Restaurant Point-of-Sale (POS) Terminals Market Expected to Reach USD 51.60 Billion by 2034 with a CAGR of 7.9%

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, February 7, 2025 / EINPresswire.com / -- ๐˜–๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต-๐˜ฐ๐˜ง-๐˜ด๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ (๐˜—๐˜–๐˜š) ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ต ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต ๐˜ฉ๐˜ข๐˜ด ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฑ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜จ๐˜ช๐˜ค ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด.๐€๐œ๐œ๐จ๐ซ๐๐ข๐ง๐ ๐ญ๐จ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐กโ€™๐ฌ ๐ฌ๐ญ๐ฎ๐๐ฒ, ๐ญ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐ญ ๐ฉ๐จ๐ข๐ง๐ญ-๐จ๐Ÿ-๐ฌ๐š๐ฅ๐ž (๐๐Ž๐’) ๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ฌ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ ๐š๐ญ ๐š ๐‚๐€๐†๐‘ ๐จ๐Ÿ ๐Ÿ•.๐Ÿ—% ๐จ๐ฏ๐ž๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐ฆ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐จ๐. ๐“๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฎ๐ž ๐ข๐ฌ ๐ž๐ฑ๐ฉ๐ž๐œ๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐จ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ๐Ÿ’.๐Ÿ๐Ÿ“ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ ๐ญ๐จ ๐”๐’๐ƒ ๐Ÿ“๐Ÿ.๐Ÿ”๐ŸŽ ๐›๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐ข๐ง ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ’.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ˆ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง:A point-of-sale, also acknowledged as a POS system, is a physical space where dealings are processed. Several conventional table service restaurants have a physical cash register around the establishment. The region adjoining the cash register is point-of-sale. Sponsors can interchange physical cash or disburse through credit cards or smart wallets and trade money for the restaurant service.๐ƒ๐จ๐ฐ๐ง๐ฅ๐จ๐š๐ ๐ ๐ซ๐ž๐ž ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐ƒ๐ ๐‚๐จ๐ฉ๐ฒ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ:While the majority of POS systems do not possess labor handling and scheduling as an attribute out of the box, the expansive bulk combines with scheduling platforms, which can augment the potential. The growing acquisition of the restaurant industry to enhance productivity, curtailment of saving time, and acquisition of business perspective is pushing the restaurant point-of-sale (POS) terminals market demand.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ:๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐€๐ฆ๐š๐ฅ๐ ๐š๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐€๐ˆ: The growing amalgamation of AI in restaurant POS terminals assists in enhancing service and functional productivity. AI-fuelled chatbots ease the ordering procedure while analytics prophesy consumer inclination, assisting restaurants to clarify menu and marketing strategies, boosting the demand for the restaurant point-of-sale (POS) terminals market growth.๐„๐ฌ๐œ๐š๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐จ๐Ÿ ๐‚๐ฅ๐จ๐ฎ๐-๐ƒ๐ž๐ฉ๐ž๐ง๐๐ž๐ง๐ญ ๐’๐จ๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: Cloud-dependent solutions provide escalated flexibility, scalability, and obtainability for restaurant owners and operators. They sanction real-time data acquisition from varied locations, easing chores such as inventory handling, sales tracing, and consumer inclination analysis from a distance.๐‘๐ข๐ฌ๐ž ๐Ž๐Ÿ ๐“๐จ๐ฎ๐œ๐ก๐ฅ๐ž๐ฌ๐ฌ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ: The extensive acquisition of touchless technology is powered by the surge in mobile remission alternatives and an elevated concentration on hygiene and security. Restaurants are growingly carrying out POS systems that reinforce touchless remissions, improving the consumer experience and gratifying escalating inclination for smooth and secure transactions.๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐š ๐ƒ๐ข๐ฌ๐œ๐จ๐ฎ๐ง๐ญ ๐จ๐ง ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐“๐จ๐ฉ ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ:Understanding key players and their initiatives provides valuable insights into the competitive landscape and emerging opportunities in the market. Here are the top companies in the market:โ€ข Aireus Inc.โ€ข NCR Corporationโ€ข Oracle Corporationโ€ข ParTech, Inc.โ€ข PAX Technology Limitedโ€ข POSsible POSโ€ข Sainsburyโ€™sโ€ข ShopKeep (now part of LightSpeed)โ€ข Snack POSโ€ข Toast, Inc.๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ:โ€ข The restaurant point-of-sale (POS) terminals market segmentation is based on product, component, end user, deployment, application, and region.โ€ข By deployment analysis, the on-premise segment held the largest market share. This is due to growing worries about data security covering restaurants. The inheritance POS systems reserve data locally, sanctioning regulation and individualization requiring an internet connection.โ€ข By product analysis, the mobile segment is poised to register a significant CAGR. This is due to advantages such as speedier service, lower prices, and the capacity to offer precise dish details.๐ˆ๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ซ๐ž ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐š๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ญ๐ก๐ข๐ฌ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐ž๐Ÿ๐จ๐ซ๐ž ๐๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž:๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ:The research report covers all the major regions and sub-regions of the restaurant point-of-sale (POS) terminals market. The study provides market insights into North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East & Africa.๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š: North America accounted for the largest market share. This is primarily because of the speedy augmentation of the restaurant industry and the elevated focus on vendors offering restaurant POS software.๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ: Asia Pacific is anticipated to witness the fastest CAGR from 2025 to 2034. The regionโ€™s speedy urbanization fuels the regional market expansion.๐ ๐€๐๐ฌ:How much is the restaurant point-of-sale (POS) terminals market?The market size was valued at USD 24.15 billion in 2024 and is projected to grow to USD 51.60 billion by 2034.Which region held the largest restaurant point-of-sale (POS) terminals market share?North America accounted for the largest share of the global market in 2024.What are the quantitative units covered in the market?The quantitative units covered in the market are revenue in USD billion and CAGR from 2025 to 2034.What is the growth rate of the market?The global market is projected to register a CAGR of 7.9% during the forecast period.๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐๐Œ๐‘'๐ฌ ๐‘๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐ญ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ-๐จ๐Ÿ-๐’๐š๐ฅ๐ž (๐๐Ž๐’) ๐“๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐ƒ๐ข๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ž๐ง๐ญ ๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ:๐‘๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ฎ๐ซ๐š๐ง๐ญ ๐๐จ๐ข๐ง๐ญ-๐จ๐Ÿ-๐’๐š๐ฅ๐ž (๐๐Ž๐’) ๐“๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฌ๐ข๐ณ๐ž ๐ญ๐จ ๐‘๐ž๐š๐œ๐ก ๐”๐’$ ๐Ÿ“๐Ÿ.๐Ÿ”๐ŸŽ ๐๐ข๐ฅ๐ฅ๐ข๐จ๐ง ๐›๐ฒ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ‘๐Ÿ’, ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐š๐ญ ๐Ÿ•.๐Ÿ—% ๐‚๐€๐†๐‘๐๐ซ๐จ๐ฐ๐ฌ๐ž ๐Œ๐จ๐ซ๐ž ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฌ:5G NTN Market:Identity Security Posture Management (ISPM) Market:Education Technology SaaS Tools Market:Sustainable Farming Market:Indonesia, Philippines, Malaysia, and Cambodia Debt Collection Software Market:๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐๐จ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐‘๐ž๐ฌ๐ž๐š๐ซ๐œ๐ก & ๐‚๐จ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ง๐ , ๐ˆ๐ง๐œ:Polaris Market Research is a global market research and consulting company. The company specializes in providing exceptional market intelligence and in-depth business research services for PMRโ€™s clientele spread across different enterprises. We at Polaris are obliged to serve PMRโ€™s diverse customer base present across the industries of healthcare, technology, semiconductors, and chemicals among various other industries present around the world. We strive to provide PMRโ€™s customers with updated information on innovative technologies, high-growth markets, emerging business environments, and the latest business-centric applications, thereby helping them always to make informed decisions and leverage new opportunities. Adept with a highly competent, experienced, and extremely qualified team of experts comprising SMEs, analysts, and consultants, we at Polaris endeavor to deliver value-added business solutions to PMRโ€™s customers.

