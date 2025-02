HPQ Silicium augmente sa participation dans Novacium SAS

MONTRÉAL, 06 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium souhaite informer ses qu’elle augmente sa participation dans son partenaire basé en France, NOVACIUM SAS (« Novacium »), de 20 % à 28,4 %.

HPQ augmentera sa participation aux termes d’une entente sans lien de dépendance signée le 6 février 2025 avec les autres actionnaires de Novacium, en vertu de laquelle sa participation augmentera de 84 actions de Novacium, soit 8,4 % des capitaux propres en circulation de Novacium, pour une contrepartie sous forme d’unité pour un montant total de 3 722 250 $ CA à répartir entre eux. La contrepartie sera effectuée par l’émission de 17 312 790 nouvelles unités du capital-actions de HPQ au prix de 0,215 $ CA l’unité.

Chaque unité sera composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action permettant à son détenteur d’acheter une action ordinaire du capital-actions de HPQ au prix de 0,25 $ CA pour une période de quatre ans suivant la date de clôture de la transaction. Toutes les actions émises dans le cadre de cette transaction seront soumises à une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture de l’opération.

La présente entente demeure assujettie à l’approbation de la Bourse de croissance TSX et des autorités réglementaires compétentes.

HPQ choisit d’augmenter sa participation dans le capital de Novacium à ce moment précis pour les raisons suivantes

Des résultats de projet plus solides que prévu – Les initiatives menées par Novacium, notamment le développement de matériaux à base de silicium pour les batteries, la production autonome d’hydrogène (METAGEN™) et les solutions de valorisation énergétique des déchets , surpassent les attentes et suscitent l’intérêt de partenaires commerciaux ayant signé des accords de non-divulgation.

Les initiatives menées par Novacium, notamment , surpassent les attentes et suscitent l’intérêt de partenaires commerciaux ayant signé des accords de non-divulgation. Des débouchés plus importants avec une commercialisation plus rapide – Les marchés adressables pour ces projets s’avèrent plus grands que prévu initialement, avec des exigences de dépenses en capital (CapEx) plus faibles, ce qui permet une commercialisation plus rapide.

« L’augmentation de la participation de HPQ dans Novacium, ainsi que l’entrée des fondateurs de Novacium au capital de HPQ, illustrent un fort alignement de nos forces alors que nous poursuivons le développement de technologies révolutionnaires », a déclaré le Dr Jed Kraiem, directeur de l’exploitation de Novacium, au nom du fondateur.

« Il s’agit de bien plus qu’une simple transaction financière : c’est un investissement stratégique qui accélère la trajectoire de HPQ vers la commercialisation et la génération de revenus. De plus, la présence des fondateurs de Novacium parmi les actionnaires de HPQ renforce notre vision commune du succès des deux sociétés », a déclaré Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicon Inc. et de NOVACIUM SAS.

Estimations des marchés adressables par projets

Le marché des matériaux d’anode à base de silicium est estimé entre 22 et 33 milliards de dollars américains d’ici 2030 [1] .

. Le marché mondial des stations autonomes à hydrogène est estimé aujourd’hui entre 800 millions et 1,6 milliard de dollars américains [2]

Le marché mondial des scories d’aluminium noir est estimé à aujourd’hui entre 1,6 milliard de dollars et 2,3 milliards de dollars américains [3]



SOURCES DES RÉFÉRENCES

[1] Les estimations de la direction sur la taille du marché des matériaux d’anode à base de silicium peuvent être trouvées dans le CP de HPQ du 5 Fév. 2025

. [2] Estimations de la direction sur la taille du marché pour les stations autonomes d’hydrogène, nombre mis à jour au besoin



[3] Resources, Conservation and Recycling, November 2021, Une nouvelle approche pour récupérer les précieux éléments dans les scories d’aluminium noir. Lien vers l’Article



À propos de NOVACIUM SAS

Novacium est une entreprise partenaire de HPQ qui a débuté au 3e trimestre 2022. Cette startup de technologie verte est basée à Lyon, en France. Novacium est une nouvelle société de Recherche et Développement pour développer leurs propres technologies dans des domaines à haute valeur ajoutée reliés aux énergies renouvelables, avec HPQ Silicium Inc. du Canada, société qui voulait s’adjoindre une équipe technique capable de l’aider dans le développement de ses projets silicium et l’aider dans le développement de nouveaux projets reliés aux énergies renouvelables.

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 cotée à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenèse Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émission de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les cinq (5) piliers et objectifs suivants :

1) Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ Silica Polvere Inc développé par PyroGenèse.



2) Devenir un producteur de matériaux d’anode à base de silicium pour les applications de batteries avec l’aide de NOVACIUM SAS.

3) NOVACIUM SAS, et HPQ SILICIUM, développent un système de production d’hydrogène autonome à faible teneur en carbone, à base chimique à la demande et à haute pression.

4) NOVACIUM SAS, filiale de HPQ SILICIUM, développe un nouveau procédé pour transformer les scories d’aluminium noir en matériaux valorisables.

5) Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenèse.





Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Décharges de responsabilité :

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs, y compris, sans s’y limiter, les énoncés contenant les mots « pourrait », « plan », « volonté », « estimation », « continuer », « anticiper », « prévoir », « s’attendre », « Dans le processus » et d’autres expressions similaires qui constituent des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes et les hypothèses actuelles de la Société et sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus. Ces énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, nos attentes en ce qui concerne l’acceptation de nos produits par le marché, notre stratégie pour développer de nouveaux produits et améliorer les capacités des produits existants, notre stratégie de recherche et développement, l’impact des produits et des prix concurrentiels, le développement de nouveaux produits et les incertitudes liées au processus d’approbation réglementaire. Ces énoncés reflètent les points de vue actuels de la Société à l’égard des évènements futurs et sont assujettis à certains risques et incertitudes et à d’autres risques détaillés de temps en temps dans les dépôts en cours de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières, lesquels documents peuvent être trouvés à www.sedarplus.ca. Les résultats réels, les évènements et les performances futures peuvent différer considérablement des attentes décrites. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les énoncés prospectifs, à la suite de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autrement, sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué est disponible sur le forum « CEO Verified Discussion Forum », une plate-forme de médias sociaux, sous la direction d’un modérateur, qui permet une discussion civilisée et des questions et réponses entre la direction et les actionnaires.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 (514) 846-3271

info@hpqsilicon.com

