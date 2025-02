Financement pouvant atteindre 1,3 M$ CA par le biais du Fonds pour l’infrastructure des minéraux critiques du Canada

L'investissement contribuera aux travaux de faisabilité concernant les infrastructures clés entre les mines et l'usine de traitement de Chibougamau

FAITS SAILLANTS :

Cygnus a reçu l'approbation conditionnelle du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (« FIMC ») pour un investissement pouvant atteindre 1,3 M$ CA afin d'achever les étapes préalables à la construction.

Le financement est sujet à une vérification diligente finale (actuellement en cours) par Ressources naturelles Canada et à la conclusion d'une entente de contribution définitive.

Le FIMC est le programme phare de Ressources naturelles Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui vise à soutenir les projets d'énergie propre et d'infrastructures de transport nécessaires pour accroître l'approvisionnement du Canada en minéraux critiques d'origine responsable, ainsi que le développement de chaînes de valeur nationales et internationales pour l'économie verte et numérique.



Ernest Mast, président et directeur général de Cygnus, a déclaré : « Cette approbation de financement reconnaît que notre projet de cuivre-or Chibougamau est l'un des projets de minéraux critiques les plus avancés au Québec, Canada. Nos projets sont situés à proximité de la ville de Chibougamau, mais ils nécessitent des infrastructures auxiliaires, et ce financement supplémentaire nous sera très utile alors que nous progressons vers l'étude de faisabilité.



Par ailleurs, Cygnus est fortement concentré sur l'accroissement des ressources de notre projet et, agréablement, notre programme d'exploration tourne à plein régime. »

TORONTO et PERTH, Australie, 06 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG) (« Cygnus » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que sa filiale Cbay Minerals Inc. a reçu l'approbation conditionnelle du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (« FIMC ») pour un investissement pouvant atteindre 1,3 M$ CA pour les étapes préalables à la construction de son projet d'exploitation en étoile dans le camp minier de Chibougamau, dans le nord du Québec.

Le financement, qui est sujet à une vérification diligente finale par Ressources naturelles Canada (« RNCan ») et à la conclusion d'une entente de contribution définitive, soutiendra les dépenses admissibles liées à l'achèvement des étapes préalables à la construction, y compris une étude de faisabilité et une étude d'impact environnemental et social pour soutenir les routes de gravier à deux voies et les lignes électriques de 25 kV nécessaires à l'exploitation des futures mines souterraines entre les gisements Devlin et Corner Bay et l'usine de traitement de Chibougamau.

Aujourd'hui, à Montréal, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, a annoncé des investissements pouvant atteindre 43,5 M$ CA dans le cadre du FIMC et du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques pour sept projets qui contribueront à faire progresser la recherche sur les minéraux critiques et le développement d'infrastructures au Québec. M. Ernest Mast, président et directeur général de Cygnus, a pris la parole lors de l'événement et a remercié le gouvernement pour son soutien.

Précédemment, le 25 novembre 2024, l'honorable Jonathan Wilkinson et Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, ont annoncé un financement pouvant atteindre 545 M$ CA pour plusieurs programmes et projets qui contribueront à faire progresser les priorités climatiques communes et les développements d'infrastructures au Québec. De plus, les ministres ont annoncé le début d'une collaboration officielle dans le cadre de la Table de collaboration Québec-Canada sur les ressources et l'énergie, afin d'aider la province à réaliser son plein potentiel dans un monde à zéro émission nette.

Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (« FIMC »)

Programme-phare de Ressources naturelles Canada dans le cadre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, le FIMC vise à soutenir la réalisation de projets d’infrastructures d’énergie propre et de transport pour stimuler l’offre de minéraux critiques de sources responsables au Canada et le développement de chaînes de valeur nationales et internationales pour l’économie verte et numérique.

À propos du projet de cuivre-or Chibougamau

Le projet est situé dans le centre du Québec, au Canada, à environ 480 km au nord de Montréal. La province du Québec a été reconnue comme l'une des dix principales juridictions mondiales en matière d'investissement minier dans le cadre du sondage annuel sur les sociétés minières réalisé par l'Institut Fraser en 2023. Le projet dispose d'excellentes infrastructures avec une ville minière locale, une autoroute goudronnée, un aéroport, une infrastructure ferroviaire régionale et un accès à l'énergie hydroélectrique par le biais de lignes électriques installées.

