendite nette del segmento Flooring Rest of the World sono diminuite del 2,1% rispetto al periodo precedente, o del 4,8% su base rettificata, rispetto all’esercizio precedente. Il margine operativo del segmento è stato dell’8,8% rispetto al periodo precedente, o del 10,0% su base rettificata. I margini operativi sono rimasti contenuti a causa della concorrenza sui prezzi nel settore e dell’aumento del costo della manodopera, in parte compensati dall’aumento della produttività e dalla diminuzione dei costi energetici. Procedono le iniziative di ristrutturazione avviate nel segmento, contribuendo a migliorare la nostra posizione in termini di costi e produttività grazie alla razionalizzazione delle risorse meno efficienti, alla semplificazione del portafoglio prodotti e alla riduzione delle spese amministrative. Le vendite e il mix delle collezioni premium di laminati e LVT sono aumentati grazie a campagne pubblicitarie mirate che hanno richiamato un maggior numero di clienti presso i nostri rivenditori. Il volume dei pannelli si è mantenuto stabile grazie ad attività promozionali più aggressive, mentre i nostri pannelli decorativi più innovativi hanno registrato risultati migliori grazie a una maggiore domanda nei progetti non residenziali. Le nostre attività nel settore degli isolanti hanno risentito di una domanda debole e della pressione sui margini a seguito dell’aumento della concorrenza e dei costi dei materiali. Di conseguenza, abbiamo annunciato aumenti di prezzo per compensare parzialmente l’incremento dei costi di produzione. Continuano gli investimenti nel settore dei pannelli e degli isolanti per ampliare la nostra presenza geografica e sviluppare nuovi prodotti in linea con le esigenze di questi mercati.

Nel quarto trimestre, le vendite nette del segmento Flooring North America sono aumentate del 2,8% rispetto al periodo precedente, ovvero sono diminuite dello 0,5% su base rettificata. Il margine operativo del segmento è stato del 4,5% rispetto al periodo precedente, o del 5,7% su base rettificata. I margini operativi del segmento si sono ridotti a seguito della diminuzione dei prezzi e del mix e dell’aumento dei costi dei fattori produttivi, in parte compensati da volumi più elevati, da una produttività più sostenuta e da azioni per la riduzione dei costi. Nel trimestre, abbiamo completato le attività di ristrutturazione LVT che consentiranno di migliorare le operazioni e ottenere risparmi significativi. Ci siamo concentrati sull’aumento dei volumi nei vari canali di vendita, ottimizzando le spese commerciali, generali e amministrative e ampliando la presenza nei canali dei centri per la casa e dell’edilizia residenziale. Le vendite di pavimenti duri sono aumentate in tutti i canali a seguito di una maggiore attività di distribuzione dei prodotti lanciati nel 2024. Riteniamo che le nostre collezioni di moquette per il settore residenziale abbiano conquistato quote di mercato, con le collezioni PETPremier e le categorie più in voga a guidare la nostra performance.

Da diversi anni il settore sta attraversando flessioni cicliche ma ora siamo fiduciosi che i nostri mercati torneranno ai livelli storici, sebbene il punto di svolta resti incerto. Nel primo trimestre prevediamo una domanda debole in tutti i nostri mercati a causa dei tassi di interesse elevati e della fragilità del settore abitativo. Per quanto riguarda i volumi, la forte concorrenza continuerà a esercitare pressioni sui prezzi, anche se il nostro mix dovrebbe beneficiare dei prodotti lanciati l’anno scorso, delle collezioni di alta qualità e della nostra offerta commerciale. Nel prossimo trimestre, l’aumento dei costi delle materie prime e della manodopera inciderà sui nostri margini, in quanto potremo trasferire tali incrementi al mercato solo in parte. Le nostre aziende stanno cercando altri modi per ridurre le spese e migliorare i processi, contribuendo a mitigare l’incidenza dell’aumento dei costi dei fattori produttivi. Stiamo ristrutturando le nostre attività nel settore della ceramica in Messico per migliorare l’andamento operativo con l’obiettivo di risparmiare circa 20 milioni di dollari all’anno. Nel complesso, le nostre attività di ristrutturazione sono in grado di generare risparmi annui per circa 285 milioni di dollari una volta completate nel 2026. Le spese in conto capitale previste per quest’anno sono volte a massimizzare le vendite, a migliorare il mix di prodotti e a ridurre i costi. Come indicato sul modulo 8-k presentato il 24 gennaio 2025, il segmento Flooring North America ha implementato un nuovo sistema di gestione degli ordini che ha fatto registrare più problemi del previsto. La transizione non ha avuto alcun impatto sui nostri sistemi produttivi o finanziari. La maggior parte dei processi di sistema è stata corretta e le nostre spedizioni sono attualmente in linea con la percentuale degli ordini. La fatturazione ha subito dei ritardi e al momento stiamo lavorando per risolvere gli errori legati alle spedizioni e alla fatturazione che si sono verificati nelle fasi iniziali dell’implementazione. Al momento stimiamo che l’impatto sul risultato operativo del primo trimestre a seguito delle mancate vendite e dei costi straordinari sarà compreso tra i 25 e i 30 milioni di dollari. Stiamo collaborando con i nostri clienti per risolvere eventuali problemi o criticità. Riteniamo che l’impatto dei costi straordinari sarà limitato al primo trimestre. Sebbene sia difficile stimare l’impatto delle vendite sui trimestri futuri, riteniamo che le difficoltà legate al cambio di sistema non incideranno in modo significativo e duraturo sui rapporti con i clienti. Il dollaro USA si è rafforzato notevolmente con conseguenze negative sulla conversione dei risultati dell’esercizio. Inoltre, il primo trimestre è storicamente il più debole dell’esercizio e avrà due giorni in meno rispetto all’esercizio precedente. Alla luce di questi fattori, prevediamo che l’EPS rettificato del primo trimestre sarà compreso tra 1,34 e 1,44 dollari, al netto di eventuali oneri di ristrutturazione o altri oneri straordinari. Questa previsione tiene conto dell’impatto previsto sull’EPS di 0,35 dollari a seguito dei problemi legati al sistema di Flooring North America.

