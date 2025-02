Mohawk Industries reporta resultados del cuarto trimestre

CALHOUN, Georgia, Feb. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) anunció hoy utilidades netas del cuarto trimestre de 2024 de $ 93 millones y utilidades por acción ('EPS') de $ 1.48; las utilidades netas ajustadas fueron de $ 123 millones, y la EPS ajustada fue de $ 1.95. Las ventas netas del cuarto trimestre de 2024 fueron de $2.6 mil millones, un aumento de 1.0%, según lo reportado, y una disminución de 1,0% sobre una base ajustada en comparación con el año anterior. Durante el cuarto trimestre de 2023, la empresa reportó ventas netas de $ 2.6 mil millones, utilidades netas de $ 140 millones y ganancias por acción de $ 2.18; las utilidades netas ajustadas fueron $ 125 millones, y la EPS ajustada fue $ 1.96.

Para el año finalizados el 31 de diciembre de 2024, las utilidades netas y la EPS fueron $ 518 millones y $ 8.14, respectivamente; las utilidades netas ajustadas fueron $ 617 millones, y la EPS ajustada fue $ 9.70. Las ventas netas del año finalizado el 31 de diciembre de 2024 fueron de $10.8 mil millones, una disminución de 2.7%, según lo reportado, y 3,3% sobre una base ajustada en comparación con el año anterior. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, la empresa reportó ventas netas de $11.1 mil millones, una pérdida neta de $440 millones y una pérdida por acción de $6.90; las utilidades netas ajustadas fueron $587 millones, y la EPS ajustada fue $9.19. Las ganancias de la empresa el año anterior fueron afectadas por cargos por deterioro no monetario de $ 878 millones.

En un comentario sobre el cuarto trimestre y todo el año la empresa, el presidente y director ejecutivo, Jeff Lorberbaum, dijo: "Los resultados de nuestro cuarto trimestre superaron nuestras expectativas, ya que las acciones de ventas, las iniciativas de reestructuración y las mejoras en la productividad beneficiaron nuestro rendimiento. Además, el impacto negativo en las ventas a causa de los huracanes en Estados Unidos fue limitado aproximadamente a $ 10 millones. Aunque la demanda residencial se mantuvo débil en nuestros mercados, los lanzamientos de nuestros productos el año pasado y nuestras iniciativas de marketing contribuyeron a nuestro desempeño en ventas en todo el mundo.

El entorno del cuarto trimestre fue una extensión de las condiciones que enfrentó nuestro sector a lo largo del año pasado. Los consumidores continuaron limitando grandes compras discrecionales, y la confianza del consumidor continuó limitada por la inflación acumulada, la incertidumbre económica y las tensiones geopolíticas. Durante 2024, las ventas de viviendas en todo el mundo se mantuvieron suprimidas, los propietarios de viviendas de EE. UU. permanecieron inmovilizados con bajas tasas hipotecarias y las ventas de viviendas existentes en EE. UU. cayeron a un mínimo de 30 años. Los bancos centrales de Estados Unidos, Europa y otras regiones bajaron las tasas de interés durante la última parte del año pasado, aunque el impacto en la rotación de viviendas fue insignificante en la mayoría de las regiones. La construcción de viviendas nuevas también fue limitada en todo el mundo, con costos de vivienda más altos y tasas de interés que afectaron los inicios. A lo largo del año, las inversiones en el sector comercial se desaceleraron, aunque se mantuvieron más fuertes que la remodelación residencial. Estos factores redujeron la demanda del mercado y crearon una mayor competencia del sector por el volumen. Esto también resultó en mayores gastos generales no absorbidos y costos de cierre temporal mientras que gestionamos la producción y el inventario. Dadas estas condiciones, nos centramos en estimular las ventas con nuevos productos innovadores, acciones de marketing y programas promocionales.

El año pasado, iniciamos importantes acciones de reestructuración y mejoras operativas que están reduciendo nuestros costos y beneficiarán nuestros resultados a largo plazo. A través de estas acciones, logramos un aumento de aproximadamente el 6% en las ganancias por acción ajustadas para todo el año a pesar de un mercado débil. Generamos un flujo de caja libre de $ 680 millones y recompramos 1.3 millones de acciones de nuestro capital accionario por $ 161 millones. Finalizamos el año con una liquidez disponible de aproximadamente $ 1.6 mil millones y un apalancamiento de deuda de 1.1 veces. Estamos bien posicionados para gestionar este ciclo de mercado, buscar oportunidades de crecimiento rentable a largo plazo y salir fortalecidos cuando mejoren los mercados inmobiliarios.

