原籟聲響：通用設計引領未來服務業的革新-算力傳媒

❰算力傳媒❱是台灣第一個無人新聞台，此次AI記者專訪了原籟聲響的負責人羅文謙，本身有視覺障礙，但依舊可以透過AI記者完成此次訪問，讓原本還沒官方網站的原籟聲響，也能透過網路新聞的推播，讓知名度更上一層樓。

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