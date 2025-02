Mohawk Industries publiceert resultaten 4e kwartaal

CALHOUN, Georgia, Feb. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) heeft vandaag de nettowinst van $ 93 miljoen over het vierde kwartaal van 2024 aangekondigd, met een winst per aandeel ("EPS") van $ 1,48; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 123 miljoen, met een aangepaste winst per aandeel van $ 1,95. Voor het vierde kwartaal van 2024 bedroeg de netto-omzet $ 2,6 miljard, wat zoals gerapporteerd een stijging van 1,0% inhoudt en een daling van 1,0% op aangepaste basis in vergelijking met vorig jaar. Voor het vierde kwartaal van 2023 rapporteerde het Bedrijf een netto-omzet van $ 2,6 miljard, een nettowinst van $ 140 miljoen en een winst per aandeel van $ 2,18, met een aangepaste nettowinst van $ 125 miljoen en een aangepaste EPS van $ 1,96.

Voor het jaar eindigend op 31 december 2024 bedroeg de nettowinst $ 518 miljoen en de winst per aandeel $ 8,14; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 617 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 9,70. Voor het jaar eindigend op 31 december 2024 bedroeg de netto-omzet $ 10,8 miljard, wat zoals gerapporteerd een daling van 2,7% inhoudt en 3,3% op aangepaste basis in vergelijking met vorig jaar. Voor het jaar eindigend op 31 december 2023 noteerde het Bedrijf een nettowinst van $ 11,1 miljard, een nettoverlies van $ 440 miljoen en een verlies per aandeel van $ 6,90; de aangepaste nettowinst bedroeg $ 587 miljoen en de aangepaste winst per aandeel $ 9,19. De winst van het Bedrijf in het voorgaande jaar werd beïnvloed door niet-geldelijke waardeverminderingen van $ 878 miljoen.

Over de resultaten van het Bedrijf in het vierde kwartaal en het hele jaar verklaarde voorzitter en CEO Jeff Lorberbaum: "Onze resultaten voor het vierde kwartaal overtroffen onze verwachtingen dankzij verkoopacties, herstructureringsinitiatieven en productiviteitsverbeteringen. Daarnaast bleef het negatieve effect van de orkanen in de Verenigde Staten op de omzet beperkt tot ongeveer $ 10 miljoen. Hoewel de vraag naar woningen in onze markten zwak bleef, droegen de vorig jaar geïntroduceerde producten en onze marketinginitiatieven bij aan onze wereldwijde verkoopprestaties.

De omstandigheden in het vierde kwartaal waren een voortzetting van de omgeving waar onze sector het hele afgelopen jaar mee te maken had. Consumenten bleven terughoudend met grote discretionaire aankopen en het consumentenvertrouwen bleef onder druk staan door cumulatieve inflatie, economische onzekerheid en geopolitieke spanningen. In 2024 bleef de huizenverkoop wereldwijd onder druk staan, bleven Amerikaanse huiseigenaren vastzitten aan lage hypotheekrentes en daalde de verkoop van bestaande woningen in de VS naar het laagste niveau in 30 jaar. Centrale banken in de VS, Europa en andere regio's verlaagden de rente in de tweede helft van vorig jaar, hoewel het effect op de woningverkoop in de meeste regio's verwaarloosbaar was. Ook de bouw van nieuwe woningen bleef wereldwijd beperkt door de ongunstige invloed van de hogere bouwkosten en rente op projectontwikkeling. In de loop van het jaar vertraagden de investeringen in de commerciële sector, hoewel deze sterker bleven dan die in de renovatie van woningen. Deze factoren verminderden de marktvraag en zorgden voor een hevigere concurrentie in de sector voor volume. Dit resulteerde ook in hogere niet-geabsorbeerde overheadkosten en kosten door tijdelijke sluitingen bij het beheer van productie en voorraad. Gezien deze omstandigheden hebben we ons gericht op het stimuleren van de verkoop met innovatieve nieuwe producten, marketingacties en promotieprogramma's.

Vorig jaar hebben we belangrijke herstructureringsmaatregelen en operationele verbeteringen in gang gezet die onze kosten verlagen en onze resultaten op de langere termijn ten goede zullen komen. Dankzij deze acties hebben we de aangepaste winst per aandeel over het hele jaar met ongeveer 6% kunnen verhogen, ondanks een zwakke markt. We genereerden een vrije kasstroom van $ 680 miljoen en kochten 1,3 miljoen aandelen in voor $ 161 miljoen. We eindigden het jaar met een beschikbare liquiditeit van ongeveer $ 1,6 miljard en een schuldhefboom van 1,1. We zijn goed gepositioneerd om deze marktcyclus te beheersen, kansen voor winstgevende groei op de lange termijn na te streven en er sterker uit te komen wanneer de huizenmarkten verbeteren.