Para el cuarto trimestre, las ventas netas de nuestro segmento Global Ceramic aumentaron 1.5%, según lo reportado, o un aumento del 1.2% sobre una base ajustada, en comparación con el año anterior. El margen operativo del segmento fue de 3.4% según lo informado, o 5.3% sobre una base ajustada. El margen operativo del segmento se redujo por precios y mezcla desfavorables, parcialmente compensado por ganancias de productividad. Implementamos muchas iniciativas de contención de costos, que incluyeron la reingeniería de productos, la mejora de procesos y la racionalización de operaciones de mayor costo. En Estados Unidos, estamos utilizando nuestros centros de servicio de cerámica para aumentar las ventas de contratistas y aumentar nuestra posición con distribuidores de cocina y baño en todo el país. En Europa, nuestro equipo de especificadores, las salas de exposición para la comunidad de A&D y los productos premium están impulsando el crecimiento de las ventas comerciales, y estamos aumentando las ventas de exportación fuera de la región. En México y Brasil, la integración de nuestras adquisiciones mejoró nuestra oferta de productos, organizaciones de ventas y estrategias de mercado, y nuestras exportaciones brasileñas se fortalecen mientras la moneda local se debilita.

Durante el cuarto trimestre, las ventas de nuestro segmento de Flooring Rest of the World, disminuyeron un 2.1%, según lo reportado, o un 4.8% sobre una base ajustada, en comparación con el año anterior. El margen operativo del segmento fue de 8.8% según lo informado, o 10.0% sobre una base ajustada. Los márgenes operativos fueron comprimidos debido a los precios competitivos del sector y al aumento de los costos de material y mano de obra, parcialmente compensados por las ganancias de productividad y los menores gastos de energía. Nuestras iniciativas de reestructuración en el segmento están progresando y mejorando nuestra posición de costos y productividad a medida que racionalizamos los activos menos eficientes, modernizamos nuestro portafolio de productos y reducimos los gastos administrativos. Crecimos las ventas y la mezcla de nuestras colecciones premium de laminados y LVT a través de una mayor publicidad que atrajo a los consumidores a nuestros minoristas. Nuestros volúmenes de paneles se mantuvieron mientras que tomamos acciones promocionales más agresivas, y nuestros paneles decorativos más diferenciados se desempeñaron mejor dados los proyectos no residenciales más fuertes. Nuestro negocio de aislamiento experimentó una débil demanda y presión de margen por el aumento de la competencia y los costos de materiales, y anunciamos aumentos de precios para compensar parcialmente estos costos de insumos más altos. Estamos invirtiendo en nuestros negocios de paneles y aislamiento para expandir su presencia geográfica y estamos desarrollando nuevos productos para satisfacer esos mercados.

En el cuarto trimestre, las ventas netas de nuestro segmento Flooring North America aumentaron un 2,8% en comparación con el año anterior, según lo reportado, o disminuyeron un 0.5% sobre una base ajustada. El margen operativo del segmento fue de 4.5% según lo informado, o 5.7% sobre una base ajustada. Los márgenes operativos del segmento se redujeron por precios y mezcla más bajos y mayores costos de insumos, parcialmente compensados por un mayor volumen, mayor productividad y acciones de reducción de costos. Durante el trimestre, completamos nuestras iniciativas de reestructuración de LVT, que mejorarán las operaciones y proporcionarán ahorros significativos. Nos centramos en aumentar el volumen en todos los canales de venta, optimizar nuestros gastos de venta, generales y administrativos y ampliar la participación en los canales de construcción de viviendas y residenciales. Nuestras ventas de superficies duras crecieron en todos los canales como resultado de una mayor distribución de nuestras presentaciones de productos 2024. Creemos que nuestras colecciones de alfombras residenciales ganaron participación en el mercado, con las ventas de nuestras colecciones PETPremier y las categorías de moda liderando nuestro rendimiento.

