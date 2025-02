Generative KI-Innovationen von Cellebrite bieten einen leistungsstarken Assistenten zur Beschleunigung von Ermittlungen

TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von erstklassigen digitalen Ermittlungslösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von generativer künstlicher Intelligenz (GenKI) in Guardian, der SaaS-basierten Beweismanagement-Lösung des Unternehmens, bekanntgegeben.

Durch die Integration von GenKI in Guardian profitieren Behörden der öffentlichen Sicherheit von KI-gesteuerter Produktivität. Benutzer können sich nun ein vollständigeres Bild machen, indem sie große Datenmengen, z. B. stundenlange Audionachrichten oder sehr lange Textnachrichten, schnell zusammenfassen und in einen Kontext setzen. Schlüsselwörter und thematische Ausrichtung beschleunigen die Arbeit einer Behörde und geben den Ermittlern, die die Daten lesen, analysieren und validieren, einen besseren Einblick, wo sie als Nächstes suchen müssen. Dazu zählt auch Folgendes:

Chat-Thread-Zusammenfassung – Da heutige Smartphones im Durchschnitt 60.000 Textnachrichten enthalten, sparen die Ermittler Zeit, indem sie den Kontext der Nachrichten überprüfen, um potenziell relevante Themen zu priorisieren – unabhängig davon, ob die Nachrichten in einer Fremdsprache verfasst sind.

– Da heutige Smartphones im Durchschnitt 60.000 Textnachrichten enthalten, sparen die Ermittler Zeit, indem sie den Kontext der Nachrichten überprüfen, um potenziell relevante Themen zu priorisieren – unabhängig davon, ob die Nachrichten in einer Fremdsprache verfasst sind. Einblick in Beziehungen – Ein schnelles Verständnis der Beziehungen zwischen Personen ist bei Ermittlungen von entscheidender Bedeutung, und diese Funktion stellt einen echten Mehrwert bei der Untersuchung komplexer Verbrechernetzwerke dar.

– Ein schnelles Verständnis der Beziehungen zwischen Personen ist bei Ermittlungen von entscheidender Bedeutung, und diese Funktion stellt einen echten Mehrwert bei der Untersuchung komplexer Verbrechernetzwerke dar. Analyse des Browserverlaufs – Diese Komponente, die oft verdeckt und schwer zu entziffern ist, schlüsselt komplexe URLs auf und kontextualisiert, was genau gesucht wurde und wann die Suche durchgeführt wurde.



„Es ist unmöglich, die Stunden zu berechnen, die notwendig gewesen wären, um eine Serie von Paketdiebstählen auf Veranden mit einem internationalen Ring der organisierten Kriminalität in Verbindung zu bringen“, erklärt Detective Sergeant Aaron Osman vom Susquehanna Township, Pennsylvania Police Department, der die Lösung kürzlich getestet hat. „Die GenKI-Funktionen in Guardian halfen uns, die Chats zwischen Verdächtigen zu übersetzen und zusammenzufassen, was uns unmittelbare Einblicke in das große kriminelle Netzwerk gab, mit dem wir es zu tun hatten.“

„Diese Innovation ist ein bedeutender und greifbarer Meilenstein in unserem Bestreben, die Geschwindigkeit der Ermittlungen zu erhöhen“, so Ronnen Armon, Chief Products and Technologies Officer von Cellebrite. „Statt zu versuchen, die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen manuell zu finden, fungiert die GenKI als Assistent und Wegweiser, um Strafverfolgungsbehörden bei der Identifizierung aussagekräftiger digitaler Beweise zu unterstützen, die eine Ermittlung verändern und die allgemeine Sicherheit erhöhen können.“

Die jährliche Umfrage von Cellebrite zu den Branchentrends ergab einerseits, dass drei von zehn Befragten einen Anstieg der kriminellen Aktivitäten im Zusammenhang mit KI beobachten. Andererseits glauben 64 % der Befragten, dass diese Technologie auch zur Verringerung der Kriminalität eingesetzt werden kann. Als führendes Unternehmen im Bereich digitaler Ermittlungslösungen hat Cellebrite GenKI in Guardian getestet, seiner eigenen SaaS-Lösung, die einer wachsenden Zahl von Strafverfolgungsbehörden hilft, digitale Beweise einfach und sicher zu sammeln, zu prüfen und zu teilen, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Mehrere Behörden testeten die GenKI-Funktionen im vergangenen Jahr, während Cellebrite weiterhin hochwirksame, kundenorientierte Innovationen bereitstellte, mit denen digitale Beweise leichter zugänglich, verwertbar und vertretbar gemacht werden. Diese Innovation stellt die nächste Phase der ethischen Integration von KI in die komplette Case-to-Closure-Plattform des Unternehmens dar.

Verweise auf Websites und Social-Media-Plattformen

Verweise auf Informationen, die auf Websites und Social-Media-Plattformen enthalten oder über diese zugänglich sind, stellen keine Einbeziehung der auf diesen Websites oder Social-Media-Plattformen enthaltenen oder über diese verfügbaren Informationen durch Verweis dar, und Sie sollten diese Informationen nicht als Teil dieser Pressemitteilung betrachten.

Über Cellebrite

Cellebrite (Nasdaq: CLBT) hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Kunden in die Lage zu versetzen, Leben zu schützen und zu retten, die Justiz zu beschleunigen und die Privatsphäre in Gemeinden auf der ganzen Welt zu schützen. Wir sind ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich von digitalen Ermittlungslösungen für den staatlichen und privaten Sektor und ermöglichen es Organisationen, die Komplexität rechtlich zulässiger digitaler Ermittlungen durch die Optimierung der dazu erforderlichen Prozesse zu bewältigen. Die digitale Ermittlungsplattform und die digitalen Ermittlungslösungen von Cellebrite, denen Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in aller Welt vertrauen, verändern die Art und Weise, wie Kunden Daten bei rechtlichen Ermittlungen erfassen, prüfen, analysieren und verwalten. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter https://investors.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Cellebrite.