In het vierde kwartaal steeg de netto-omzet van ons segment Global Ceramic met 1,5% zoals gerapporteerd, of met 1,2% op aangepaste basis, ten opzichte van het voorgaande jaar. De operationele marge van het segment was 3,4% zoals gerapporteerd, of 5,3% op aangepaste basis. De operationele marge van het segment daalde door een ongunstige prijsstelling en mix, wat deels werd gecompenseerd door een hogere productiviteit. We hebben veel kostenbesparende initiatieven geïmplementeerd, waaronder het herontwerpen van producten, het verbeteren van processen en het rationaliseren van activiteiten met hogere kosten. In de VS maken we gebruik van onze keramische servicecentra om de verkoop aan aannemers te vergroten en onze positie bij keuken- en badkamerleveranciers in het hele land te versterken. In Europa zorgen ons team van adviseurs, onze showrooms voor architecten en designers en onze premium producten voor groei van de commerciële verkopen en we vergroten de export naar landen buiten de regio. In Mexico en Brazilië heeft de integratie van onze overnames geleid tot een verbetering van ons productaanbod, onze verkooporganisaties en onze marktstrategieën, en onze Braziliaanse export wordt sterker door verzwakking van de lokale munt.

In het vierde kwartaal daalde de netto-omzet van ons segment Flooring Rest van de Wereld met 2,1% zoals gerapporteerd, of 4,8% op aangepaste basis, in vergelijking met vorig jaar. De gerapporteerde operationele marge van het segment bedroeg 8,8%, of 10,0% op aangepaste basis. De operationele marges werden gedrukt door concurrerende prijzen in de sector en stijgende materiaal- en arbeidskosten, wat deels werd gecompenseerd door productiviteitsverbeteringen en lagere energiekosten. Onze herstructureringsinitiatieven in het segment vorderen en verbeteren onze kostenpositie en productiviteit naarmate we minder efficiënte activa rationaliseren, onze productportefeuille stroomlijnen en de administratieve overhead verminderen. We hebben de verkoop en de mix van onze premium laminaat- en LVT-collecties vergroot door meer reclame te maken en zo consumenten naar onze winkels te lokken. De volumes van onze panelen wisten we in stand te houden door agressievere promotionele acties en onze meer gedifferentieerde decoratieve panelen presteerden beter door sterkere projecten in de utiliteitsbouw. Onze isolatieactiviteiten hadden te kampen met een zwakke vraag en margedruk door toegenomen concurrentie en materiaalkosten, en we hebben prijsverhogingen aangekondigd om deze hogere inkoopkosten gedeeltelijk te compenseren. We investeren in onze paneel- en isolatieactiviteiten om de geografische dekking ervan uit te breiden en ontwikkelen nieuwe producten om in te spelen op deze markten.

De netto-omzet van ons segment Flooring North America steeg in het vierde kwartaal met 2,8% zoals gerapporteerd ten opzichte van vorig jaar, of daalde met 0,5% op aangepaste basis. De gerapporteerde operationele marge bedroeg 4,5%, of 5,7% op aangepaste basis. De operationele marges van het segment daalden door lagere prijzen, de productmix en hogere inkoopkosten, wat deels werd gecompenseerd door een hoger volume, een hogere productiviteit en kostenbesparende maatregelen. Tijdens het kwartaal hebben we onze herstructureringsinitiatieven voor LVT afgerond, die de activiteiten zullen verbeteren en aanzienlijke besparingen zullen opleveren. We concentreerden ons op het vergroten van het volume in de verschillende verkoopkanalen, het optimaliseren van onze uitgaven voor verkoop-, algemene en administratieve kosten (SG&A) en het uitbreiden van onze deelname aan de kanalen voor zowel woonwinkels als woningbouw. Onze verkopen van harde oppervlakken stegen in alle kanalen als gevolg van de toegenomen distributie van onze in 2024 geïntroduceerde producten. We geloven dat onze tapijtcollecties voor woningen marktaandeel hebben gewonnen, waarbij de verkoop van onze PETPremier-collecties en modecategorieën de beste resultaten opleverde.

