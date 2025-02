KTT Onkologi Presisi Arab Saudi Dibuka dengan Dihadiri Pakar Global dan Lokal Ternama

MADINAH, Arab Saudi, Feb. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dengan dukungan dari Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Salman bin Sultan bin Abdulaziz, Gubernur Wilayah Madinah, dan dengan dihadiri Dr. Majid bin Ibrahim Alfayyadh, CEO King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), Konferensi Tingkat Tinggi Onkologi Presisi Arab Saudi resmi dimulai. KTT selama tiga hari ini, yang digelar di King Salman International Convention Centre di Madinah, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara penelitian ilmiah dan aplikasi klinis dalam onkologi presisi.

KTT yang diselenggarakan oleh KFSHRC berupaya mengembangkan strategi efektif untuk memanfaatkan teknologi genetik dan imunologi guna meningkatkan presisi diagnosis dan pengobatan kanker. KTT ini berfokus pada mengeksplorasi solusi inovatif dan tren di masa mendatang di bidang ini guna mencapai hasil terapeutik yang lebih efektif dengan efek samping lebih minim.

KTT yang mengumpulkan para pakar internasional dan lokal terkemuka, bertujuan untuk memperkuat kerja sama internasional di bidang onkologi presisi untuk membangun kemitraan strategis dengan institusi layanan kesehatan global terkemuka, guna memajukan penelitian, bertukar keahlian, dan mengembangkan standar baru untuk layanan kesehatan khusus. Agenda KTT ini mencakup edukasi ilmiah, lokakarya interaktif, dan sesi diskusi khusus untuk memungkinkan para dokter dan peneliti berbagi pengalaman dan praktik terbaik di bidang tingkat lanjut ini.

Selain itu, program ini menyoroti kemajuan mutakhir dalam pengobatan kanker melalui teknologi presisi, dengan sesi-sesi yang mencakup topik-topik seperti kedokteran genetika dan aplikasinya dalam diagnosis awal dan pengobatan yang dipersonalisasi, serta inovasi dalam imunoterapi dan perkembangan terbaru dalam terapi sel T yang direkayasa secara genetika.

Penyelenggaraan KTT di Madinah ini memperkuat posisi Arab Saudi sebagai pemimpin regional dalam penelitian dan pengembangan medis, yang sejalan dengan visi KFSHRC untuk menjadi pilihan utama bagi pasien dengan menyediakan perawatan kesehatan khusus yang didukung dengan teknologi baru dan inovasi medis.

Patut dicatat bahwa KFSHRC telah menduduki peringkat pertama di Timur Tengah dan Afrika, serta meraih peringkat ke-15 global dalam daftar 250 Pusat Medis Akademik terbaik dunia selama dua tahun berturut-turut, dan diakui sebagai merek layanan kesehatan paling bergengsi di Arab Saudi dan Timur Tengah menurut peringkat Brand Finance 2025. Selain itu, rumah sakit ini juga dinobatkan sebagai salah satu Rumah Sakit Pintar Terbaik Dunia untuk tahun 2025 oleh majalah Newsweek.

