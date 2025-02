"إكس أس دوت كوم" تشارك في مؤتمر "سمارت فيجن عُمان" بصفتها الراعي الرسمي

UNITED ARAB EMIRATES, February 10, 2025 / Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن رعايتها لمؤتمر "سمارت فيجن عُمان"(SVS) لعام 2025، بصفتها الراعي الرسمي العالمي لهذا الحدث المقرر عقده يومي 12 و13 فبراير في فندق "جي دبليو ماريوت مسقط" الفاخر بالعاصمة العُمانية.ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه شركة سمارت فيجن الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات الدولية، بمثابة تجمع مهم لرواد قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال وأصحاب الرؤى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها.وبصفتها الراعي الرسمي العالمي، ستلعب مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS.com )، دورًا محوريًا في دفع الحوار الهادف وتعزيز التعاون داخل القطاع المالي مع تسليط الضوء على التزامها المستمر بتمكين المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم بحلول متطورة.بالإضافة إلى ذلك، يفتخر الوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة بتقديم متحدثين متميزين سيشاركون رؤاهم وخبراتهم خلال هذا الحدث المميز، حيث سيقدم الأستاذ أحمد نجم، رئيس قسم الأبحاث في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، ندوة تثقيفية حول "تأثير الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية العالمية".علاوة على ذلك، سيقدم الأستاذ إيلي نشواتي، نائب رئيس تطوير الأعمال في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، عرضًا تعليميًا بعنوان "استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين استراتيجيات التداول عبر الإنترنت".وقد أعرب السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته لمشاركة المجموعة في مؤتمر "سمارت فيجن عُمان"(SVS) لعام 2025، بصفتها الراعي الرسمي العالمي.وقال السيد شادي سلوم: يوفر هذا المؤتمر منصة فريدة للتواصل مع نظرائنا في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، والمشاركة في مناقشات هادفة، وتعزيز حضورنا في المشهد المالي الديناميكي في الشرق الأوسط.وتابع: في "إكس أس دوت كوم" (XS.com) نحن ملتزمون بتعزيز النمو والتعاون عبر قطاعات التداول الالكتروني والخدمات المالية، وهذه المشاركة تتماشى تمامًا مع قيمنا.ويعتبر مؤتمر "سمارت فيجن عُمان" من أهم الفعاليات في المنطقة، حيث يعمل على تعزيز الحوار والتعاون بين المتخصصين الماليين ومبتكري التكنولوجيا المالية. ويعكس دور "إكس أس دوت كوم" (XS.com) كراعٍ عالمي رسمي التزامها بدعم الأحداث التي تعزز تبادل المعرفة وتوفر رؤى قيمة حول الديناميكيات المتطورة للأسواق المالية.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: يسعدني أن أعلن أن مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ستكون الراعي الرسمي العالمي للدورة الثانية من مؤتمر "سمارت فيجن عُمان".وأضاف: إن ريادة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وحضورهم القوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يجعلهم الشريك المثالي لهذا الحدث، ونحن نتطلع إلى مساهماتهم القيمة في مناقشاتنا في مسقط.ومن المقرر أن يتضمن مؤتمر "سمارت فيجن عُمان" جدول أعمال حافلًا بالكلمات الرئيسية والمناقشات الجماعية وجلسات التواصل التي تهدف إلى تعزيز المعرفة وتعزيز الشراكات داخل المجتمع المالي.وتسلط المشاركة النشطة لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بصفتها الراعي العالمي الرسمي الضوء على تفانيها في دعم نمو قطاع الخدمات المالية، ليس فقط في عُمان ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وباقي انحاء العالم.وبفضل إرثها في تمكين المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تظل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) اسمًا موثوقًا به في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال. وتتطلع الشركة إلى المساهمة في نجاح مؤتمر "سمارت فيجن عُمان" لعام 2025 والتواصل مع الحاضرين لدفع محادثات هادفة حول مستقبل الأسواق المالية.وتدعو "إكس أس دوت كوم" (XS.com) جميع المشاركين في مؤتمر "سمارت فيجن عُمان" لعام 2025 لاستكشاف مجموعتها الشاملة من الخدمات والتواصل مع فريق الخبراء واكتشاف كيف تواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) إعادة تعريف التميز في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة سمارت فيجنشركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