Le projet possède des ressources à haute teneur, y compris des ressources minérales mesurées et indiquées de 3,6 Mt à 3,0 % ÉqCu et des ressources minérales présumées de 7,2 Mt à 3,8 % ÉqCu, avec un important potentiel de croissance (se référer au tableau 1).1

La Société considère qu'il existe une opportunité substantielle de créer de la valeur pour les actionnaires grâce à une ressource établie à haute teneur avec des possibilités de croissance, d'excellentes infrastructures, une usine de traitement de 900 000 tpa et une voie claire vers la production, le tout dans un terrane minéral de qualité qui a fait l'objet de très peu de travaux d'exploration modernes.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam

Président exécutif

T : +61 8 6118 1627

C : info@cygnusmetals.com Ernest Mast

Président et directeur général

T : +1 647 921 0501

C : info@cygnusmetals.com Médias :

Paul Armstrong

Read Corporate

T : +61 8 9388 1474

À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX: CY5, TSXV: CYG) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent document contient des « informations prospectives » et des « énoncés prospectifs » qui sont basés sur les hypothèses, les estimations, les analyses et les opinions de la direction faites en fonction de son expérience et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction de Cygnus considère comme pertinents et raisonnables dans les circonstances à la date où ces énoncés sont faits, mais qui peuvent s'avérer incorrects. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont de nature prédictive, qui dépendent d'événements ou de conditions futurs ou qui s'y réfèrent, ou qui comprennent des mots tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « cibler », « projeter », « prévoir », ou des versions négatives de ceux-ci et d'autres expressions similaires, ou des verbes futurs ou conditionnels tels que « peut », « sera », « devrait », « serait » et « pourrait ». Bien que Cygnus et sa direction estiment que les hypothèses et les attentes représentées par ces informations sont raisonnables, il n'y a aucune garantie que les informations prospectives se révéleront exactes. Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Cygnus soient sensiblement différents des résultats futurs anticipés, des performances ou des réalisations exprimées ou sous-entendues par de telles informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les résultats réels des travaux d'exploration en cours ou futurs, les changements dans les paramètres des projets au fur et à mesure de l'évaluation des plans, les changements dans les lois, les réglementations et les pratiques, le climat géopolitique, économique, juridique et d'autorisation dans lequel Cygnus opère, ainsi que les facteurs divulgués dans les documents publics déposés par Cygnus. Aucune déclaration ou garantie n'est faite quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations, et les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux informations prospectives ou considérer le présent document comme une recommandation ou une prévision de Cygnus. Cygnus ne s'engage pas à mettre à jour les informations prospectives, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

PERSONNE QUALIFIÉE ET DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Le 15 octobre 2024, la Société a annoncé pour la première fois l'estimation étrangère de la minéralisation du projet Chibougamau, préparée par la personne qualifiée (« PQ ») Luke Evans, M.Sc., P.Eng, ing. de Roscoe Postle Associates Inc. (maintenant SLR Consulting (Canada) Ltd.). La Société confirme que les informations justificatives comprises dans le communiqué du 15 octobre 2024 continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante, nonobstant le communiqué de clarification publié par Cygnus le 28 janvier 2025 (« clarification »). Cygnus confirme (nonobstant la clarification) qu’elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent sensiblement les informations contenues dans le communiqué initial et que toutes les hypothèses importantes et les paramètres techniques qui sous-tendent les estimations dans le communiqué initial continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière significative. Cygnus confirme qu'elle n'est en possession d'aucune nouvelle information ou donnée relative à l'estimation étrangère ayant un impact important sur la fiabilité des estimations ou sur la capacité de Cygnus à vérifier les estimations étrangères en tant que ressources minérales conformément au Code JORC. La Société confirme que les informations justificatives fournies dans le communiqué initial continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de manière importante. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions des personnes compétentes sont présentées n'ont pas été modifiés de manière importante par rapport au communiqué initial.

Les équivalents en métal pour l'estimation étrangère ont été calculés à un prix du cuivre de 8 750 $US/t, un prix de l'or de 2 350 $US/once, les équivalents cuivre étant calculés sur la base de la formule ÉqCu (%) = Cu (%) + (Au (g/t) x 0,77258). Des facteurs de récupération métallurgique ont été appliqués aux calculs des équivalents cuivre, la récupération métallurgique du cuivre étant estimée à 95 % et celle de l’or à 85 %, sur la base de la production historique de l'usine de traitement de Chibougamau et des résultats des tests métallurgiques contenus dans le communiqué de Cygnus daté du 28 janvier 2025. La Société est d'avis que tous les éléments entrant dans le calcul des équivalents cuivre ont un potentiel raisonnable de récupération et de vente.

Tableau 1 : Projet de cuivre-or Chibougamau – Divulgation de l’estimation des ressources minérales étrangères au 30 mars 2022

Catégorie Tonnes

(milliers) Teneur en Cu

(%) Teneur en Au

(g/t) Cu métal

(milliers de

tonnes) Au métal

(milliers

d’onces) Teneur en

ÉqCu (%) Mesurées 120 2,7 0,3 3 1 2,9 Indiquées 3 500 2,5 0,6 87 65 3,0 M+I 3 600 2,5 0,6 90 66 3,0 Présumées 7 200 3,0 1,1 216 248 3,8



La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

