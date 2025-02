Solid innspurt i 2024, og på rett spor i 2025

Telenor-konsernet leverte solide resultater i fjerde kvartal, og en sterkere kontantstrøm enn tidligere indikert. Telenors strategiske retning står fast, med fortsatt vekst og transformasjonstiltak, samt redusert kapitalbruk i 2025. Styret i Telenor foreslår et utbytte på 9,60 kroner per aksje for 2024.

Høydepunkter i fjerde kvartal og helåret 2024:

Tjenesteinntektene på mobil økte 4,6 prosent i Norden for året som helhet, og totale tjenesteinntekter økte med 3,6 prosent til 44,7 milliarder kroner

EBITDA før andre inntekter og andre kostnader på 35,0 milliarder kroner for året

Fri kontantstrøm før M&A på totalt 11,4 milliarder kroner for året, hvorav 3,1 milliarder kroner i 4. kvartal

Stoppet 2,2 milliarder forsøk på digital kriminalitet i Norge gjennom året

I fjerde kvartal leverte Telenor-konsernet en organisk vekst i tjenesteinntekter på 1,1 prosent, og organisk EBITDA-vekst på 2,0 prosent. EBITDA før andre inntekter og andre kostnader landet på 8,5 milliarder kroner i kvartalet.

- Det har vært en fryd å komme inn i Telenor og bli kjent med folkene, kundene og virksomheten. For min del er det viktig å få en god forståelse av Telenor og bruke vår samlede kunnskap til å stake ut riktig kurs for fremtiden. Jeg er stolt over resultatene laget har fått til i 2024, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Solid i Norden, utfordrende i Bangladesh

I Norden leverte Telenor 2,3 prosent organisk vekst i tjenesteinntekter i kvartalet, og en organisk EBITDA-vekst på 6,0 prosent som følge av effektiviseringstiltak.

- Telenor har en solid nordisk markedsposisjon som vi fortsetter å bygge videre på. Vi er kundenes sikkerhetsnett, og sørger for å gi dem mer igjen for pengene. Det bidrar til at inntektene våre i Norden vokser mer enn den generelle prisveksten i samfunnet. En ekstra anerkjennelse til Finland, som er vekstvinneren i kvartalet, men det viktigste er at vi leverer godt i alle våre markeder i Norden, sier Fasmer.

Den økonomiske gjeninnhentingen i Bangladesh har tatt tid etter de kraftige urolighetene som rammet landet sommeren 2024. Telenors team har vist en enorm kraft i en utfordrende situasjon. I Pakistan leverer Telenor imponerende resultater til tross for utfordrende makroøkonomiske forhold.

Styrket kontantstrøm

Fri kontantstrøm før M&A og eventuelle periodefremmede poster havnet på 3,1 milliarder i fjerde kvartal. For hele 2024 ble fri kontantstrøm før M&A dermed på 11,4 milliarder kroner, langt høyere enn indikert ved inngangen til året. M&A-inntekter bidro også positivt, med 1,9 milliarder kroner, til en fri kontantstrøm på totalt 13,3 milliarder kroner for året. EBITDA-vekst i Norden og redusert arbeidskapital er hovedårsakene til den sterke kontantstrømmen.

Telenor-konsernets ambisjon for inneværende år er en fri kontantstrøm på rundt 13 milliarder kroner, før M&A og eventuelle periodefremmede poster.

En solid kontantstrøm er viktig for å levere på Telenors utbyttepolitikk med nominell vekst i utbyttene. For regnskapsåret 2024 anbefaler styret i Telenor et utbytte på 9,6 kroner per aksje – opp fra 9,5 kroner for 2023.

- Når vi setter finansielle mål så er det aldri uten en viss risiko, men vi opplever at sikten er blitt betydelig bedre. Vi er tryggere på at målene for 2025 er innenfor rekkevidde. For året som kommer har vi to hovedprioriteringer. For det første må vi levere på strategien vår. For det andre må vi utvikle oss videre som et fremtidsrettet, kundeorientert og teknologidrevet selskap, og fortsette å utvikle en vinnerkultur i Telenor. Dette er avgjørende for å drive inntjeningsvekst og kapitalavkastning, samtidig som vi leverer på utbyttepolitikken, i årene som kommer, sier Fasmer.

Stopper digital kriminalitet

Telenors arbeid mot økonomisk kriminalitet fortsetter med uforminsket styrke. I fjerde kvartal stoppet Telenor 716 millioner førsøk på digital kriminalitet bare i Norge. Totalt stoppet Telenor mer enn 2,2 milliarder forsøk på digital kriminalitet mot norske kunder i 2024.

Finansielle utsikter for 2025:

Lav ensifret organisk vekst i nordiske tjenesteinntekter

Middels ensifret organisk vekst i EBITDA i Norden

For den nordiske virksomheten er driftsmessige investeringer ventet å utgjøre omtrent 14% av inntektene

Lav til middels ensifret organisk vekst i konsernets EBITDA

Fri kontantstrøm for konsernet på rundt 13 milliarder kroner før M&A og eventuelle periodefremmede poster