Nuestro sector atravesó una recesión cíclica durante varios años, y confiamos en que nuestros mercados volverán a niveles históricos, aunque el punto de inflexión sigue siendo impredecible. Esperamos una debilidad continua en todos nuestros mercados durante el primer trimestre debido a las elevadas tasas de interés y la debilidad en la vivienda. La intensa competencia por el volumen continuará presionando nuestros precios, aunque nuestra mezcla se debería beneficiar de nuestros productos diferenciados lanzados el año pasado, las colecciones premium y nuestra oferta comercial. El aumento de los costos de materiales y mano de obra reducirá nuestros márgenes en el trimestre, ya que solo podemos pasar parcialmente los costos más altos al mercado. Nuestras empresas están encontrando formas adicionales de reducir los gastos y mejorar los procesos, lo que ayudará a reducir el impacto de los mayores costos de los insumos. Estamos reestructurando nuestro negocio de cerámica mexicana para mejorar nuestro rendimiento operativo, lo que ahorrará aproximadamente $ 20 millones por año. Nuestras acciones de reestructuración acumulativas generarán ahorros anualizados de aproximadamente $ 285 millones cuando se completen en 2026. Nuestros gastos de capital este año se centran en maximizar las ventas, mejorar la combinación de productos y reducir los costos. Como indicamos en nuestra presentación de 8-K el 24 de enero de 2025, el segmento de Flooring North America implementó un nuevo sistema de gestión de pedidos que tuvo más dificultades de los previstos. La conversión no afectó a nuestros sistemas de fabricación o financieros. La mayoría de los procesos del sistema se corrigieron y nuestros envíos están actualmente alineados con nuestras tarifas de pedidos. Nuestra facturación se retrasó, y estamos abordando los errores de envío y facturación con los clientes que ocurrieron principalmente al comienzo de la implementación. En este punto, estimamos que el impacto en nuestros ingresos operativos del primer trimestre de las ventas perdidas y los costos extraordinarios será de entre $ 25 millones y $ 30 millones. Estamos trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes para solucionar cualquier problema o inquietud. Creemos que el impacto de los costos extraordinarios se limitará al primer trimestre. Es difícil estimar el impacto de las ventas en trimestres futuros, aunque no anticipamos que los problemas de conversión del sistema tengan un efecto significativo a largo plazo en nuestras relaciones con los clientes. El dólar estadounidense se ha fortalecido significativamente, lo que afectará negativamente nuestros resultados traducidos este año. Como recordatorio, nuestro primer trimestre es estacionalmente el más bajo durante el año, y tendrá dos días menos en comparación con el año anterior. Dados estos factores, esperamos que nuestra EPS ajustada del primer trimestre esté entre $1.34 y $1.44, excluyendo cualesquier cargos de reestructuración u otros cargos únicos. Esta guía incluye un impacto estimado de EPS de $ 0.35 debido a las dificultades del sistema Flooring North America.

Históricamente, las recesiones cíclicas en nuestro sector van seguidas de fuertes repuntes a medida que la demanda de pisos vuelve a niveles históricos. Todas nuestras regiones necesitan una mayor construcción de viviendas para abordar las crecientes formaciones familiares, y las viviendas antiguas requerirán una actualización significativa después de varios años de remodelación pospuesta. Mientras la economía se fortalezca, la inversión empresarial aumentará en los canales comerciales. Como el fabricante de pisos más grande del mundo, estamos en una posición única debido a nuestro alcance geográfico, innovación líder, amplio portafolio de productos y fortalezas financieras. Cuando el sector se recupere, los volúmenes más altos aprovecharán nuestros costos generales y de fabricación para mejorar nuestros resultados. Además, nuestra mezcla mejorará, los precios se fortalecerán y los márgenes se expandirán. Estamos bien preparados para gestionar a corto plazo y maximizar nuestros resultados mientras la categoría se recupera".