Onze sector bevindt zich al enkele jaren in een cyclische neergang en we hebben er vertrouwen in dat onze markten zullen terugkeren naar historische niveaus, hoewel nog onvoorspelbaar blijft wanneer het keerpunt aanbreekt. We verwachten dat al onze markten in het eerste kwartaal zwak zullen blijven door de hoge rente en de zwakke huizenmarkt. Onze prijzen zullen onder druk blijven staan door de intense concurrentie, hoewel de gedifferentieerde producten die we vorig jaar hebben geïntroduceerd, de premium collecties en ons commerciële aanbod gunstig zouden moeten zijn voor onze mix. Hogere materiaal- en arbeidskosten zullen onze marges in het kwartaal drukken, omdat we de hogere kosten slechts gedeeltelijk kunnen doorberekenen naar de markt. Onze bedrijven zoeken naar aanvullende manieren om kosten te verlagen en processen te verbeteren, wat zal helpen om het effect van hogere inkoopkosten te verminderen. We zijn onze keramische activiteiten in Mexico aan het herstructureren om onze operationele prestaties te verbeteren, waarmee we ongeveer $ 20 miljoen per jaar zullen besparen. Onze cumulatieve herstructureringsacties zullen besparingen opleveren van ongeveer $ 285 miljoen op jaarbasis als ze in 2026 zijn afgerond. Onze kapitaaluitgaven dit jaar zijn gericht op het maximaliseren van de omzet, het verbeteren van de productmix en het verlagen van de kosten. Zoals we op 24 januari 2025 hebben aangegeven in ons formulier 8-K, heeft het segment Flooring North America een nieuw ordermanagementsysteem geïmplementeerd waarbij meer problemen optraden dan verwacht. De overgang had geen invloed op onze productie- of financiële systemen. Het merendeel van de systeemprocessen is gecorrigeerd en onze verzendingen zijn momenteel in lijn met onze orderniveaus. Onze facturering heeft vertraging opgelopen en we zijn samen met klanten bezig met het verhelpen van fouten bij verzending en facturering die zich vooral in het begin van de implementatie hebben voorgedaan. Op dit moment schatten we dat het effect op ons bedrijfsresultaat voor het eerste kwartaal als gevolg van de gemiste verkopen en buitengewone kosten tussen $ 25 miljoen en $ 30 miljoen zal bedragen. We werken nauw samen met onze klanten om eventuele problemen of zorgen te verhelpen. We denken dat de impact van de buitengewone kosten beperkt zal blijven tot het eerste kwartaal. Het is moeilijk in te schatten wat het effect op de verkopen in toekomstige kwartalen zal zijn, maar we verwachten niet dat de problemen met de overgang naar het nieuwe systeem op de lange termijn een significant effect zullen hebben op onze klantrelaties. De Amerikaanse dollar is aanzienlijk sterker geworden, wat onze omgerekende resultaten dit jaar negatief zal beïnvloeden. Ter herinnering, het eerste kwartaal is traditioneel ons minst gunstige kwartaal van het jaar en dit jaar is het twee dagen korter dan vorig jaar. Gezien deze factoren verwachten we dat onze aangepaste winst per aandeel over het eerste kwartaal tussen $ 1,34 en $ 1,44 zal liggen, exclusief herstructurerings- of andere eenmalige lasten. Deze indicatie houdt rekening met een geschatte impact op de winst per aandeel van $ 0,35 als gevolg van de systeemproblemen bij Flooring North America.

Historisch gezien worden cyclische dalingen in onze sector gevolgd door sterke oplevingen wanneer de vraag naar vloeren terugkeert naar historische niveaus. In al onze regio's is er behoefte aan de bouw van meer woningen om de groei van het aantal huishoudens op te vangen, en verouderde woningen moeten grondig worden gemoderniseerd nadat renovatie jarenlang is uitgesteld. Naarmate de economie aantrekt, zullen de bedrijfsinvesteringen in commerciële kanalen toenemen. Als 's werelds grootste fabrikant van vloerbedekkingen hebben we een unieke positie dankzij onze geografische reikwijdte, toonaangevende innovatie, uitgebreide productportfolio en financiële kracht. Wanneer de sector zich herstelt, zullen hogere volumes een gunstige weerslag hebben op onze productie- en overheadkosten en zo tot betere resultaten leiden. Bovendien zal onze mix verbeteren, zullen de prijzen stijgen en zullen de marges toenemen. We zijn goed voorbereid om de korte termijn te doorstaan en onze resultaten te maximaliseren terwijl de categorie zich herstelt."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende wereldwijde fabrikant van vloerbedekkingen die producten creëert om woon- en commerciële ruimtes over de hele wereld te verfraaien. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk leveren competitieve voordelen op bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels en vloeren in laminaat, hout, steen of vinyl. Onze toonaangevende innovaties hebben producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Onze merken behoren tot de meest erkende in deze branche en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. In de afgelopen twintig jaar heeft Mohawk het bedrijf omgevormd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van vloerbedekking, met vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Oceanië en Azië.

