BermudAir devient la seule compagnie aérienne à offrir des vols sans escale de Montréal aux Bermudes

MONTREAL, 06 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BermudAir est fière d'annoncer le lancement de son nouveau service sans escale entre l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et les Bermudes (BDA), à compter du 12 juin 2025. En tant que seule compagnie aérienne offrant un service direct entre Montréal et les Bermudes, cette route offre aux Québécois un moyen pratique d'explorer les plages de sable rose emblématiques de l'île, les eaux turquoises et le riche patrimoine culturel, le tout à seulement deux heures de vol.

Les vols bihebdomadaires, opérant les jeudis et dimanches à bord de l'avion Embraer confortable de BermudAir, offriront aux voyageurs une expérience chaleureuse et accueillante qui reflète l'hospitalité renommée des Bermudes, faisant de chaque vol le début d'une escapade sur l'île. Les passagers ont le choix entre les sièges en classe affaires et en classe économique, avec des divertissements en vol gratuits et de l'alcool et d'autres rafraîchissements dans les deux classes. Pour rendre la planification de voyage encore plus facile, BermudAir propose d'excellents forfaits de golf, de famille et de escapade via BermudAir Holidays.

Ce service élargit la présence canadienne croissante de BermudAir, qui comprend déjà Toronto et Halifax, renforçant ainsi l'engagement de la compagnie aérienne à renforcer les liens entre les Bermudes et les principaux marchés nord-américains.

« Nous sommes fiers d'étendre notre présence canadienne avec l'introduction de vols sans escale au départ de Montréal », a déclaré Adam Scott, fondateur et chef de la direction de BermudAir. « Ce nouvel itinéraire renforce non seulement notre engagement à offrir des expériences de voyage exceptionnelles, mais offre également aux Québécois une porte d'entrée sans effort vers l'hospitalité inégalée, le riche patrimoine et la beauté naturelle à couper le souffle des Bermudes. Notre objectif est de rendre les Bermudes plus accessibles, en favorisant des liens plus étroits entre nos communautés tout en offrant une expérience de voyage exceptionnelle.

« ADM Aéroports de Montréal est très heureuse d’accueillir la compagnie aérienne BermudAir pour la toute première fois à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau. Pour nos passagers, c’est une porte additionnelle qui s’ouvre vers les plages de sable rose, les villas historiques et la mer bleu pâle des Bermudes. Pour un aéroport international comme le nôtre, c’est une grande nouvelle, d’autant plus que cette route propose des arrivées et des départs à des moments moins achalandés de la journée, ce qui s’inscrit en parfaite harmonie avec les démarches de développement de la desserte aérienne d’ADM », a déclaré Karl Brochu, vice-président, Exploitation et développement aérien d’Aéroports de Montréal.

Pour plus de détails sur les horaires de vol et les réservations, les clients sont encouragés à visiter www.flybermudair.com ou www.bermudairholidays.com .

Tous les horaires de vol sont soumis à l'approbation réglementaire.

Personne-ressource pour les médias

Leanna Lambert

Responsable des relations publiques et des affaires corporatives

Leanna.lambert@flybermudair.com

À propos de BermudAir

BermudAir est la compagnie aérienne des Bermudes, engagée à redéfinir l'expérience de voyage. Avec une flotte d'avions Embraer E175 réputés pour leurs performances exceptionnelles et le confort des passagers, BermudAir illustre son engagement envers l'excellence. Exploitant des vols pratiques à destination et en provenance de l'aéroport Westchester Country, de l'aéroport international Logan de Boston, de l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood, de l'aéroport international d'Orlando, de l'aéroport international de Charleston, de l'aéroport international de Raleigh-Durham, de l'aéroport international Bradley et de l'aéroport international Thurgood Marshall de Baltimore / Washington, de l’aéroport international Rhode Island T. F. Green et, de l’aéroport international Richmond. BermudAir améliore la connectivité avec la côte Est des États-Unis, contribuant ainsi à la croissance et à la prospérité des Bermudes. BermudAir exploite également des vols à destination de l'aéroport international Pearson de Toronto et de l'aéroport international Stanfield d'Halifax et ADM Aéroports de Montréal est l’autorité aéroportuaire du Grand Montréal au Canada . Avec un dévouement à un service exceptionnel et des offres à bord organisées qui mettent en valeur l'hospitalité renommée de l'île et la nourriture et les boissons variées disponibles localement, BermudAir offre une expérience de voyage inégalée. Pour plus d'informations et pour réserver des vols, veuillez visiter www.flybermudair.com .

À propos d’ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l’autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l’exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.