Algunas declaraciones en los párrafos inmediatos anteriores, en especial anticipando rendimiento futuro, perspectivas de negocios, estrategias operativas y de crecimiento y asuntos similares, e incluyen las palabras "podría", "debería", "considera", "anticipa", "espera" y "estima" o expresiones similares constituyen "declaraciones prospectivas", dentro de su significado bajo la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, según enmienda, y la Sección 21E de la Ley de Bolsa y Valores de 1934, según enmienda. Para esas declaraciones, Mohawk se acoge a la protección de las disposiciones Safe Harbor (salvaguarda) para las declaraciones prospectivas contenidas bajo la Ley de Litigio de Valores Privados de 1995. La administración considera que estas declaraciones prospectivas son razonables como y cuando fueron emitidas, sin embargo, se debe tener cautela de no depositar confianza indebida en ninguna declaración prospectiva debido a que tales declaraciones son válidas sólo a la fecha en que fueron emitidas. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, excepto según lo exija la ley. No puede haber garantía de que las declaraciones prospectivas sean exactas debido a que están basadas en varias suposiciones, que implican riesgos e incertidumbres. Los siguientes factores importantes pueden causar que los resultados futuros difirieran de la experiencia histórica y nuestras expectativas actuales y proyecciones: cambios en las condiciones económicas o del sector; la competencia; inflación y deflación en los precios de flete, materia prima y costos de otros insumos; inflación y deflación en mercados de consumo; fluctuaciones de tipo de moneda; costos y suministro de energía, tiempo y nivel de gastos de capital; tiempo e implementación de aumentos de los precios de los productos de la empresa; cargos por desvalorizaciones; identificación e integración de adquisiciones; operaciones internacionales; introducción de nuevos productos; agilización de operaciones; impuestos y reformas tributarias, reclamos por productos y otros; litigios; conflicto geopolítico, cambios regulatorios y políticos en las jurisdicciones en las que la empresa realiza negocios y otros riesgos identificados en los informes de Mohawk presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores ('SEC') y en anuncios públicos.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1 Cost of sales 2,015.4 1,970.0 8,149.2 8,425.5 Gross profit 621.8 642.3 2,687.7 2,709.6 Selling, general and administrative expenses 491.8 473.6 1,984.8 2,119.7 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7 Operating income (loss) 121.8 167.1 694.7 (287.8 ) Interest expense 9.8 17.4 48.5 77.5 Other (income) and expense, net 0.5 (3.9 ) 0.2 (10.8 ) Earnings (loss) before income taxes 111.5 153.6 646.0 (354.5 ) Income tax expense 18.3 14.2 128.2 84.9 Net earnings (loss) including noncontrolling interests 93.2 139.4 517.8 (439.4 ) Net earnings attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) 0.1 0.1 Utilidades (perdidas) netas atribuibles a Mohawk Industries, Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 ) Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.48 2.19 8.18 (6.90 ) Weighted-average common shares outstanding - basic 62.8 63.7 63.3 63.7 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.48 2.18 8.14 (6.90 ) Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.2 63.9 63.6 63.7





Other Financial Information Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net cash provided by operating activities $ 397.0 296.3 1,133.9 1,329.2 Less: Capital expenditures 160.8 240.3 454.4 612.9 Free cash flow $ 236.2 56.0 679.5 716.3 Depreciation and amortization $ 156.4 154.2 638.3 630.3





MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 666.6 642.6 Receivables, net 1,804.2 1,874.7 Inventories 2,513.6 2,551.9 Prepaid expenses and other current assets 512.5 535.1 Total current assets 5,496.9 5,604.3 Property, plant and equipment, net 4,579.9 4,993.2 Right of use operating lease assets 374.0 428.5 Goodwill 1,112.1 1,159.7 Intangible assets, net 791.9 875.3 Deferred income taxes and other non-current assets 423.8 498.8 Total assets $ 12,778.6 13,559.8 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 559.4 1,001.7 Accounts payable and accrued expenses 2,004.4 2,035.3 Current operating lease liabilities 108.5 108.9 Total current liabilities 2,672.3 3,145.9 Long-term debt, less current portion 1,677.4 1,701.8 Non-current operating lease liabilities 283.0 337.5 Deferred income taxes and other long-term liabilities 589.0 745.5 Total liabilities 5,221.7 5,930.7 Total stockholders' equity 7,556.9 7,629.1 Total liabilities and stockholders' equity $ 12,778.6 13,559.8





