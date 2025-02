❰算力傳媒❱是台灣第一個無人新聞台,此次AI記者專訪了原籟聲響的負責人羅文謙,本身有視覺障礙,但依舊可以透過AI記者完成此次訪問,讓原本還沒官方網站的原籟聲響,也能透過網路新聞的推播,讓知名度更上一層樓。

TAIPEI, TAIWAN, February 6, 2025 / EINPresswire.com / -- 在當今多元的社會中,通用設計已成為提升服務品質和擴大客戶基礎的關鍵。 原籟聲響 的負責人羅文謙,作為通用設計領域的先行者,正致力於為各行各業提供創新的解決方案,讓每個人都能便利地接觸到各類服務。羅文謙提到,原籟聲響專注於為需要通用設計的企業打造專屬的服務,無論是金融業、服務業,或是其他領域,通用設計都能為企業帶來顯著的變革。他表示:“我們站在客戶的角度,幫助他們思考如何照顧到每一位用戶的需求。”這種以用戶為中心的思維方式,使原籟聲響在設計規劃上具備了獨特的競爭優勢。自2018年以來,羅文謙已參與多個重要的通用設計項目,包括故宮博物院和邦銀行等,這些經驗使他對如何在設計中平衡客戶需求和用戶體驗有了深入的理解。原籟聲響的設計理念不僅僅是為了滿足一般使用者的需求,更是為了照顧到視障者、殘障者、醫護人員等各類特殊群體。在產品研發方面,原籟聲響正在開發一套讓各種人都能輕鬆操作科技產品的協定,旨在打破科技的使用障礙,讓每一位使用者都能獲得最佳的操作體驗。羅文謙強調:“如果你希望提升公司的服務質量,讓產品能夠服務到更多人,原籟聲響將是你最好的夥伴。”隨著社會對於包容性設計的需求日益增加,原籟聲響的使命愈發重要。無論是在科技領域還是其他行業,他們都希望通過通用設計的力量,協助企業實現更高的社會責任和商業價值。如果你正考慮如何讓你的公司在設計上更具包容性,或是希望提升服務的品質與範圍,原籟聲響期待與你合作,共同打造一個更美好的明天。 算力傳媒 ❱是台灣第一個無人新聞台,由 集仕多 公司開發,此次AI記者專訪了原籟聲響的負責人羅文謙,本身有視覺障礙,但依舊可以透過AI記者完成此次訪問,讓原本還沒官方網站的原籟聲響,也能透過網路新聞的推播,讓知名度更上一層樓。由AI企劃執行分析選題,由AI記者採訪新聞,經過AI編輯潤稿後,由AI主播播報,以AI媒體❰算力傳媒❱進行新聞發布。AI內容平台進行新聞轉載,並且產出新聞曝光的成效分析。目前百工百業多間公司採用此工具進行媒體宣傳。