Bepaalde in de voorgaande paragrafen opgenomen uitspraken over toekomstige prestaties, bedrijfsvooruitzichten, groei- en bedrijfsstrategieën en soortgelijke onderwerpen en die de woorden 'zou kunnen', 'zou moeten', 'gelooft', 'anticipeert', 'verwacht', 'schat' of soortgelijke termen bevatten, zijn 'toekomstgerichte uitspraken' ('forward-looking statements') zoals bedoeld in Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Ten aanzien van deze uitspraken doet Mohawk een beroep op de zogenaamde 'veilige haven' voor toekomstgerichte uitspraken, genoemd in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Het management is van mening dat deze toekomstgerichte uitspraken redelijk zijn op het moment dat ze worden gedaan; voorzichtigheid is echter geboden om niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken, omdat deze alleen relevant zijn op de datum waarop ze worden gedaan. Behoudens wettelijk verplicht, heeft het Bedrijf geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen bij te werken of te herzien, noch op grond van nieuwe informatie, noch op grond van toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte verklaringen omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Door de volgende factoren kunnen toekomstige resultaten afwijken van ervaringen uit het verleden en van onze huidige verwachtingen of prognoses: veranderende economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van vrachtkosten, grondstofprijzen en andere inkoopkosten; inflatie en deflatie van consumentenmarkten; valutaschommelingen; energiekosten en -voorzieningen; de timing en het niveau van kapitaaluitgaven; de timing en implementatie van prijsverhogingen van de producten van het Bedrijf; bijzondere waardeverminderingen; de identificatie en eventuele voltooiing van overnames onder gunstige voorwaarden; de integratie van overnames; internationale activiteiten; de introductie van nieuwe producten; de stroomlijning van activiteiten; belasting en fiscale hervormingen; product- en andere claims; rechtszaken; geopolitieke conflicten; veranderingen in de regelgeving en politiek in de rechtsgebieden waarin het Bedrijf actief is; en andere mogelijke risicofactoren zoals beschreven in de rapporten die Mohawk heeft ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") en in openbare aankondigingen van Mohawk.

Conferencecall op vrijdag 7 februari 2025 om 11.00 uur Eastern Time

Ga naar http://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-4th-quarter-2024-earnings-call om deel te nemen aan de online conferencecall. Registreer u vooraf via https://dpregister.com/sreg/10195645/fe39dbe57e voor de conferencecall per telefoon om een uniek persoonlijk identificatienummer te ontvangen. Op de dag van de vergadering kunt u ook bellen naar 1-833-630-1962 (V.S./Canada) of 1-412-317-1843 (internationaal) voor assistentie door de operator. Voor degenen die niet op het aangegeven tijdstip kunnen luisteren, blijft de call tot 7 maart 2025 beschikbaar door te bellen naar 1-877-344-7529 (VS/Canada) of 1-412-317-0088 (internationaal) met vermelding van conferentie-ID #3217810. De call zal worden gearchiveerd en blijft gedurende één jaar beschikbaar onder het tabblad "Investors" op mohawkind.com.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1 Cost of sales 2,015.4 1,970.0 8,149.2 8,425.5 Gross profit 621.8 642.3 2,687.7 2,709.6 Selling, general and administrative expenses 491.8 473.6 1,984.8 2,119.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7 Operating income (loss) 121.8 167.1 694.7 (287.8 ) Interest expense 9.8 17.4 48.5 77.5 Other (income) and expense, net 0.5 (3.9 ) 0.2 (10.8 ) Earnings (loss) before income taxes 111.5 153.6 646.0 (354.5 ) Income tax expense 18.3 14.2 128.2 84.9 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 93.2 139.4 517.8 (439.4 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) 0.1 0.1 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.48 2.19 8.18 (6.90 ) Weighted-average common shares outstanding - basic 62.8 63.7 63.3 63.7 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.48 2.18 8.14 (6.90 ) Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.2 63.9 63.6 63.7

Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net cash provided by operating activities $ 397.0 296.3 1,133.9 1,329.2 Less: Capital expenditures 160.8 240.3 454.4 612.9 Free cash flow $ 236.2 56.0 679.5 716.3 Depreciation and amortization $ 156.4 154.2 638.3 630.3

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 666.6 642.6 Receivables, net 1,804.2 1,874.7 Inventories 2,513.6 2,551.9 Prepaid expenses and other current assets 512.5 535.1 Total current assets 5,496.9 5,604.3 Property, plant and equipment, net 4,579.9 4,993.2 Right of use operating lease assets 374.0 428.5 Goodwill 1,112.1 1,159.7 Intangible assets, net 791.9 875.3 Deferred income taxes and other non-current assets 423.8 498.8 Total assets $ 12,778.6 13,559.8 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 559.4 1,001.7 Accounts payable and accrued expenses 2,004.4 2,035.3 Current operating lease liabilities 108.5 108.9 Total current liabilities 2,672.3 3,145.9 Long-term debt, less current portion 1,677.4 1,701.8 Non-current operating lease liabilities 283.0 337.5 Deferred income taxes and other long-term liabilities 589.0 745.5 Total liabilities 5,221.7 5,930.7 Total stockholders' equity 7,556.9 7,629.1 Total liabilities and stockholders' equity $ 12,778.6 13,559.8

Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,008.2 993.7 4,226.6 4,300.1 Flooring NA 937.2 912.1 3,769.9 3,829.4 Flooring ROW 691.8 706.5 2,840.4 3,005.6 Consolidated net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1 Operating income (loss): Global Ceramic $ 34.2 41.5 249.5 (166.4 ) Flooring NA 42.2 74.6 238.5 (57.2 ) Flooring ROW 60.9 67.1 265.2 69.7 Corporate and intersegment eliminations (15.5 ) (16.1 ) (58.5 ) (133.9 ) Consolidated operating income (loss) $ 121.8 167.1 694.7 (287.8 ) Assets: Global Ceramic $ 4,591.0 4,988.3 Flooring NA 3,925.5 3,909.9 Flooring ROW 3,594.7 4,051.6 Corporate and intersegment eliminations 667.4 610.0 Consolidated assets $ 12,778.6 13,559.8

Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 8.6 94.4 129.3 Software implementation cost write-off 5.1 — 12.9 — Inventory step-up from purchase accounting — — — 4.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) 9.9 87.8 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) 1.8 (3.0 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position — 0.1 (1.8 ) 3.0 Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (1.9 ) — (1.9 ) (12.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (10.0 ) 2.9 (10.0 ) Income tax effect of adjusting items (6.4 ) (9.8 ) (26.9 ) (50.0 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 122.9 125.3 617.2 587.0 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.95 1.96 9.70 9.19 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.2 63.9 63.6 63.9

Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 559.4 Long-term debt, less current portion 1,677.4 Total debt 2,236.8 Less: Cash and cash equivalents 666.6 Net debt $ 1,570.2

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 30, 2024 June 29, 2024 September 28, 2024 December 31, 2024 December 31, 2024 Net earnings including noncontrolling interests $ 105.0 157.5 162.0 93.2 517.7 Interest expense 14.9 12.6 11.2 9.8 48.5 Income tax expense 27.8 42.3 39.8 18.3 128.2 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) — — (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 154.2 171.5 156.2 156.4 638.3 EBITDA 301.9 383.8 369.2 277.7 1,332.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.4 20.9 15.1 20.3 61.7 Software implementation cost write-off — — 7.8 5.1 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 8.2 8.2 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.3 0.7 (0.9 ) 9.9 Adjustments of indemnification asset 2.4 (0.2 ) (0.4 ) — 1.8 Adjusted EBITDA $ 318.5 405.8 392.4 310.4 1,427.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1)Includes accelerated depreciation of $2.4 for Q1 2024, $20.5 for Q2 2024, $4.4 for Q3 2024 and $5.3 for Q4 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,637.2 10,836.9 Adjustment for constant shipping days (85.9 ) (91.7 ) Adjustment for constant exchange rates 34.4 68.0 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,585.7 10,765.4

Three Months Ended December 31, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,008.2 Adjustment for constant shipping days (35.0 ) Adjustment for constant exchange rates 32.1 Adjusted net sales $ 1,005.3 Flooring NA Net sales $ 937.2 Adjustment for constant shipping days (29.3 ) Adjusted net sales $ 907.9

