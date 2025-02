EBC Financial Group、米気候政策転換による市場リスクを分析

当社は、トランプ米大統領の気候政策がグローバル市場、コモディティ、そして貿易にもたらす変化を予測します。

WA, UNITED STATES, February 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- トランプ米大統領の施政方針が具体化するにつれ、グローバル市場は今後起こるであろう変化に備える必要があります。米国では今後、化石燃料生産への支援、積極的な関税方針、大規模な税制改革が予想されるため、トレーダーは急速に変化する情勢に備える必要があると考えられます。EBC Financial Group(以下、当社)は、企業や市場参加者が進化し続ける経済情勢をよりよく把握できるよう、トランプ米大統領の気候政策転換による市場リスクについて分析を行いました。

图形用户界面, 网站

AI 生成的内容可能不正确。原油と金を取り巻く激変する情勢

トランプ大統領の主要な政策方針の一つは化石燃料の採掘を拡大することです。その結果、原油価格は供給過剰から下落圧力に直面する可能性がありますが、その場合トレーダーには価格変動を利用する機会があると予想されます。

• 原油価格:米エネルギー情報局(EIA)が公表している週間石油在庫統計に注目すること。供給過剰の傾向は、空売りの機会を示唆する可能性があります。

• 金のような安全資産:気候変動規制の緩和と外交姿勢の変化から、金や銀のような安全資産への需要シフトにつながる可能性があります。

貿易・財政政策

トランプ米大統領の経済政策は保護主義とナショナリズムを反映しており、貿易と財政政策の変化をもたらしています。トランプ米政権が提案している施策の一つに中国製品への関税引き上げが含まれていますが、これはサプライチェーンの混乱とコストの上昇を招くと予想され、グローバルな貿易ネットワークに依存している企業が課題に直面する可能性があります。

トランプ大統領の財政政策案は企業減税を柱としています。これは米国内の投資と産業活動を刺激することを目的としている一方、このアプローチは米国の債務水準を高める一因となる可能性もあります。国際通貨基金(IMF)は米国の財政赤字が2032年までに債務対GDP比で140%に上昇すると予想しており、金利、インフレ、そしてより広範な金融市場の安定性に長期的な影響を及ぼす可能性があります。

FX市場:関税による変動

2025年2月より、トランプ米大統領は中国製品に10%の関税を課すことを発表しました。これは当初提案されていた60%より少ないものの、FX市場に一定程度の変動をもたらしました。それにも関わらず人民元は中国の積極的な経済対策と強力な貿易パートナーシップに支えられて底堅く推移しており、市場の信頼感を高めています。

トレーダーにとっての重要事項

• 安全通貨に注目:不透明な時期には、米ドル(USD)やスイスフラン(CHF)など、安全資産とみなされる通貨への需要が高まることがよくあります。トレーダーは、政策によるボラティリティを考慮しながら、戦略的ポジションを検討する必要があります。

• 人民元の安定性を確認:外部環境の変化にもかかわらず、中国の戦略的な経済イニシアチブは人民元の安定を維持しています。トレーダーは政策とグローバル市場の動向を注視し、ヘッジやエクスポージャーの再調整の機会を見極める必要があります。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

また、FCバルセロナの公式外国為替パートナーを務めるほか、国連財団の「United to Beat Malaria」キャンペーンを支援しています。さらに、2024年2月より、オックスフォード大学経済学部の公開講座「What Economists Really Do」を後援し、経済学の普及に取り組んでいます。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.