Segment Information Three Months Ended As of or for the Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net sales: Global Ceramic $ 1,008.2 993.7 4,226.6 4,300.1 Flooring NA 937.2 912.1 3,769.9 3,829.4 Flooring ROW 691.8 706.5 2,840.4 3,005.6 Consolidated net sales $ 2,637.2 2,612.3 10,836.9 11,135.1 Operating income (loss): Global Ceramic $ 34.2 41.5 249.5 (166.4 ) Flooring NA 42.2 74.6 238.5 (57.2 ) Flooring ROW 60.9 67.1 265.2 69.7 Corporate and intersegment eliminations (15.5 ) (16.1 ) (58.5 ) (133.9 ) Consolidated operating income (loss) $ 121.8 167.1 694.7 287.8 ) Assets: Global Ceramic $ 4,591.0 4,988.3 Flooring NA 3,925.5 3,909.9 Flooring ROW 3,594.7 4,051.6 Corporate and intersegment eliminations 667.4 610.0 Consolidated assets $ 12,778.6 13,559.8





Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions, except per share data) December 31, 2024 December 31, 2023 December 31, 2024 December 31, 2023 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 93.2 139.5 517.7 (439.5 ) Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 8.6 94.4 129.3 Software implementation cost write-off 5.1 — 12.9 — Inventory step-up from purchase accounting — — — 4.5 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 8.2 877.7 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) 9.9 87.8 Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) 1.8 (3.0 ) Income taxes - adjustments of uncertain tax position — 0.1 (1.8 ) 3.0 Income taxes - impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles (1.9 ) — (1.9 ) (12.8 ) Income tax effect of foreign tax regulation change — (10.0 ) 2.9 (10.0 ) Income tax effect of adjusting items (6.4 ) (9.8 ) (26.9 ) (50.0 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 122.9 125.3 617.2 587.0 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.95 1.96 9.70 9.19 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63.2 63.9 63.6 63.9





Reconciliation of Total Debt to Net Debt (In millions) December 31, 2024 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 559.4 Long-term debt, less current portion 1,677.4 Total debt 2,236.8 Less: Cash and cash equivalents 666.6 Net debt $ 1,570.2





Reconciliation of Net Earnings to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (In millions) March 30,

2024 June 29,

2024 September 28, 2024 December 31,

2024 December 31,

2024 Net earnings including noncontrolling interests $ 105.0 157.5 162.0 93.2 517.7 Interest expense 14.9 12.6 11.2 9.8 48.5 Income tax expense 27.8 42.3 39.8 18.3 128.2 Net (earnings) loss attributable to noncontrolling interests — (0.1 ) — — (0.1 ) Depreciation and amortization(1) 154.2 171.5 156.2 156.4 638.3 EBITDA 301.9 383.8 369.2 277.7 1,332.6 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 5.4 20.9 15.1 20.3 61.7 Software implementation cost write-off — — 7.8 5.1 12.9 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles — — — 8.2 8.2 Legal settlements, reserves and fees 8.8 1.3 0.7 (0.9 ) 9.9 Adjustments of indemnification asset 2.4 (0.2 ) (0.4 ) — 1.8 Adjusted EBITDA $ 318.5 405.8 392.4 310.4 1,427.1 Net debt to adjusted EBITDA 1.1

(1)Includes accelerated depreciation of $2.4 for Q1 2024, $20.5 for Q2 2024, $4.4 for Q3 2024 and $5.3 for Q4 2024.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended Twelve Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2024 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,637.2 10,836.9 Adjustment for constant shipping days (85.9 ) (91.7 ) Adjustment for constant exchange rates 34.4 68.0 Adjustment for acquisition volume — (47.8 ) Adjusted net sales $ 2,585.7 10,765.4





Three Months Ended December 31, 2024 Global Ceramic Net sales $ 1,008.2 Adjustment for constant shipping days (35.0 ) Adjustment for constant exchange rates 32.1 Adjusted net sales $ 1,005.3 Flooring NA Net sales $ 937.2 Adjustment for constant shipping days (29.3 ) Adjusted net sales $ 907.9





Flooring ROW Net sales $ 691.8 Adjustment for constant shipping days (21.7 ) Adjustment for constant exchange rates 2.3 Adjusted net sales $ 672.4





Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (In millions) December 31, 2024

December 31, 2023 Gross Profit $ 621.8 642.3 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 22.6 2.8 Adjusted gross profit $ 644.4 645.1 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.4 % 24.7 %





Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (In millions) December 31, 2024

December 31, 2023 Selling, general and administrative expenses $ 491.8 473.6 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (3.0 )

