BitMEX lanza 20 nuevas opciones de altcoin con LTC, SUI, LINK y muchas más

MAHE, Seychelles, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BitMEX, la bolsa de criptoderivados OG, se complace en anunciar el lanzamiento de 20 nuevos contratos de opciones, ofreciendo a los operadores una de las primeras oportunidades de acceso a una amplia gama de opciones altcoin a través de Litecoin (LTC), SUI (Sui), LINK (Chainlink), AAVE (Aave), y muchas más.

BitMEX Options proporciona una gran liquidez y un bajo deslizamiento a través de un libro de órdenes y una interfaz de solicitud de cotización (RFQ), lo que permite a los usuarios negociar opciones de uno o varios tramos con los tamaños mínimos más bajos del sector. La combinación de estos elementos con el Panel de estrategias, que permite a los operadores ejecutar estrategias de opciones avanzadas con un solo clic, hace que la negociación de opciones de altcoin sea accesible para cualquier tipo de usuario.

Stephan Lutz, director ejecutivo de BitMEX, declaró: “En un momento en el que los mercados muestran más volatilidad que nunca, los operadores tienen la oportunidad de impulsar aún más sus estrategias, y nuestro deseo es garantizar que dispongan de todo tipo de ventajas. Con esta expansión, BitMEX ofrece lo que los operadores demandan: una gama más amplia de activos, al tiempo que les permite disponer de funciones de vanguardia que facilitan la ejecución de estrategias sofisticadas. Con la incorporación de 20 nuevos pares de altcoin, se refuerza nuestro compromiso de hacer de BitMEX la plataforma de referencia para la negociación de opciones”.

Los operadores de opciones ahora pueden acceder a pares de opciones para BTC, ETH, AAVE, ADA, APT, AVAX, BCH, DOGE, FIL, ICP, LDO, LINK, LTC, MMPEPE, MMSHIB, MNT, OP, ORDI, SOL, SUI, TON, TRX, UNI, WLD y XRP, un total de 26 pares disponibles para operar en BitMEX Options.

¿Listo(a) para negociar? Regístrese en BitMEX hoy mismo y descubra toda la gama de negociación de opciones en https://www.bitmex.com/app/options.



Acerca de BitMEX

BitMEX es la bolsa de criptoderivados OG que ofrece a los operadores profesionales de criptomonedas una plataforma que satisface sus necesidades con baja latencia, gran liquidez de criptomonedas nativas y una confiabilidad inigualable.

Desde nuestra fundación, no se ha perdido ninguna criptomoneda por intrusión o piratería informática, lo que permite a los usuarios de BitMEX operar con seguridad, sabiendo que sus fondos están seguros. Y con la seguridad de tener acceso a los productos y herramientas rentables que necesitan.

Además, BitMEX fue una de las primeras bolsas en publicar sus datos de prueba de las reservas y de prueba del pasivo en la cadena. La bolsa sigue publicando estos datos dos veces por semana, lo que demuestra que almacena y separa de forma segura los fondos que se le confían.

Para obtener más información acerca de BitMEX, visite el Blog de BitMEX o el sitio www.bitmex.com , y síganos en Telegram, Twitter (X), Discord, y sus comunidades en línea. Para hacer consultas, comuníquese con: press@bitmex.com.