Storicamente, ai periodi di contrazione ciclica del settore sono seguite riprese sostenute con il ritorno della domanda di pavimenti ai livelli storici. Tutte le nostre aree geografiche hanno bisogno di aumentare la costruzione di nuove abitazioni per far fronte alla nascita di nuovi nuclei familiari, mentre le abitazioni più datate richiedono interventi di ristrutturazione importanti dopo anni di progetti rimandati. Con il rafforzamento dell’economia, anche gli investimenti nel settore commerciale aumenteranno. In qualità di maggiore produttore di pavimenti al mondo, ci troviamo in una posizione privilegiata grazie alla nostra presenza geografica, alla leadership nell’innovazione, a un ampio portafoglio prodotti e alla solidità finanziaria. Con la ripresa del settore, l’aumento dei volumi determinerà un miglioramento dei costi di produzione e delle spese generali, migliorando anche i nostri risultati. Inoltre, il nostro mix aumenterà, i prezzi si rafforzeranno e i margini si espanderanno. Siamo pronti per gestire in modo efficace il breve termine e massimizzare i nostri risultati con la ripresa del segmento”.

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra eccezionale capacità di innovazione ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono fra i più noti del settore e includono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Negli ultimi vent’anni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con attività in Nord America, Europa, Sud America, Oceania e Asia.

Alcune delle dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare le anticipazioni su performance future, prospettive aziendali, strategie di crescita e operative e questioni simili e quelle che includono i termini “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili, costituiscono “dichiarazioni previsionali” ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, e successive modifiche, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, e successive modifiche. Per queste dichiarazioni, Mohawk rivendica la protezione del safe harbor per le dichiarazioni previsionali contenuta nel Private Securities Litigation Reform Act del 1995. La direzione ritiene che queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli nel momento in cui vengono rilasciate; tuttavia, è necessario prestare attenzione a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, poiché queste ultime si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, di eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto previsto dalla legge. Non è possibile assicurare l’esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori importanti potrebbero far sì che i risultati futuri differiscano dall’esperienza storica e dalle nostre attuali aspettative o proiezioni: cambiamenti nelle condizioni economiche o di settore; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle merci, delle materie prime e di altri costi di produzione; inflazione e deflazione dei mercati di consumo; oscillazioni valutarie; costi e forniture energetiche; tempistica e livello delle spese di capitale; tempistica e attuazione degli aumenti di prezzo dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; eventuale identificazione e perfezionamento di acquisizioni in condizioni favorevoli; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforma fiscale; reclami sui prodotti e di altro tipo; controversie legali; conflitti geopolitici; cambiamenti normativi e politici nelle giurisdizioni in cui opera la Società; e altri rischi identificati nelle relazioni SEC (Securities and Exchange Commission) e negli annunci pubblici di Mohawk.