Flooring ROW Net sales $ 691.8 Adjustment for constant shipping days (21.7 ) Adjustment for constant exchange rates 2.3 Adjusted net sales $ 672.4

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Gross Profit $ 621.8 642.3 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22.6 2.8 Adjusted gross profit $ 644.4 645.1 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.4 % 24.7 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 491.8 473.6 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.0 ) (8.5 ) Software implementation cost write-off (5.1 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.9 4.6 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 484.6 469.7 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.4 % 18.0 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 121.8 167.1 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 11.3 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) Adjusted operating income $ 159.8 175.4 Adjusted operating income as a percent of net sales 6.1 % 6.7 %

Global Ceramic Operating income $ 34.2 41.5 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.0 4.9 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Adjusted segment operating income $ 53.5 48.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.3 % 4.8 %

Flooring NA Operating income $ 42.2 74.6 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11.5 (1.1 ) Legal settlements, reserves and fees — (10.3 ) Adjusted segment operating income $ 53.7 63.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.7 % 6.9 %

Flooring ROW Operating income $ 60.9 67.1 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8.0 7.5 Adjusted segment operating income $ 68.9 74.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.0 % 10.6 %

Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (15.5 ) (16.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.1 — Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 5.6 Adjusted segment operating (loss) $ (16.3 ) (10.5 )

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Earnings before income taxes $ 111.5 153.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 8.6 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 159.2

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Income tax expense $ 18.3 14.2 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position — (0.1 ) Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1.9 — Income tax effect of foreign tax regulation change — 10.0 Income tax effect of adjusting items 6.4 9.8 Adjusted income tax expense $ 26.6 33.9 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.8 % 21.3 %

Het Bedrijf vult zijn geconsolideerde samengevatte financiële overzichten, conform de Amerikaanse grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP), aan met niet-GAAP gerelateerde financiële prestatie-indicatoren. Overeenkomstig de voorschriften van de Securities and Exchange Commission geven de bovenstaande tabellen een reconciliatie van de niet binnen GAAP gedefinieerde financiële indicatoren van het bedrijf met de meest directe binnen US GAAP vergelijkbare gedefinieerde indicatoren. Elk van de hierboven genoemde niet-GAAP-maatstaven moeten worden beschouwd als aanvulling op een vergelijkbare US GAAP-maatstaf en is mogelijk niet vergelijkbaar met soortgelijke maatstaven die door andere ondernemingen worden gerapporteerd. Het Bedrijf meent dat deze niet-GAAP-maatstaven, wanneer ze zijn afgestemd op de overeenkomstige US GAAP-maatstaf, zijn beleggers als volgt helpen: niet-GAAP-omzetcijfers die helpen om groeitrends vast te stellen en omzet te vergelijken met vorige en toekomstige perioden evenals niet-GAAP-winstgevendheidscijfers die helpen de winsttrends van het Bedrijf op lange termijn te doorgronden en de winst te vergelijken met vorige en toekomstige perioden.

Het bedrijf sluit bepaalde niet binnen GAAP gedefinieerde omzetindicatoren uit, gezien deze sterk kunnen fluctueren tussen verschillende verslagperiodes en de onderliggende bedrijfstrends kunnen overschaduwen. De niet door GAAP gedefinieerde indicatoren zijn onder meer gebaseerd op wisselkoerstransacties en valutaomrekening, het aantal verzenddagen binnen een bepaalde periode en het effect van overnames.

Het Bedrijf neemt bepaalde posten niet op in zijn niet-GAAP-winstgevendheidscijfers omdat deze mogelijk niet indicatief zijn of niets te maken hebben met de kernprestaties van het Bedrijf. De volgende elementen zijn niet opgenomen in de niet-GAAP-maatstaven voor winstgevendheid: herstructurerings-, overname-, aan integratie gerelateerde en andere kosten, juridische schikkingen, reserves en commissies, bijzondere waardeverminderingen van goodwill en immateriële vaste activa met een onbeperkte levensduur, de boekhoudkundige verwerking van overnames, inclusief de verhoging van voorraden op basis van de boekhoudkundige verwerking van overnames, aanpassingen van vrijwaringsactiva, correcties van onzekere belastingposities en fiscale herstructureringen binnen Europa.

Contactgegevens: James Brunk, Chief Financial Officer (706) 624-2239

