Grâce à ses innovations en IA générative, Cellebrite propose un assistant puissant permettant d’accélérer les investigations

TYSONS CORNER, Va. et PETAH TIKVA, Israël, 06 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (NASDAQ : CLBT), leader mondial des solutions d’investigation numérique de premier plan pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd’hui la mise à disposition générale de capacités d’intelligence artificielle générative (GenAI) au sein de Guardian, la solution de gestion des preuves basée sur le SaaS proposée par l’entreprise.

Grâce à l’intégration de l’IA générative dans la solution Guardian, les organismes de sécurité publique peuvent bénéficier d’une productivité optimisée par l’IA. Les utilisateurs peuvent désormais se faire une idée plus précise de la situation en résumant et en contextualisant rapidement de grandes quantités de données, telles que des heures de messages audio ou de longues séries de messages textes. Les mots-clés et l’orientation thématique aident à accélérer la mission d’une agence en donnant aux enquêteurs qui lisent, analysent et valident les données une meilleure idée de ce qu’ils doivent rechercher ensuite, notamment :

Résumé du fil de discussion - Les smartphones actuels contenant en moyenne 60 000 messages textes, les enquêteurs gagnent du temps en analysant le contexte des messages, même s’ils sont rédigés dans une langue étrangère, afin d’établir un ordre de priorité des fils de discussion les plus pertinents.

- Les smartphones actuels contenant en moyenne 60 000 messages textes, les enquêteurs gagnent du temps en analysant le contexte des messages, même s’ils sont rédigés dans une langue étrangère, afin d’établir un ordre de priorité des fils de discussion les plus pertinents. Compréhension des relations - Il est essentiel de comprendre rapidement les relations entre les personnes dans le cadre d’une investigation, et cette fonctionnalité est vraiment très utile dans le cadre d’enquêtes sur des réseaux criminels complexes.

- Il est essentiel de comprendre rapidement les relations entre les personnes dans le cadre d’une investigation, et cette fonctionnalité est vraiment très utile dans le cadre d’enquêtes sur des réseaux criminels complexes. Analyse de l’historique de navigation - Souvent dissimulé et difficile à interpréter, l’historique de navigation est analysé par ce composant qui décompose les URL complexes et contextualise précisément les recherches effectuées ainsi que le moment où elles ont été faites.



« Il est impossible de calculer le nombre d’heures qui auraient été nécessaires pour établir un lien entre une série de vols de paquets déposés sous les porches et un réseau international de crime organisé », a déclaré le sergent-détective Aaron Osman, membre de la police de Susquehanna Township, en Pennsylvanie, qui a récemment testé la solution. « Les fonctionnalités d’IA générative de Guardian nous ont aidés à traduire et à résumer les conversations entre les suspects, ce qui nous a permis d’obtenir des informations immédiates sur le vaste réseau criminel auquel nous avions affaire. »

« Cette innovation représente une étape importante et tangible dans nos efforts pour accélérer la rapidité des enquêtes », a indiqué Ronnen Armon, responsable des produits et des technologies de Cellebrite. « Plutôt que d’essayer de trouver manuellement une aiguille dans une botte de foin, l’IA générative fait office d’assistant et de guide pour aider les professionnels des forces de l’ordre à identifier des preuves numériques cruciales, capables de faire basculer une enquête et de renforcer la sécurité des communautés. »

L’enquête annuelle de Cellebrite sur les tendances de l’industrie a montré que bien que trois répondants sur 10 aient constaté une augmentation des activités criminelles liées à l’IA, 64 % d’entre eux pensent que cette même technologie peut être utilisée pour réduire la criminalité. En tant que leader dans le domaine des enquêtes numériques, Cellebrite a rigoureusement testé l’IA générative au sein de Guardian, sa solution SaaS native qui aide un nombre croissant d’organismes des forces de l’ordre à compiler, examiner et partager facilement et en toute sécurité des preuves numériques afin d’améliorer la collaboration. De multiples agences ont testé les fonctionnalités d’IA générative au cours de l’année 2024, alors que Cellebrite continuait à fournir des innovations à fort impact et axées sur le client, conçues pour rendre les preuves numériques plus accessibles, plus exploitables et plus justifiables. Cette innovation représente la phase suivante de l’intégration éthique de l’IA dans la plateforme complète Case-to-Closure de la société.

À propos de Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq : CLBT) a pour mission de permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d’accélérer les procédures judiciaires et de préserver la confidentialité de populations du monde entier. Nous sommes un leader mondial des solutions d’investigation numérique destinées aux secteurs public et privé, et nous aidons les organisations à maîtriser les méandres des enquêtes numériques avalisées par la loi en rationalisant les processus associés au cycle du renseignement. La plateforme et les solutions d’investigation numérique de Cellebrite ont gagné la confiance de milliers d’agences et d’entreprises de premier plan dans le monde entier. Elles visent à transformer la façon dont les données sont collectées, étudiées, analysées et gérées dans le cadre d’enquêtes légalement autorisées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com, ou suivez-nous sur Twitter : @Cellebrite.

Contacts :

Médias

Victor Ryan Cooper

Directeur de la communication d’entreprise et des opérations de contenu

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Relations avec les investisseurs

Andrew Kramer

Vice-président, Relations avec les investisseurs

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760

