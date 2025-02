Food Safety Tips for Game Day Celebrations; Safer Cheese Choices / Consejos de seguridad alimentaria para las celebraciones el día del partido; Opciones más seguras de quesos

Ahead of Super Bowl Sunday, the Rhode Island Department of Health (RIDOH) is sharing food safety tips to make sure foodborne illness isn't invited to your gathering. Many game day favorite foods, like pizza, chicken wings, chili, and dips cannot stay at room temperature for more than 2 hours. When perishable foods are left at room temperature, bacteria can grow and cause foodborne illness.

Make a game plan to keep food at a safe temperature:

• If you're transporting food over an hour away, use an insulated bag. • If you plan to keep food out for more than two hours: o Keep cold foods at a temperature of 40 degrees F or below by keeping food nestled in ice. o Keep hot foods at a temperature of 140 degrees F or above by placing food in a preheated oven, warming trays, chafing dishes or slow cookers. • If you do not plan to use cold or heating sources to keep food hot or cold during the game, split food into multiple portions – and serve only one portion at a time to ensure food is not out for more than 2 hours. • Perishable food should be discarded if left out for longer than 2 hours. To prevent food waste and enjoy leftovers after the game, refrigerate or freeze perishable items within 2 hours.

There are other steps you can take to keep family and friends safe from foodborne illness. Follow these food safety tips:

• Clean: Wash hands for 20 seconds before and after handling your takeout or delivered food, as well as any raw meat or poultry you prepare at home. Clean hands, surfaces and utensils with soap and water before and after meal prep and sanitize any surfaces that may have come in contact with food with a commercial or homemade cleaning solution (1 tablespoon of unscented, liquid chlorine bleach per gallon of drinking water). • Separate: Use separate cutting boards, plates, and utensils to avoid cross-contamination between your takeout or delivery foods and any raw meat or poultry you are preparing at home. • Cook: Confirm foods are cooked or reheated to a safe internal temperature by using a food thermometer (165 F for poultry, ground meat, and leftovers). Cooking or reheating food to the right temperature kills germs.

Safer Cheese Choices for People at Higher Risk for Listeria Infection

RIDOH recommends that people at higher risk for a Listeria infection avoid any unheated queso fresco-type cheeses, even if made with pasteurized milk. This recommendation is based on updated guidance from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and Food and Drug Administration (FDA) to better protect people at higher risk of Listeria infection.

Listeria infection is rare but can be especially harmful for some people. People who are pregnant, newborn babies, people who are 65 years or older, and people with weakened immune systems are all at higher risk for Listeria infection.

People can get infected with Listeria by eating contaminated food. Some foods are more likely than others to be contaminated with Listeria. Learn more about preventing Listeria infection from food.

The FDA and CDC guidance includes avoiding unheated queso fresco, or similar fresh, soft cheeses such as queso blanco and requesón. People at higher risk can still safely enjoy these cheeses if they are heated, cooked, or grilled before eating to 165°F or until steaming hot. Heating these cheese kills harmful germs like Listeria. CDC and FDA continue to recommend that people avoid any type of cheese when made with raw unpasteurized milk, especially if they are at higher risk of infection.

People at higher risk of Listeria infection can lower their risk by choosing safer cheese, such as: • Hard cheeses made with pasteurized milk, such as asiago, cheddar, parmesan, or swiss/gruyere/emmental; • Cottage cheese, cream cheese, string cheese, feta, and mozzarella, when made with pasteurized milk; and • Heated queso fresco-type cheeses or heated unpasteurized (raw) milk cheeses, when heated to 165°F or steaming hot.

RIDOH recommends people talk to their healthcare professional know if they possibly ate contaminated food. This is especially important if they are pregnant, are 65 years or older, or have a weakened immune system. If you ate food possibly contaminated with Listeria and do not feel sick, most experts believe you do not need tests or treatment. Talk to your healthcare professional if you have questions about what to do.

This updated guidance from CDC and FDA includes new information from an analysis on the latest US Listeria outbreak data and findings. From 1998 through 2022, 11 out of the 15 Listeria outbreaks linked to queso fresco-type cheeses were made with pasteurized milk. This indicates that contamination likely occurred during or after cheese-making, not from the milk. More Listeria outbreaks were linked to queso fresco-type cheeses than any other type of cheese during this period.

Consejos de seguridad alimentaria para las celebraciones el día del partido El Departamento de Salud de RI comparte opciones más seguras de quesos para personas con mayor riesgo de infecciones por Listeria

Antes del domingo del Super Tazón, el Departamento de Salud de Rhode Island (RIDOH) comparte consejos de seguridad alimentaria para asegurarse que enfermedades transmitidas por alimentos no sean invitadas a su reunión. Muchos de los alimentos favoritos durante los días de juego, como la pizza, las alitas de pollo, el chili y las salsas, no pueden permanecer a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Cuando los alimentos perecederos se dejan a temperatura ambiente, pueden crear bacterias y causar enfermedades transmitidas a través de ellos.

