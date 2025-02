GUERBET : Chiffre d’affaires 2024.

Chiffre d’affaires 2024

Un deuxième exercice d’affilée avec une solide dynamique de croissance

Chiffre d’affaires annuel : 841,1 M€, affichant à TCC 1 et périmètre comparable une croissance de 9,0%

et périmètre comparable une croissance de 9,0% Une performance obtenue grâce à la forte dynamique de la zone Amériques (+20,5%) et l’Asie (+10,1%) et en dépit de la contraction de l’activité en France,

Précisions sur les comptes 2024

Un taux de marge attendu d’EBITDA retraité à un niveau proche des 14,9%

Un Free Cash-Flow attendu légèrement négatif

Un levier financier (dette nette/EBITDA) en amélioration significative





Villepinte, le 6 février 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires annuel. Au 31 décembre 2024, les ventes du Groupe ont atteint 841,1 millions d’euros (M€), en croissance de 7,1% par rapport à 2023. Cette évolution intègre un effet devises défavorable à hauteur de 12,3 M€, essentiellement dû aux monnaies sud-américaines et asiatiques. À taux de change constant (TCC), la croissance du chiffre d’affaires ressort à 8,6% en 2024. À TCC et périmètre comparable, soit hors prise en compte des activités urologie et Accurate - cédées respectivement en juillet 2024 et janvier 2025 - la croissance atteint 9,0%. Cette performance est très proche de la guidance annuelle communiquée lors des résultats semestriels. Elle fait suite à un exercice 2023 qui avait connu une croissance déjà remarquable de 6.4% à TCC.

Répartition par trimestre du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros



2023



2024



% variation



2024

à TCC1



% variation à TCC1 1er trimestre 180,6 194,3 +7,6% 196,5 +8,8% 2ème trimestre 198,0 224,9 +13,6% 226,8 +14,5% 3ème trimestre 195,2 201,3 +3,1% 205,8 +5,4% 4ème trimestre 211,8 220,6 +4,1% 224,3 +5,9% Total 785,7 841,1 +7,1% 853,4 +8,6%

À taux de change constant (TCC) : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

Au 31 décembre 2024 2023



2024



% variation



2024

à TCC1



% variation

A TCC Ventes EMEA 347,7 352,4 +1,4% 351,6 +1,1% Ventes Amériques 217,6 255,5 +17,4% 262,1 +20,5% Ventes Asie 213,9 229,0 +7,0% 235,4 +10,1% Total à périmètre comparable 779,2 836,9 +7,4% 849,2 +9,0% Activités cédées (Accurate et urologie) 6,5 4,2 - 4,2 - Total 785,7 841,1 +7,1% 853,4 +8,6%

À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

En EMEA, le chiffre d’affaires annuel du Groupe s’établit à 352,4 M€, en progression de 1,1% à TCC et périmètre comparable. L’exercice a été marqué par la contraction de l’activité en France (-11,8%) à la suite de la mise en place, le 1er mars 2024, d’une nouvelle gestion des flux entre répartiteurs et praticiens. L’amélioration du mix produits a limité l’impact sur la profitabilité du groupe. Hors France, la croissance sur la Zone EMEA est de 8,9% à TCC.

Sur la zone Amériques, les ventes ont augmenté de 20,5% à TCC et périmètre comparable en 2024, portées par l’augmentation des prix et des volumes ainsi qu’une performance remarquable en Amérique Latine grâce à d’importants gains de parts de marché. Sur l’ensemble de la zone Amériques, après une dynamique exceptionnelle liée au rattrapage de notre usine à Raleigh sur trois trimestres consécutifs, jusque mi-2024, Guerbet a continué d’afficher une croissance à deux chiffres (+11,8% sur le seul quatrième trimestre).

