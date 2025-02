XS.com se asocia con el Smart Vision Summit (SVS) en Omán como Patrocinador Oficial

MEXICO, February 10, 2025 / Business News / -- XS .com, el proveedor global galardonado de servicios financieros y fintech de múltiples activos, se enorgullece en anunciar su participación como Patrocinador Oficial Global del prestigioso Smart Vision Summit (SVS) 2025 en Omán.El evento se llevará a cabo los días 12 y 13 de febrero de 2025 en el lujoso JW Marriott Muscat en Omán, reuniendo a líderes de la industria, traders, inversionistas y profesionales financieros para explorar las últimas tendencias y oportunidades que están moldeando el sector financiero.Como parte de su presencia en el Smart Vision Summit, XS.com organizará sesiones interactivas y demostraciones en vivo para mostrar sus avanzadas plataformas de trading de múltiples activos y soluciones financieras.Los asistentes tendrán la oportunidad de conectarse con expertos de XS.com, explorar herramientas de vanguardia diseñadas para mejorar las estrategias de trading y obtener información sobre el enfoque centrado en el cliente de la empresa en los servicios financieros. Además, el bróker galardonado contará con distinguidos ponentes que compartirán sus conocimientos y experiencia durante el evento.Ahmed Negm, Jefe del Departamento de Investigación en XS.com, ofrecerá una presentación educativa e informativa titulada “El efecto de la IA en los mercados financieros globales”. Por su parte, Elie Nachawaty, Vicepresidente de Desarrollo Comercial en XS.com, cautivará al público con su presentación titulada “Uso de la IA para mejorar las estrategias de trading online”.Hablando sobre el patrocinio, Shadi Salloum, Director de XS.com para la región MENA, declaró:“Estamos encantados de ser el Patrocinador Oficial Global del Smart Vision Summit (SVS) 2025. Este evento ofrece una plataforma única para conectar con colegas de la industria, participar en discusiones significativas y fortalecer nuestra presencia en el dinámico panorama financiero de Oriente Medio. En XS.com, estamos comprometidos con fomentar el crecimiento y la colaboración en los sectores de trading y servicios financieros, y este patrocinio se alinea perfectamente con nuestros valores.”El Smart Vision Summit es ampliamente reconocido como uno de los eventos más importantes de la región, promoviendo el diálogo y la colaboración entre profesionales financieros, innovadores fintech y partes interesadas de la industria. El papel de XS.com como Patrocinador Oficial Global refleja su compromiso de apoyar eventos que fomenten el intercambio de conocimientos y brinden información valiosa sobre las dinámicas cambiantes de los mercados financieros.El Dr. Mohammed Elnozamy, Presidente y Director General de Smart Vision, expresó su entusiasmo por la colaboración:“Estamos encantados de dar la bienvenida a XS.com como nuestro patrocinador global oficial para el Smart Vision Summit (SVS) 2025 en Omán. Su liderazgo en tecnología financiera y su fuerte presencia en la región MENA los convierten en el socio perfecto para este evento. Esperamos con interés sus valiosas contribuciones a nuestras discusiones en Mascate.”El Smart Vision Summit contará con una agenda completa, incluyendo discursos de apertura, paneles de discusión y sesiones de networking destinadas a avanzar en el conocimiento y fomentar asociaciones dentro de la comunidad financiera. La participación activa de XS.com como Patrocinador Oficial Global destaca su dedicación al crecimiento del sector de servicios financieros, no solo en Omán, sino en toda la región de Oriente Medio.Con un legado de empoderar a traders e inversionistas en todo el mundo, XS.com sigue siendo un nombre de confianza en las industrias de fintech y servicios financieros. La empresa espera contribuir al éxito del Smart Vision Summit 2025 y participar con los asistentes para generar conversaciones significativas sobre el futuro de los mercados financieros.XS.com invita a todos los participantes del Smart Vision Summit a visitar su stand designado en el JW Marriott Muscat para explorar su gama completa de servicios, conectarse con su equipo de expertos y descubrir cómo XS.com continúa redefiniendo la excelencia en la industria de servicios financieros.Revisión de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un broker global de múltiples activos que ofrece acceso a una amplia gama de productos financieros.Fundado en Australia en 2010, XS.com se ha convertido en un líder global en las industrias fintech, de servicios financieros y de trading online, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en todo el mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y brokers de todo el mundo acceso a una liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinada con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y un excelente soporte al cliente.Advertencia de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y conllevan un alto nivel de riesgo. Es posible perder todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos, y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Acerca de Smart VisionSmart Vision es una de las casas de experiencia más grandes especializadas en los mercados de capitales locales e internacionales, en el ámbito de la capacitación, desarrollo de habilidades y organización de conferencias internacionales.Smart Vision se clasifica entre las tres principales entidades en el campo de la capacitación y la experiencia financiera en el mundo árabe, dentro del sector financiero y los mercados de capitales.