Haga planes para mantener los alimentos a una temperatura segura:

• Si va a transportar alimentos a más de una hora de distancia, utilice bolsas termicas. • Si planea dejar los alimentos a temperatura ambiente por más de dos horas: o Mantenga los alimentos fríos a una temperatura de 40 grados Fahrenheit o menos colocándolos sobre hielo. o Mantenga los alimentos calientes a una temperatura de 140 grados Fahrenheit o más colocando los alimentos en un horno precalentado, bandejas calentadoras, platos para calentar u ollas de cocción lenta. • Si no planea utilizar fuentes de frío o calor para mantener los alimentos calientes o fríos durante el juego, divida los alimentos en varias porciones y sirva solo una porción a la vez para asegurarse que los alimentos no permanezcan a temperatura ambiente durante más de 2 horas. • Los alimentos perecederos deben desecharse si se dejan a temperatura ambiente. Para evitar el desperdicio de alimentos y disfrutar de las sobras después del juego, refrigérelos o congélelos dentro de las dos horas siguientes.

Existen otras medidas que puede tomar para proteger a sus familiares y amigos de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Siga estos consejos de seguridad alimentaria: • Limpie: Lávese las manos durante 20 segundos antes y después de manipular los alimentos preparados ya sea para llevar o que le entreguen a domicilio, así como cualquier carne o ave cruda que prepare en casa. Lave las manos, las superficies y los utensilios con agua y jabón antes y después de preparar los alimentos y desinfecte cualquier superficie con los que puedan haber estado en contacto, usando una solución de limpieza comercial o casera (1 cucharada de legía o blanqueador líquido con cloro sin aroma por cada galón de agua potable). • Separe: Use tablas de cortar, platos y utensilios separados para evitar la contaminación cruzada entre los alimentos ya sea para llevar o que le entreguen a domicilio y cualquier carne o ave cruda que esté preparando en casa. • Cocine: confirme que los alimentos estén cocidos o recalentados internamente a una temperatura segura usando un termómetro para alimentos (165 °F para aves, carne molida y sobras). Cocinar o recalentar los alimentos a la temperatura adecuada mata los gérmenes.

Opciones de queso más seguras para personas con mayor riesgo de infección por Listeria

El RIDOH recomienda que las personas con mayor riesgo de contraer una infección por Listeria eviten los quesos frescos sin calentar, incluso si están hechos con leche pasteurizada. Esta recomendación se basa en las directrices actualizadas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para proteger mejor a las personas con mayor riesgo de contraer una infección por Listeria.

La infección por Listeria es poco frecuente, pero puede ser especialmente dañina para algunas personas. Las personas embarazadas, los recién nacidos, las personas de 65 años o más y las personas con sistema inmunológico débil tienen mayor riesgo de contraer una infección por Listeria.

Las personas pueden infectarse con Listeria al comer alimentos contaminados. Algunos alimentos tienen más probabilidades que otros de estar contaminados con Listeria. Obtenga más información sobre cómo prevenir la infección por Listeria a través de los alimentos.

Las recomendaciones de la FDA y los CDC incluyen evitar el queso fresco sin calentar o quesos frescos y blandos similares, como el queso blanco y el requesón. Las personas con mayor riesgo pueden disfrutar de estos quesos de manera segura si se calientan, cocinan o asan a la parrilla antes de comerlos a 165 °F o hasta que estén humeantes. Calentar estos quesos mata los gérmenes dañinos como la Listeria. Los CDC y la FDA siguen recomendando que las personas eviten cualquier tipo de queso elaborado con leche cruda no pasteurizada, especialmente si tienen un mayor riesgo de infección.

Las personas con mayor riesgo de contraer una infección por Listeria pueden reducir su riesgo eligiendo quesos más seguros, como: • Quesos duros elaborados con leche pasteurizada, como asiago, cheddar, parmesano o suizo/gruyère/emmental; • Requesón, queso crema, queso en hebras, feta y mozzarella, cuando se elaboran con leche pasteurizada; y • Calentar los quesos tipo queso fresco o quesos de leche cruda (sin pasteurizar) son más seguros cuando se calientan a 165 °F o están muy calientes.

Si se siente enfermo, el RIDOH recomienda que hable con un profesional de salud para saber si es posible que haya consumido alimentos contaminados. Esto es especialmente importante si está embarazada, tiene 65 años o más o tiene un sistema inmunológico débil. Si comió alimentos posiblemente contaminados con Listeria y no se siente enfermo, la mayoría de los expertos creen que no necesita pruebas ni tratamiento. Hable con un profesional de la salud si tiene preguntas sobre qué hacer.

Esta guía actualizada de los CDC y la FDA incluye nueva información de un análisis de los últimos datos y hallazgos sobre brotes de Listeria en EE. UU. (analysis on the latest US Listeria outbreak data and findings) Entre 1998 y 2022, 11 de los 15 brotes de Listeria relacionados con quesos tipo queso fresco se elaboraron con leche pasteurizada. Esto indica que es probable que la contaminación se haya producido durante o después de la elaboración del queso, no debido a la leche. Durante este período, se relacionaron más brotes de Listeria con quesos tipo queso fresco que con cualquier otro tipo de queso.