XS.com ร่วมเป็นพันธมิตรกับงาน Smart Vision Summit (SVS) 2025ในโอมาน ในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกอย่างเป็นทางการ

THAILAND, February 10, 2025 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและบริการทางการเงินหลายสินทรัพย์ระดับโลกที่ได้รับรางวัลการันตีด้านความสำเร็จ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ประกาศการเข้าร่วมงาน Smart Vision Summit (SVS) 2025 ในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกอย่างเป็นทางการงานสำคัญนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–13 กุมภาพันธ์ 2025 ที่โรงแรมที่มีชื่อเสียง JW Marriott Muscat ในโอมาน โดยเป็นเวทีที่รวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรม นักเทรด นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเพื่อร่วมกันสำรวจแนวโน้มและโอกาสใหม่ ๆ ที่จะพลิกโฉมวงการการเงินในอนาคตในงาน Smart Vision Summit XS.com จะจัดการประชุมเชิงโต้ตอบและการสาธิตสดเพื่อแสดงแพลตฟอร์มการเทรดหลายสินทรัพย์และโซลูชันทางการเงินที่ทันสมัยผู้เข้าร่วมงานจะมีโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจาก XS.com สำรวจเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ช่วยเสริมกลยุทธ์การเทรด และเรียนรู้แนวทางการให้บริการทางการเงินที่มุ่งเน้นการดูแลลูกค้า นอกจากนี้โบรกเกอร์ที่ได้รับรางวัลยังภาคภูมิใจที่จะได้นำเสนอวิทยากรที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ในงานนี้อีกด้วยคุณอาเหม็ด เนกม์ (Ahmed Negm) หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ XS.com จะจัดการบรรยายเชิงการศึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ "ผลกระทบของ AI ต่อตลาดการเงินโลก" นอกจากนี้คุณเอลี่ ณชวาตี (Elie Nachawaty) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจVIP ของ XS.com จะมานำเสนอในหัวข้อ "การใช้ AI เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเทรดออนไลน์" ซึ่งจะทำให้ผู้ชมได้รับข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเป็นผู้สนับสนุนหลักในงานนี้คุณชาดี ซัลลูม (Shadi Salloum) ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค MENA ของ XS.com ยังได้กล่าวว่า:“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของงาน Smart Vision Summit (SVS) 2025 งานนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีคุณค่า และสร้างความแข็งแกร่งในตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตะวันออกกลางที่ XS.com เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเติบโตและความร่วมมือในภาคการเทรดและบริการทางการเงิน ซึ่งการสนับสนุนนี้สอดคล้องกับค่านิยมของเราอย่างเต็มที่”ในงาน Smart Vision Summit ถือเป็นหนึ่งในงานชั้นนำของภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน นวัตกรรมฟินเทค และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบทบาทของ XS.com ในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกอย่างเป็นทางการได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนงานที่ส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และให้ข้อมูลเชิงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดการเงินที่กำลังพัฒนาดร. โมฮัมเหม็ด เอลนอซามี (Dr. Mohammed Elnozamy) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของสมาร์ท วิชั่น แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับการร่วมมือครั้งนี้ว่า:“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ XS.com ในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกอย่างเป็นทางการของงาน Smart Vision Summit (SVS) 2025 ที่โอมาน การเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีทางการเงินและการมีฐานที่มั่นคงในภูมิภาค MENA ทำให้ XS.com เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานนี้ เราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนที่มีคุณค่าจากพวกเขาในงานที่มัสกัต”ในงาน Smart Vision Summit มีกำหนดจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ การอภิปรายในรูปแบบคณะ และช่วงเวลาในการสร้างเครือข่าย ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมความร่วมมือภายในชุมชนการเงิน การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของ XS.com ในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการเติบโตของภาคบริการทางการเงินไม่เพียงแต่ในโอมานแต่ยังครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วยXS.com คือชื่อที่ได้รับความไว้วางใจในวงการฟินเทคและบริการทางการเงิน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในการสนับสนุนเทรดเดอร์และนักลงทุนทั่วโลก บริษัทพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จของงาน Smart Vision Summit 2025 และแลกเปลี่ยนมุมมองที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตของตลาดการเงินร่วมกับผู้เข้าร่วมงานXS.com ขอเชิญทุกท่านแวะชมบูธของเรา ณ โรงแรม JW Marriott Muscat เพื่อสัมผัสกับบริการที่ครอบคลุม พบปะกับทีมผู้เชี่ยวชาญและและค้นพบว่า XS.com ยังคงพลิกโฉมความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินได้อย่างไรเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสมาร์ทวิชั่นสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้เชี่ยวชาญที่ใหญ่ที่สุดที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดทุนระหว่างประเทศและท้องถิ่นในด้านการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และการจัดการประชุมระดับนานาชาติสมาร์ทวิชั่น (Smart Vision) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในสามตำแหน่งสูงสุดในด้านการฝึกอบรมและนักเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและตลาดทุนในกลุ่มประเทศอาหรับ