(8.5 ) Software implementation cost write-off (5.1 ) — Legal settlements, reserves and fees 0.9 4.6 Adjusted selling, general and administrative expenses $ 484.6 469.7 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.4 % 18.0 %





Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (In millions) December 31, 2024

December 31, 2023 Mohawk Consolidated Operating income $ 121.8 167.1 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 11.3 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) Adjusted operating income $ 159.8 175.4 Adjusted operating income as a percent of net sales 6.1 % 6.7 %





Global Ceramic Operating income $ 34.2 41.5 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6.0 4.9 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Adjusted segment operating income $ 53.5 48.0 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.3 % 4.8 %





Flooring NA Operating income $ 42.2 74.6 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 11.5 (1.1 ) Legal settlements, reserves and fees — (10.3 ) Adjusted segment operating income $ 53.7 63.2 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 5.7 % 6.9 %





Flooring ROW Operating income $ 60.9 67.1 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 8.0 7.5 Adjusted segment operating income $ 68.9 74.6 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 10.0 % 10.6 %





Corporate and intersegment eliminations Operating (loss) $ (15.5 ) (16.1 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 0.1 — Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) 5.6 Adjusted segment operating (loss) $ (16.3 ) (10.5 )





Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before Income Taxes Three Months Ended (In millions) December 31, 2024 December 31, 2023 Earnings before income taxes $ 111.5 153.6 Net earnings attributable to noncontrolling interests — 0.1 Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 25.6 8.6 Software implementation cost write-off 5.1 — Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 8.2 1.6 Legal settlements, reserves and fees (0.9 ) (4.6 ) Adjustments of indemnification asset — (0.1 ) Adjusted earnings before income taxes $ 149.5 159.2





Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (In millions) December 31, 2024

December 31, 2023 Income tax expense $ 18.3 14.2 Adjustments to income tax expense: Income taxes - adjustments of uncertain tax position — (0.1 ) Income tax effect on impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles 1.9 — Income tax effect of foreign tax regulation change — 10.0 Income tax effect of adjusting items 6.4 9.8 Adjusted income tax expense $ 26.6 33.9 Adjusted income tax rate to adjusted earnings before income taxes 17.8 % 21.3 %

La Empresa suplementa sus estados financieros consolidados, los cuales son preparados y presentados de conformidad con los Principios Contables Generalmente Aceptados de Estados Unidos (US GAAP), con ciertas mediciones financieras no conformes a US GAAP. De acuerdo a lo exigido por las regulaciones de Comisión de Bolsa y Valores (SEC), las tablas anteriores presentan la conciliación de las medidas financieras no-GAAP de la empresa con la medición US GAAP más directamente comparable. Cada una de las medidas no-GAAP incluida debe ser considerada juntamente con la medida conforme a US GAAP comparable, y podría no ser comparable con medidas de similar denominación informadas por otras empresas La empresa considera que estas medidas no–GAAP, al conciliarse con la medida GAAP correspondiente, constituyen una ayuda para los inversores en lo siguiente: Las medidas no-GAAP de ingresos que asisten en la identificación de tendencias de crecimiento y en las comparaciones de ingresos de períodos anteriores y futuros y las medidas no-GAAP de rentabilidad que asisten en la comprensión de las tendencias de la rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y en comparaciones de sus ganancias con períodos anteriores y futuros.

La empresa excluye ciertos rubros de sus medidas no-GAAP de ingresos porque esos rubros pueden variar drásticamente entre períodos y ocultar tendencias de negocio subyacentes. Los rubros excluidos de las medidas de ingresos no-GAAP de la empresa incluyen: transacciones de moneda extranjera y traducción; más o menos días de embarque en un período y el impacto de adquisiciones.

La empresa excluye ciertos rubros de sus medidas de rentabilidad no-GAAP porque esos rubros podrían no ser indicativos de, o no tienen relación con el rendimiento operativo fundamental de la empresa. Los rubros excluidos de las medidas de rentabilidad no-GAAP de la empresa incluyen: costos relacionados de reestructuración, adquisición, e integración y otros, liquidación legal y reservas y cargos, deterioro del fondo de comercio e intangibles de vida indefinida, contabilización de compras de adquisiciones, incluido el aumento de inventario de contabilización de compra, ajustes de activos de indemnización, ajustes de posición fiscal incierta y reestructuración fiscal europea.