En Asie, le Groupe a connu un nouvel exercice très dynamique, avec une croissance annuelle de 10,1% à TCC et périmètre comparable, alimentée notamment par la Chine (+10,4%). Cette performance a été obtenue malgré la baisse de l’activité en Corée du Sud, en lien avec une importante grève des médecins. Au quatrième trimestre 2024, la croissance de Guerbet en Asie est ressortie à +9,3%.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 31 décembre 2024 2023



2024



% variation



2024

à TCC1



% variation

à TCC Imagerie Diagnostique 686,3 737,1 +7,4% 748,1 +9,0% IRM 256,9 262,6 +2,2% 264,5 +3,0% Rayons X 429,4 474,5 +10,5% 483,6 +12,6% Imagerie Interventionnelle 92,9 99,9 +7,5% 101,1 +8,8% Total à périmètre comparable 779,2 836,9 +7,4% 849,2 +9,0% Activités cédées (Accurate et urologie) 6,5 4,2 - 4,2 - Total 785,7 841,1 +7,1% 853,4 +8,6%

À taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

Par activité, les ventes à TCC et périmètre comparable en Imagerie Diagnostique ressortent à 748,1 M€ au 31 décembre 2024, en progression de 9,0% (+7,5% au quatrième trimestre).

Sur le pôle IRM , le chiffre d’affaires est en croissance annuelle de 3,0% à TCC et périmètre comparable. Son évolution a été freinée par la situation en France, ayant pénalisé en particulier les ventes de Dotarem ® . La montée en puissance des ventes d’Elucirem TM se poursuit malgré le retard pris sur certains marchés, notamment en Suisse où le lancement commercial a dû être décalé du fait d’un retard réglementaire. Hors effet France, la croissance du pôle IRM est de 9,4%.





, le chiffre d’affaires est en croissance annuelle de 3,0% à TCC et périmètre comparable. Son évolution a été freinée par la situation en France, ayant pénalisé en particulier les ventes de Dotarem . La montée en puissance des ventes d’Elucirem se poursuit malgré le retard pris sur certains marchés, notamment en Suisse où le lancement commercial a dû être décalé du fait d’un retard réglementaire. Hors effet France, la croissance du pôle IRM est de 9,4%. Le pôle Rayons X a affiché en 2024 une croissance de 12,6% à TCC et périmètre comparable, alimentée par une hausse soutenue des volumes et des prix tant sur Xenetix® que sur Optiray®. Sur l’exercice, la performance de Guerbet en Rayons X résulte à la fois de gains de part de marché et de l’évolution favorable du mix produits.





En Imagerie Interventionnelle, le Groupe a franchi en 2024 le cap inédit des 100 M€ de ventes, avec un chiffre d’affaires à TCC et périmètre comparable qui a atteint 101,1 M€. Il est en progression de 8,8% sur l’exercice (+0,3% sur le seul quatrième trimestre) grâce à l’augmentation des prix et des volumes sur Lipiodol®, qui connaît en particulier une forte croissance dans l’embolisation vasculaire.

Comptes 2024 : confirmation attendue à la hausse de l’objectif de rentabilité

Free Cash-Flow attendu légèrement négatif et amélioration significative du levier financier

La solide croissance affichée par Guerbet en 2024, en dépit des perturbations inédites rencontrées sur le marché français, s’est accompagnée d’une amélioration globale de son mix produits ainsi que d’une bonne maîtrise de ses coûts. Le Groupe est ainsi particulièrement serein quant à l’atteinte de son objectif de rentabilité sur l’exercice écoulé, étant même en mesure de préciser cet objectif à la hausse : le taux de marge d’EBITDA retraité est attendu à un niveau proche des 14,9%.

Parallèlement, Guerbet anticipe désormais un niveau de Free Cash-Flow légèrement négatif sur 2024, en raison de retards de paiements subis en France en lien avec le nouveau circuit de distribution. En revanche, une amélioration significative du ratio dette nette/EBITDA est attendue au titre de l’exercice écoulé.

Le Groupe profitera de la publication de ses résultats annuels, prévue le 26 mars prochain, pour préciser ses objectifs financiers sur l’exercice en cours.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels 2024

26 mars 2025 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 97 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 920 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, aux États-Unis et en Israël. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2023. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.24-0224 le 3 avril 2024, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com).

Contacts :

Guerbet

Jérôme Estampes, Directeur Administratif et Financier + 33.1.45.91.50.00 / jerome.estampes@guerbet.com

Christine Allard, Directrice des Affaires Publiques et Communication : +33.6.30.11.57.82 / christine.allard@guerbet.com

Seitosei.Actifin

Marianne Py, Communication financière + 33.1.80.48.25.31 / marianne.py@seitosei-actifin.com

Jennifer Jullia, Presse +33.1.56.88.11.19 / jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

1 À taux de change constant (TCC) : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

