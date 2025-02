רוזן, משרד עורכי דין ותיק, מעודד את משקיעי Target Corporation לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – TGT

ניו יורק, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

מדוע: משרד רוזן עורכי דין (Rosen Law Firm), משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מודיע על הגשת תביעה ייצוגית בשם רוכשי המניות הרגילות של Target Corporation (NYSE: TGT) בין התאריכים 26 באוגוסט 2022 עד 19 בנובמבר 2024, שני התאריכים כוללים ("התקופה הייצוגית"). כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 1 באפריל 2025.

מה החשיבות: אם רכשתם מניות רגילות של Target, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה. משרד עורכי הדין רוזן מכין תביעה ייצוגית להשבת הפסדי משקיעים.

מה הלאה: בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד חברת Target, או למידע אודות התביעה הייצוגית היכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6812 , או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים (Phillip Kim), במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל: case@rosenlegal.com . כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 1 באפריל 2025. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

למה משרד רוזן עורכי דין: אנו מעודדים את המשקיעים לבחור עורך דין ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. היו נבונים בבחירת עורך דין. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר מעל 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". רבים מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

במה מדובר: על פי התביעה, Target הטעתה משקיעים בכך שהציגה הצהרות כוזבות ומטעות בנוגע להנחיות סביבה, חברה וממשל (ESG) וגיוון, שוויון והכלה ("DEI") של Target, שהובילו לחרם לקוחות נרחב בעקבות קמפיין הגאווה של Target בשנת 2023 ("הקמפיין"). ההשפעות השליליות של הקמפיין על עסקי Target, כולל קמפיין עוקב בשנת 2024 ("קמפיין 2024"), הובילו לירידה מסיבית במחיר המניה של Target.

באופן ספציפי, הקמפיין פגע בלקוחות מסוימים של Target, ועורר תגובת נגד וחרמות של צרכנים שגרמו למכירות של Target לצנוח לראשונה מזה שש שנים. ללא ידיעת המשקיעים, ובניגוד להצהרותיה הפומביות של Target, המנכ"ל והדירקטוריון שלה לא פיקחו או חשפו את הסיכונים הידועים של מסעות הפרסום של Target בשנים 2023 או 2024. הטעיה זו, באמצעות הצהרות מטעות בדו"חות הפומביים של Target, גרמה למשקיעי Target לרכוש מניות Target במחירים מנופחים באופן מלאכותי. כאשר הפרטים האמיתיים נכנסו לשוק, נטען בתביעה כי נגרמו למשקיעים נזקים.

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Target, היכנסו ל- https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=6812 או צרו קשר עם עו"ד פיליפ קים, במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל case@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

