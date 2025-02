Plutus Financial Group Limited 宣布首次公開招股定價

香港, Feb. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於香港的金融服務公司 Plutus Financial Group Limited(以下簡稱「公司」)(NasdaqCM: PLUT) 今天宣布其首次公開招股(以下簡稱「招股」)的定價。此次招股將發行 210 萬股普通股,公開發售價格為每股 4 美元,未扣除承銷折扣和發售費用的總收益為 840 萬美元。 是次招股將以堅定承諾的方式進行。 普通股預計將於 2025 年 2 月 5 日在 Nasdaq Capital Market 開始交易,交易代碼為「PLUT」。

公司已授予承銷商選擇權,可以在承銷協議日期起 45 天內行使,購買最多 315,000 股額外的普通股,價格為公開發售價扣除承銷折扣和費用。 根據慣例成交條件,本次招股預計將於 2025 年 2 月 6 日結束。

公司計劃將本次招股所得的資金用於以下幾個方面:i) 開發量身訂做的軟件和應用程式,以支持其營運的不同範疇,包括客戶服務、交易、財富管理,以及投資組合的建構和監控;ii) 增加可用資金,以向客戶提供交易設施解決方案,包括保證金交易和首次公開招股的保證金融資;iii) 擴展其客戶管理和財富管理團隊。

R.F. Lafferty & Co., Inc. 擔任本次招股的主承銷商,而 Revere Securities LLC 則擔任聯合承銷商。 Crone Law Group, P.C. 擔任公司的法律顧問。 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP 擔任本次招股的承銷商主要法律顧問。

與本次招股相關的 F-1 表(文件編號 333-276791)的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(以下簡稱「SEC」),並於 2025 年 2 月 4 日由 SEC 宣布生效。 本次招股僅透過構成註冊聲明一部分的招股章程進行。 最終的招股章程將向美國證券交易委員會 (SEC) 提交,並將在 SEC 的網站上提供,網址為 www.sec.gov。 與本次發售有關的最終招股章程電子版在發布後可透過 R.F. Lafferty & Co., Inc 獲取,地址為:40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005,電話:(212) 293-9090。

在投資之前,閣下應該閱讀最終招股章程及公司已提交或將提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的其他文件,以獲取有關公司及本次招股的更完整資訊。 本新聞稿不構成出售要約或購買本文所述證券的要約邀請,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資質認證之前,不得在任何州或司法管轄區內出售該等證券,此類要約、招攬或出售在此之前均屬非法行為。

關於 Plutus Financial Group Limited

Plutus Financial Group Limited 是一間總部位於香港的金融服務控股公司,透過兩間全資擁有的主要子公司營運,分別為 Plutus Securities Limited(以下簡稱「Plutus Securities」)和 Plutus Asset Management Limited(以下簡稱「Plutus Asset Management」)。 Plutus Securities 是一間獲香港證券及期貨事務監察委員會(以下簡稱「SFC」)許可的證券經紀商,並且是香港交易所 (HKEx) 的從業者,提供高品質的證券交易及經紀服務、保證金融資、證券保管及代理服務。 Plutus Securities 是一間獲許可的證券經紀商, 提供一系列金融服務,包括:

通過互聯網、流動應用程式及客戶電話熱線進行香港股票交易。

保證金融資:

證券保管及代理人服務;提供安全可靠的結算和交收程序;

進入債務資本市場;以及

為發行人提供股本資本市場服務,承擔首次公開招股 (IPO) 及其他股權配售的承銷,並負責主導管理和共同管理發售的市場推廣、分銷及定價。



Plutus Asset Management 是一間獲證監會 (SFC) 認可的財富管理及顧問公司,提供的財富管理服務包括:

專業基金管理;

全權委託帳戶,使用根據客戶的個別風險承受能力和投資偏好制定策略;

為其他公司管理的基金提供投資諮詢和顧問服務;以及

投資基金,包括地產基金、固定收益基金、私募股權投資和對沖基金。

如需更多資訊,請訪問公司的網站:http://www.plutusfingroup.com./en/index.php。

前瞻性陳述

本公告中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於公司的擬議發行。 該等前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於當前公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求的未來事件的預期和預測,包括預期招股將順利完成。 投資者可透過「可能」、「將」、「期待」、「預期」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「持續」、「可能會」或其他類似表達的詞語或短語來識別這些前瞻性陳述。 公司沒有義務更新任何前瞻性陳述來反映隨後發生的事件或情況或預期的變化,法律可能要求者除外。 儘管公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期合理,但不能向閣下保證此類預期最終正確無誤。公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異,並鼓勵投資者細閱公司的註冊聲明和向 SEC 提交的其他文件所載可能影響其未來業績的其他因素。

如需獲取更多資訊,請聯絡:

投資者關係:

Plutus Financial Group Limited

收件人:Jeff Yeung

ir@plutusfingroup.com

