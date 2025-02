Global Steering Column Control Module Market Poised for Growth Amid Advancements in Automotive Electronics

Steering Column Control Module Market Steering Column Control Module Regional Market

NEWARK, DE, UNITED STATES, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- The global Steering Column Control Module Market is set for substantial expansion as automakers and consumers increasingly demand advanced vehicle control systems for improved safety, convenience, and driving experience. Steering column control modules play a crucial role in integrating various control functions, such as lighting, wipers, cruise control, and multimedia operations, enhancing vehicle ergonomics and driver accessibility. The rise in vehicle automation, advancements in electronic control units (ECUs), and increasing adoption of electric vehicles (EVs) are key drivers propelling market growth.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค & ๐๐ซ๐จ๐ฃ๐ž๐œ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌGlobal sales of steering column control module were reported at USD 11.6 billion in 2020. Demand for steering column control module is anticipated to reach USD 16.4 billion in 2025. Over the assessment period (2025 to 2035), the market is projected to expand at a CAGR of 7.3% and attain value of USD 33.2 billion by the end of 2035.๐†๐ž๐ญ ๐€๐ก๐ž๐š๐ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐Ž๐ฎ๐ซ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ: ๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐๐จ๐ฐ!๐”๐ง๐ฅ๐จ๐œ๐ค ๐Š๐ž๐ฒ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ: ๐Œ๐ฎ๐ฌ๐ญ-๐Š๐ง๐จ๐ฐ ๐“๐š๐ค๐ž๐š๐ฐ๐š๐ฒ๐ฌThe steering column control module market is experiencing rapid growth due to rising demand for integrated vehicle control systems, increased automation in automobiles, and a shift toward electric and hybrid vehicles. With automotive safety regulations becoming stricter and consumer preference shifting toward advanced driver-assistance systems (ADAS), the market is poised for strong growth. "๐€๐ฌ ๐ญ๐ก๐ž ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐š๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ, ๐ฌ๐ญ๐ž๐ž๐ซ๐ข๐ง๐ ๐œ๐จ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ง ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ ๐ฆ๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐ž๐ฌ ๐š๐ซ๐ž ๐›๐ž๐œ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ ๐ž๐ฌ๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฅ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ž๐ง๐ก๐š๐ง๐œ๐ž๐ ๐ฌ๐š๐Ÿ๐ž๐ญ๐ฒ, ๐š๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐š๐ง๐ ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ ๐œ๐จ๐ง๐ฏ๐ž๐ง๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž. ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐ซ๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐€๐ƒ๐€๐' ๐š๐ง๐ ๐„๐• ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ข๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ข๐ฌ๐ž๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ฌ๐ข๐ ๐ง๐ข๐Ÿ๐ข๐œ๐š๐ง๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก." - ย saysย Nikhil Kaitwade, Associate Vice President at Future Market Insights (FMI).๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ข๐ง๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž: ๐„๐ฌ๐ฌ๐ž๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฅ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌGrowing Demand for Advanced Driver Assistance Systems (ADAS): Automakers are integrating steering column control modules with ADAS to enhance driver safety and improve vehicle handling.Rising Adoption of Electric Vehicles (EVs): EV manufacturers are incorporating innovative steering systems to enhance energy efficiency and user experience, increasing demand for advanced control modules.Technological Innovations & Smart Features: The integration of gesture recognition, haptic feedback, and AI-powered control interfaces is making steering column control modules more sophisticated and user-friendly.Stringent Automotive Safety Regulations: Governments worldwide are enforcing strict vehicle safety norms, driving automakers to adopt intelligent steering systems that enhance driver assistance and control.Increased Vehicle Production & Customization: The growing production of passenger cars, luxury vehicles, and commercial vehicles is fueling the demand for advanced steering column control modules with customizable features.๐ƒ๐ž๐ญ๐š๐ข๐ฅ๐ž๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐'๐ญ๐ฎ๐๐ฒ: ๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐'๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐š๐ง๐ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ๐Š๐ž๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌโ€ข Passenger Vehicles: Widely used in sedans, SUVs, and luxury cars to enhance driver accessibility and control.โ€ข Commercial Vehicles: Essential for improved steering functionality in trucks, buses, and heavy-duty vehicles.โ€ข Electric & Hybrid Vehicles: Increasing adoption in EVs for efficient power management and seamless user interaction.โ€ข Off-Road & Specialty Vehicles: Used in agricultural, construction, and military vehicles to optimize steering performance in rugged environments.๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐คโ€ข North America: Leading market due to high vehicle production, stringent safety regulations, and strong adoption of ADAS.โ€ข Europe: Significant growth driven by increasing EV adoption and advanced automotive technologies.โ€ข Asia-Pacific: Fastest-growing region due to rising vehicle manufacturing, expanding automotive industry, and increasing consumer demand for smart vehicles.โ€ข Latin America & Middle East & Africa: Emerging markets with growing automotive production and increasing demand for advanced vehicle control systems.๐๐ซ๐จ๐ฉ๐ž๐ฅ ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐'๐ฎ๐œ๐œ๐ž๐ฌ๐ฌ: ๐'๐ž๐œ๐ฎ๐ซ๐ž ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐'๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐Ž๐ฎ๐ซ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐Ÿ๐ฎ๐ฅ ๐'๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐๐จ๐ฐ!๐Š๐ž๐ฒ ๐๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌโ€ข Bosch Mobility Solutionsโ€ข ZF Friedrichshafen AGโ€ข Nexteer Automotiveโ€ข Valeo SAโ€ข Denso Corporationโ€ข Continental AGโ€ข Leopold Kostal GmbH & Co. KGโ€ข Delphi Technologiesโ€ข Mando Corporation ๐Š๐ž๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ๐๐ฒ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž:โ€ข Manual Steering Column Control Modulesโ€ข Electronic Steering Column Control Modules๐๐ฒ ๐•๐ž๐ก๐ข๐œ๐ฅ๐ž ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž:โ€ข Passenger Carsโ€ข Light Commercial Vehicles (LCVs)โ€ข Heavy Commercial Vehicles (HCVs)โ€ข Electric & Hybrid Vehicles๐๐ฒ ๐"๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ:โ€ข Traditional Mechanical Control Modulesโ€ข Advanced Electronic Control Modules๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐‚๐ก๐š๐ง๐ง๐ž๐ฅ:โ€ข OEMs (Original Equipment Manufacturers)โ€ข Aftermarket๐๐ฒ ๐'๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:โ€ข North Americaโ€ข Europeโ€ข Asia-Pacificโ€ข Latin Americaโ€ข Middle East & Africa 