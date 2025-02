XS.com、「スマート・ヴィジョン・サミット（SVS）2025」に公式スポンサーとして参加

JAPAN, February 10, 2025 / Business News / -- 世界的なマルチアセット・フィンテックおよび金融サービスプロバイダーとして数々の賞を受賞しているXS.comは、オマーンで開催される名門「スマート・ヴィジョン・サミット(SVS)2025」のオフィシャル・グローバル・スポンサーとして参加することを発表いたします。このイベントは2025年2月12日~13日にオマーンのJWマリオット・マスカットで開催され、業界リーダー、トレーダー、投資家、金融専門家が一堂に会し、金融セクターを形成する最新のトレンドとビジネスチャンスを紹介します。 XS .comは、スマート・ヴィジョン・サミットへの参加を通じて、先進的なマルチアセット取引プラットフォームと金融ソリューションを紹介するインタラクティブセッションやライブデモを開催します。参加者は、XS.comの専門チームと直接交流し、取引戦略を向上させるために設計されたサービスの詳細を知ることができます。また、イベント中に貴重なインサイトと専門知識を提供するセッションも特集します。XS.comのリサーチ部門責任者であるアメド・ネグム氏は、「AIがグローバル金融市場に与える影響」に関する教育的かつ情報豊富なプレゼンテーションを行います。また、XS.comの事業開発VPであるエリー・ナチャワティ氏は、「オンライン取引戦略を改善するためのAIの活用」というテーマで講演を行う予定です。XS.comのスポンサーシップについて、MENA地域ディレクターであるシャディ・サルーム氏は次のように述べています: 「私たちは、スマート・ヴィジョン・サミット(SVS)2025の公式グローバル・スポンサーを務めることを大変嬉しく思います。このイベントは、業界の仲間とつながり、有意義な議論に参加し、中東の活気ある金融市場での存在感を強化するユニークなプラットフォームを提供します。XS.comでは、トレーディングおよび金融サービス分野全体の成長と協力を促進することに取り組んでおり、このスポンサーシップは私たちのヴィジョンを強化しています。」スマート・ヴィジョン・サミットは、業界で最も権威のあるイベントの1つとして広く認識されており、金融専門家、フィンテック革新者、業界関係者間の対話と協力を促進しています。XS.comが公式グローバル・スポンサーとしての役割を果たすことは、知識共有を推進し、金融市場の進化するダイナミクスについて貴重な情報を提供するイベントを支援するという同社のコミットメントを反映しています。スマートヴィジョンの会長兼マネージングディレクターであるモハメッド・エルノザミ博士は、この協力について次のように述べています: 「XS.comをスマート・ヴィジョン・サミット(SVS)2025の公式グローバルスポンサーとして迎えることを大変嬉しく思います。フィンテックにおけるリーダーシップとMENA地域での強力な存在感のある同社に参加いただき光栄です。マスカットでのXS.comの貢献を楽しみにしています。」スマート・ヴィジョン・サミットは、講演、パネルディスカッション、ネットワーキングセッションを含む充実したアジェンダを特徴としており、金融コミュニティ内での知識の向上とパートナーシップの促進を目指しています。XS.comが公式グローバルスポンサーとして積極的に参加することで、オマーンだけでなく中東全域の金融サービスセクターの成長を支援するという同社の姿勢が注目されます。トレーダーや投資家を世界中で支援してきた実績を持つXS.comは、フィンテックおよび金融サービス業界で信頼される存在であり続けています。同社は、スマート・ヴィジョン・サミット2025の成功に貢献し、参加者とのエンゲージメントを通じて金融市場の将来に貢献することを目指しています。XS.comは、スマート・ヴィジョン・サミットの全参加者をオマーンのJWマリオット・マスカットに設置された特設ブースに招待し、包括的なサービスを紹介します。専門家チームとつながり、金融サービス業界における卓越性を再定義し続けるXS.comをご体験ください。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。スマート・ヴィジョンについてスマート・ヴィジョンは、国際資本市場及び地域的な資本市場に特化し、研修、能力開発、国際会議の開催を専門としています。アラブ圏の金融セクターにおいて、金融の専門知識及び教育の分野でトップ3に入っています。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.