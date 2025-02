XS.com Faz Parceria com o Smart Vision Summit (SVS) em Omã como Patrocinadora Oficial

BRAZIL, February 10, 2025 / Business News / -- A XS .com, premiada fornecedora global de serviços financeiros e fintech multi-ativos, tem o orgulho de anunciar sua participação como Patrocinadora Oficial Global do prestigiado Smart Vision Summit (SVS) 2025 em Omã.O evento acontecerá nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2025, no luxuoso JW Marriott Muscat, em Omã, reunindo líderes do setor, traders, investidores e profissionais financeiros para explorar as últimas tendências e oportunidades que moldam o setor financeiro.Como parte de sua presença no Smart Vision Summit, a XS.com realizará sessões interativas e demonstrações ao vivo, apresentando suas avançadas plataformas de trading multi-ativos e soluções financeiras.Os participantes terão a oportunidade de se conectar com especialistas da XS.com, explorar ferramentas de ponta projetadas para aprimorar estratégias de trading e obter insights sobre a abordagem da empresa focada no cliente para serviços financeiros. Além disso, a premiada corretora apresentará palestrantes renomados que compartilharão seus conhecimentos e experiências durante o evento.Ahmed Negm, Chefe do Departamento de Pesquisa da XS.com, realizará uma apresentação educativa e informativa sobre “O Efeito da IA nos Mercados Financeiros Globais”. Além disso, Elie Nachawaty, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da XS.com, cativará o público com sua apresentação intitulada “Usando a IA para Melhorar Estratégias de Trading Online”.Falando sobre o patrocínio, Shadi Salloum, Diretor MENA da XS.com, declarou:“Estamos empolgados em ser a Patrocinadora Oficial Global do Smart Vision Summit (SVS) 2025. Este evento oferece uma plataforma única para conectar-se com colegas do setor, engajar-se em discussões significativas e fortalecer nossa presença no dinâmico cenário financeiro do Oriente Médio. Na XS.com, estamos comprometidos em promover o crescimento e a colaboração nos setores de trading e serviços financeiros, e este patrocínio está perfeitamente alinhado com nossos valores.”O Smart Vision Summit é amplamente reconhecido como um dos principais eventos da região, promovendo diálogo e colaboração entre profissionais financeiros, inovadores em fintech e stakeholders do setor. O papel da XS.com como Patrocinadora Oficial Global reflete seu compromisso em apoiar eventos que promovem o compartilhamento de conhecimento e fornecem insights valiosos sobre as dinâmicas em evolução dos mercados financeiros.Dr. Mohammed Elnozamy, Presidente e Diretor-Geral da Smart Vision, expressou entusiasmo sobre a colaboração:“Estamos entusiasmados em receber a XS.com como nossa patrocinadora oficial global para o Smart Vision Summit (SVS) 2025 em Omã. Sua liderança em tecnologia financeira e forte presença na região MENA os tornam o parceiro perfeito para este evento. Estamos ansiosos por suas valiosas contribuições às nossas discussões em Muscat.”O Smart Vision Summit contará com uma agenda repleta, incluindo palestras, painéis de discussão e sessões de networking, voltadas para o avanço do conhecimento e a promoção de parcerias dentro da comunidade financeira. A participação ativa da XS.com como Patrocinadora Oficial Global destaca sua dedicação em apoiar o crescimento do setor de serviços financeiros, não apenas em Omã, mas em toda a região do Oriente Médio.Com um legado de capacitação de traders e investidores em todo o mundo, a XS.com permanece um nome confiável nas indústrias de fintech e serviços financeiros. A empresa espera contribuir para o sucesso do Smart Vision Summit 2025 e interagir com os participantes para impulsionar conversas significativas sobre o futuro dos mercados financeiros.A XS.com convida todos os participantes do Smart Vision Summit a visitar seu estande designado no JW Marriott Muscat para explorar sua ampla gama de serviços, conectar-se com sua equipe de especialistas e descobrir como a XS.com continua a redefinir a excelência no setor de serviços financeiros.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.Sobre a Smart VisionA Smart Vision é uma das maiores casas de expertise especializadas nos mercados de capitais internacionais e locais, atuando nas áreas de treinamento, desenvolvimento de habilidades e organização de conferências internacionais.A Smart Vision está classificada entre as três principais organizações na área de treinamento e expertise financeira no mundo árabe, no setor financeiro e nos mercados de capitais.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.