Conference call venerdì 7 febbraio 2025, 11:00 Eastern Time

Per partecipare alla conference call tramite Internet visitare la pagina http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-2024-earnings-call. Per partecipare alla conference call tramite telefono, è necessario registrarsi anticipatamente all’indirizzo https://dpregister.com/sreg/10195645/fe39dbe57e per ricevere un numero univoco di identificazione personale. È possibile anche comporre il numero 1-833-630-1962 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-1843 (chiamate internazionali) il giorno della conference call per ottenere l’assistenza dell’operatore. Per coloro che non possono partecipare all’orario stabilito, la conference call sarà disponibile in replica fino al 7 marzo 2025 componendo il numero 1-877-344-7529 (Stati Uniti/Canada) o 1-412-317-0088 (resto del mondo) e inserendo l’ID della conferenza n. 3217810. La call verrà archiviata e sarà disponibile in replica nella scheda “Investors” del sito mohawkind.com per un anno.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1 Cost of sales 2,015.4 1,970.0 8,149.2 8,425.5 Gross profit 621.8 642.3 2,687.7 2,709.6 Selling, general and administrative expenses 491.8 473.6 1,984.8 2,119.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7 Operating income (loss) 121.8 167.1 694.7 (287.8 ) Interest expense 9.8 17.4 48.5 77.5 Other (income) and expense, net 0.5 (3.9 ) 0.2 (10.8 ) Earnings (loss) before income taxes 111.5 153.6 646.0 (354.5 ) Income tax expense 18.3 14.2 128.2 84.9 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 93.2 139.4 517.8 (439.4 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) 0.1 0.1 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.48 2.19 8.18 (6.90 ) Weighted-average common shares outstanding - basic 62.8 63.7 63.3 63.7 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.48 2.18 8.14 (6.90 ) Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.2 63.9 63.6 63.7

Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net cash provided by operating activities $ 397.0 296.3 1,133.9 1,329.2 Less: Capital expenditures 160.8 240.3 454.4 612.9 Free cash flow $ 236.2 56.0 679.5 716.3 Depreciation and amortization $ 156.4 154.2 638.3 630.3

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 666.6 642.6 Receivables, net 1,804.2 1,874.7 Inventories 2,513.6 2,551.9 Prepaid expenses and other current assets 512.5 535.1 Total current assets 5,496.9 5,604.3 Property, plant and equipment, net 4,579.9 4,993.2 Right of use operating lease assets 374.0 428.5 Goodwill 1,112.1 1,159.7 Intangible assets, net 791.9 875.3 Deferred income taxes and other non-current assets 423.8 498.8 Total assets $ 12,778.6 13,559.8 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 559.4 1,001.7 Accounts payable and accrued expenses 2,004.4 2,035.3 Current operating lease liabilities 108.5 108.9 Total current liabilities 2,672.3 3,145.9 Long-term debt, less current portion 1,677.4 1,701.8 Non-current operating lease liabilities 283.0 337.5 Deferred income taxes and other long-term liabilities 589.0 745.5 Total liabilities 5,221.7 5,930.7 Total stockholders' equity 7,556.9 7,629.1 Total liabilities and stockholders' equity $ 12,778.6 13,559.8

Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,008.2 993.7 4,226.6 4,300.1 Flooring NA 937.2 912.1 3,769.9 3,829.4 Flooring ROW 691.8 706.5 2,840.4 3,005.6 Consolidated net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1 Operating income (loss): Global Ceramic $ 34.2 41.5 249.5 (166.4 ) Flooring NA 42.2 74.6 238.5 (57.2 ) Flooring ROW 60.9 67.1 265.2 69.7 Corporate and intersegment eliminations (15.5 ) (16.1 ) (58.5 ) (133.9 ) Consolidated operating income (loss) $ 121.8 167.1 694.7 (287.8 ) Assets: Global Ceramic $ 4,591.0 4,988.3 Flooring NA 3,925.5 3,909.9 Flooring ROW 3,594.7 4,051.6 Corporate and intersegment eliminations 667.4 610.0 Consolidated assets $ 12,778.6 13,559.8

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 8.6 94.4 129.3 Software implementation cost write-off 5.1 — 12.9 — Inventory step-up from purchase accounting — — — 4.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) 9.9 87.8 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) 1.8 (3.0 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position — 0.1 (1.8 ) 3.0 Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (1.9 ) — (1.9 ) (12.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (10.0 ) 2.9 (10.0 ) Income tax effect of adjusting items (6.4 ) (9.8 ) (26.9 ) (50.0 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 122.9 125.3 617.2 587.0 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.95 1.96 9.70 9.19 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.2 63.9 63.6 63.9

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 559.4 Long-term debt, less current portion 1,677.4 Total debt 2,236.8 Less: Cash and cash equivalents 666.6 Net debt $ 1,570.2

