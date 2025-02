PHILIPPINES, February 6 - Press Release

February 6, 2025 Senator Imee R. Marcos Pahayag tungkol sa usapin ng impeachment Ayoko ng impeachment. Ayoko ng destabilisasyon. Ayoko ng revolutionary government. Ayoko ng resignation. AYAW KO NG GULO! Sa halip na mag-aksaya ng oras sa mga isyung hindi nakatutulong sa bayan, dapat nating tutukan ang mga tunay na problema ng mamamayang Pilipino: ang matataas na presyo ng bilihin at bigas, ang kawalan ng trabaho at mababang sahod, ang kakulangan ng suporta sa magsasaka, mga PWD, seniors, at iba pang sektor ng lipunan. Impeachment ba at destabilisasyon ang solusyon? Hindi ito ang sagot sa mga hamon na ating kinakaharap. Nakakahiya! Sa halip, dapat nating harapin nang sama-sama ang mga tunay na suliranin ng bayan. Bigyan natin ng prayoridad ang pagtugon sa paghihirap ng mga mahihirap, upang mapawi ang kanilang pagtitiis at makamit ang tunay na pagbabago.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.