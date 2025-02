Las innovaciones de inteligencia artificial generativa de Cellebrite ofrecen un asistente poderoso para agilizar las investigaciones

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (Nasdaq: CLBT), un líder mundial en soluciones líderes de investigación digital para los sectores público y privado, anunció hoy la disponibilidad general de capacidades de Inteligencia Artificial Generativa (GenAI) dentro de Guardian, la solución de gestión de evidencia basada en SaaS de la empresa.

Al incorporar GenAI en Guardian, las agencias de seguridad pública se benefician de la productividad impulsada por IA. Los usuarios ahora pueden formar una imagen más completa, resumiendo y contextualizando rápidamente grandes cantidades de datos, como horas de mensajes de audio o largas secuencias de mensajes de texto. Las palabras clave y la dirección temática aceleran la misión de una agencia y capacitan a los investigadores que están leyendo, analizando y validando los datos con más información sobre dónde buscar enseguida, incluyendo:

Resumen de hilos de chat : con los teléfonos inteligentes de hoy que contienen 60,000 mensajes de texto en promedio, los investigadores economizan tiempo revisando el contexto de los mensajes, incluso si están en idioma extranjero, para ayudar a priorizar qué hilos pueden ser más relevantes.

: con los teléfonos inteligentes de hoy que contienen 60,000 mensajes de texto en promedio, los investigadores economizan tiempo revisando el contexto de los mensajes, incluso si están en idioma extranjero, para ayudar a priorizar qué hilos pueden ser más relevantes. Perspectiva de relación: la rápida comprensión de las relaciones entre las personas es fundamental en las investigaciones y esta función es un verdadero valor agregado cuando se investigan redes delictivas complejas.

la rápida comprensión de las relaciones entre las personas es fundamental en las investigaciones y esta función es un verdadero valor agregado cuando se investigan redes delictivas complejas. Análisis del historial de navegación: generalmente oculto y difícil de descifrar, este componente desglosa URLs complejas y contextualiza exactamente lo que se buscó y cuándo se realizó la búsqueda.



"Es imposible calcular las horas que habría tomado vincular una serie de robos de paquetes de porche a una red internacional de crimen organizado", dijo el sargento detective Aaron Osman con el municipio de Susquehanna, Departamento de Policía de Pensilvania, quien recientemente puso a prueba la solución. "Las capacidades de GenAI dentro de Guardian nos ayudaron a traducir y resumir los chats entre sospechosos, lo que nos dio información inmediata sobre la gran red criminal con la que estábamos tratando".

"Esta innovación marca un hito significativo y tangible en nuestros esfuerzos por acelerar la velocidad de las investigaciones", dijo Ronnen Armon, director de productos y tecnologías de Cellebrite. "En lugar de tratar de encontrar manualmente la aguja proverbial en un pajar, la GenAI actúa como asistente y guía para ayudar a los profesionales de cumplimiento de la ley a identificar evidencia digital poderosa que puede alterar una investigación y hacer que las comunidades sean más seguras".

La encuesta anual de Tendencias de la Industria de Cellebrite mostró que, si bien tres de cada 10 encuestados han visto un aumento en la actividad delictiva relacionada con la IA, el 64% cree que esta misma tecnología se puede utilizar para reducir la delincuencia. Como líder en investigaciones digitales, Cellebrite comprobó rigurosamente GenAI dentro de Guardian, su solución SaaS nativa que está ayudando a un número creciente de agencias de cumplimiento de la ley a compilar, revisar y compartir evidencia digital de manera fácil y segura para mejorar la colaboración. Múltiples agencias comprobaron las funciones de GenAI durante 2024, ya que Cellebrite continuó ofreciendo innovación de alto impacto impulsada por el cliente, diseñada para hacer que la evidencia digital sea más accesible, procesable y defendible. Esta innovación representa la próxima fase de la integración ética de la IA en la plataforma completa Case-to-Closure de la empresa.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (NASDAQ: CLBT) es empoderar a sus clientes para proteger y salvar vidas, acelerar la justicia y preservar la privacidad en comunidades alrededor del mundo. Somos un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital para los sectores público y privado, empoderando a las organizaciones para dominar las complejidades de las investigaciones digitales legalmente autorizadas agilizando los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de agencias y empresas líderes en todo el mundo, la plataforma y soluciones de inteligencia digital de Cellebrite transforman la forma en la que los clientes recopilan, revisan, analizan y administran datos para las investigaciones legalmente autorizadas. Para más información, visítenos www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com o síganos en X en @Cellebrite.