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 30, 2024 June 29, 2024 September 28, 2024 December 31, 2024 December 31, 2024 Net earnings including noncontrolling interests $ 105.0 157.5 162.0 93.2 517.7 Interest expense 14.9 12.6 11.2 9.8 48.5 Income tax expense 27.8 42.3 39.8 18.3 128.2 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) — — (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 154.2 171.5 156.2 156.4 638.3 EBITDA 301.9 383.8 369.2 277.7 1,332.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.4 20.9 15.1 20.3 61.7 Software implementation cost write-off — — 7.8 5.1 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 8.2 8.2 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.3 0.7 (0.9 ) 9.9 Adjustments of indemnification asset 2.4 (0.2 ) (0.4 ) — 1.8 Adjusted EBITDA $ 318.5 405.8 392.4 310.4 1,427.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1)Includes accelerated depreciation of $2.4 for Q1 2024, $20.5 for Q2 2024, $4.4 for Q3 2024 and $5.3 for Q4 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,637.2 10,836.9 Adjustment for constant shipping days (85.9 ) (91.7 ) Adjustment for constant exchange rates 34.4 68.0 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,585.7 10,765.4

Three Months Ended December 31, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,008.2 Adjustment for constant shipping days (35.0 ) Adjustment for constant exchange rates 32.1 Adjusted net sales $ 1,005.3 Flooring NA Net sales $ 937.2 Adjustment for constant shipping days (29.3 ) Adjusted net sales $ 907.9

Flooring ROW Net sales $ 691.8 Adjustment for constant shipping days (21.7 ) Adjustment for constant exchange rates 2.3 Adjusted net sales $ 672.4

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Gross Profit $ 621.8 642.3 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22.6 2.8 Adjusted gross profit $ 644.4 645.1 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.4 % 24.7 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 491.8 473.6 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.0 ) (8.5 ) Software implementation cost write-off (5.1 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.9 4.6 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 484.6 469.7 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.4 % 18.0 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 121.8 167.1 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 11.3 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) Adjusted operating income $ 159.8 175.4 Adjusted operating income as a percent of net sales 6.1 % 6.7 %

Global Ceramic Operating income $ 34.2 41.5 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.0 4.9 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Adjusted segment operating income $ 53.5 48.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.3 % 4.8 %

Flooring NA Operating income $ 42.2 74.6 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11.5 (1.1 ) Legal settlements, reserves and fees — (10.3 ) Adjusted segment operating income $ 53.7 63.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.7 % 6.9 %

Flooring ROW Operating income $ 60.9 67.1 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8.0 7.5 Adjusted segment operating income $ 68.9 74.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.0 % 10.6 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (15.5 ) (16.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.1 — Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 5.6 Adjusted segment operating (loss) $ (16.3 ) (10.5 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Earnings before income taxes $ 111.5 153.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 8.6 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 159.2

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Income tax expense $ 18.3 14.2 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position — (0.1 ) Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1.9 — Income tax effect of foreign tax regulation change — 10.0 Income tax effect of adjusting items 6.4 9.8 Adjusted income tax expense $ 26.6 33.9 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.8 % 21.3 %

La Società integra i suoi bilanci consolidati sintetici, che sono redatti e presentati in conformità agli US GAAP, con alcune misure finanziarie non-GAAP. Come richiesto dalle norme della Securities and Exchange Commission, le tabelle precedenti presentano una riconciliazione delle misure finanziarie non GAAP della Società con le misure US GAAP più direttamente comparabili. Ciascuno degli indicatori non GAAP suindicato deve essere considerato in aggiunta all’indicatore US GAAP comparabile e potrebbe non essere confrontabile con misure dal nome simile presentate da altre società. La società ritiene che questi indicatori non GAAP, una volta riconciliati con i corrispondenti indicatori US GAAP, siano di ausilio per gli investitori nel seguente modo: gli indicatori di ricavi non GAAP aiutano a individuare le tendenze di crescita e a confrontare i ricavi per i periodi precedenti e futuri, mentre le misure di redditività non GAAP aiutano a comprendere le tendenze a lungo termine della redditività del business della società e a confrontare i suoi utili per i periodi precedenti e futuri.

La società esclude dalle proprie misurazioni dei ricavi non-GAAP alcune voci perché variano significativamente da un periodo all’altro e possono occultare le sottostanti tendenze del business. Le voci escluse dalle misure dei ricavi non GAAP della Società includono: operazioni e conversioni in valuta estera, un numero maggiore o minore di giorni di spedizione in un periodo e l’impatto delle acquisizioni.

La società esclude alcune voci dalle proprie misure di redditività non-GAAP perché potrebbero non essere indicative dell’attività operativa primaria della società, oppure non essere correlate ad essa. Le voci escluse dalle misure di redditività non-GAAP della Società includono: costi di ristrutturazione, di acquisizione, di integrazione e di altro tipo, patteggiamenti legali, riserve e onorari, svalutazione dell’avviamento e delle attività immateriali a vita indefinita, contabilizzazione dell’acquisto di acquisizioni, compreso incremento dell’inventario rispetto alla contabilizzazione dell’acquisto, modifiche dell’attività di indennizzo, storno di posizioni fiscali incerte e ristrutturazione fiscale europea.

Contatti: James Brunk, Direttore finanziario (706) 624-2239

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.