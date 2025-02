Equinors resultater for fjerde kvartal og året 2024

Equinor (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) leverte et justert driftsresultat* på 7,90 milliarder USD og 2,29 milliarder USD etter skatt i fjerde kvartal 2024. Det rapporterte driftsresultatet var 8,74 milliarder USD, og resultatet for perioden var 2,00 milliarder USD, som ga et justert resultat per aksje* på 0,63 USD.

Resultatene for fjerde kvartal og året 2024 var kjennetegnet av:

Solide finansielle resultater med 21 % avkastning på sysselsatt kapital* i 2024

Sterk drift med stabil olje- og gassproduksjon

Fortsatt industriell framgang og verdidrevne transaksjoner

Kapitaldistribusjon

Foreslått kontantutbytte for fjerde kvartal på 0,37 USD per aksje

Annonsert tilbakekjøpsprogam på inntil 5 milliarder USD for 2025

Forventet total kapitaldistribusjon for 2025 på opptil 9 milliarder USD

Sterkere forventet fri kontantstrøm* understøtter varig konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Equinor er godt posisjonert for sterkere kontantstrøm og vekst:

Strategi for å levere konkurransedyktig avkastning til aksjonærene. Konsistent verdidrevet gjennomføring - forventet avkastning på over 15 % på gjennomsnittlig sysselsatt kapital* mot 2030.

Styrker fri kontantstrøm*, forventer 23 milliarder USD for 2025–2027 gjennom reduserte investeringer og kostnadskontroll

Øker olje- og gassproduksjonen med forventning om mer enn 10 % vekst fra 2024-2027

Reduserer forventede investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger til om lag 5 milliarder USD etter prosjekt-finansiering for 2025-2027 samlet

Senker forventet kapasitet innen fornybar energi til 10-12 gigawatt innen 2030

Anders Opedal, konsernsjef i Equinor ASA:

– Equinor er godt posisjonert for videre vekst og konkurransedyktig avkastning til aksjonærene. Vi forventer å levere en bransjeledende avkastning på sysselsatt kapital på over 15 % helt fram til 2030. Forventet produksjon av olje og gass er økt til mer enn 10 % vekst fra 2024 til 2027. Vi styrker forventet fri kontantstrøm betydelig sammenlignet med fjorårets utsikter. Dette oppnår vi gjennom å optimalisere porteføljen, redusere investeringsutsiktene for fornybar energi og lavkarbonløsninger, og realisere kostnadsforbedringer i hele organisasjonen.

– I dag annonserer vi en total kapitaldistribusjon på opptil 9 milliarder USD i 2025. Støttet av en sterkere fri kontantstrøm, forventer vi å øke kvartalsvis kontantutbytte og bruke tilbakekjøp av aksjer for å sikre at kapitaldistribusjonen er på et konkurransedyktig nivå også fremover.

– Vi har en konsistent vekststrategi og retningen ligger fast. Vi fortsetter å redusere utslipp fra egen produksjon og bygger lønnsom virksomhet innen fornybar energi og lavkarbonløsninger med en ambisjon om netto nullutslipp i 2050. Vi tilpasser oss markedssituasjonen og mulighetene, og det gir grunnlag for å skape verdi for aksjonærene i flere tiår fremover.

– I 2024 leverte vi solide finansielle resultater og høy produksjon gjennom sterk drift. Vi forventer nå at produksjonen på Johan Sverdrup-feltet i 2025 vil holde seg nær samme nivå som de siste to årene. Dette viser hvordan vi arbeider systematisk for å forbedre produksjonen vår for å forbli en sikker og pålitelig energileverandør.

Sterk drift

Equinor hadde sterk drift og stabile produksjonsnivåer i fjerde kvartal. Samlet egenproduksjon var 2,072 millioner foe per dag, ned fra 2,197 millioner foe i samme kvartal i fjor.

På norsk sokkel ble produksjonsnivået opprettholdt ved opptrapping av Breidablikk og nye gassbrønner. Produksjonsnivået er imidlertid lavere enn samme periode i fjor grunnet naturlig nedgang, driftsstans på Sleipner B og planlagt vedlikehold. For året som helhet, opprettholdt Equinor et høyt produksjonsnivå på norsk sokkel, med rekordhøy produksjon fra Troll- og Johan Sverdrup-feltene.

For 2025 er produksjonen på Johan Sverdrup-feltet forventet å holde nær samme nivå som i 2023 og 2024. Ambisjonen for utvinningsgraden er økt fra 65 % i plan for utvikling og drift, til 75 % nå, medregnet Johan Sverdrup fase 3. Effektive revisjonsstanser og lavere uplanlagte tap bidro til en liten økning i produksjonen fra norsk sokkel i 2024 sammenlignet med 2023.

Den internasjonale oppstrømsvirksomheten leverte lavere produksjon i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode i 2023. Salg av eierandeler i Aserbajdsjan og Nigeria, naturlig nedgang, høyere revisjonsstansaktiviteter og produksjonsreduksjoner i USA bidro til nedgangen også for året som helhet. Nedgangen ble delvis motvirket av opptrapping av nye brønner i produksjon og volumer fra Buzzard-feltet i Storbritannia.

I kvartalet boret Equinor 10 letebrønner til havs med 4 drivverdige funn. Himalia- og Kappahøyden-brønnene ble kostnadsført dette kvartalet.

Tilføyelsen av landbaserte fornybaranlegg i Brasil og Polen i løpet av 2023 samt oppstart av solenergiprosjektene Mendubim i 2024, bidro til en økning av fornybarproduksjonen på 19 % i kvartalet og 51 % for året sammenlignet med samme perioder i 2023.

Solide finansielle resultater i fjerde kvartal

Equinor leverte et justert driftsresultat* på 7,90 milliarder USD, og 2,29 milliarder USD etter skatt* i fjerde kvartal 2024.

I kvartalet utgjorde netto nedskrivninger 280 millioner USD, hovedsakelig knyttet til oppkjøpte rettigheter til prosjekter i tidlig fase i landbaserte fornybarmarkeder.

Equinor realiserte en europeisk gasspris på 13,5 USD per mmbtu og realiserte væskepriser var 68,5 USD per fat i fjerde kvartal.

Segmentet Markedsføring, midtstrøm og prosessering leverte solide resultater gjennom LNG-handel basert på egne og tredjepartsvolumer. Resultatene ble ytterligere styrket av fysisk og finansiell LPG-handel.

Sterk drift ga en kontantstrøm fra drift før skatt og endringer i arbeidskapital på 9,81 milliarder USD i fjerde kvartal. Kontantstrøm fra drift etter skatt* var på 3,91 milliarder USD i fjerde kvartal, og ga en kontantstrøm fra drift etter skatt* på 17,9 milliarder USD for året.

Equinor foretok to innbetalinger av skatt knyttet til aktivitet på norsk sokkel på til sammen 5,78 milliarder USD i kvartalet.

Organiske investeringer* var på 3,37 milliarder USD for kvartalet, og 12,1 milliarder USD for hele året. Samlede investeringer var på 5,41 milliarder USD for fjerde kvartal og 16,7 milliarder USD for 2024.

Etter skatt, kapitaldistribusjon til aksjonærer og investeringer var netto kontantstrøm* på minus 4,57 milliarder USD for fjerde kvartal og minus 12,2 milliarder USD for hele året. Equinor opprettholder en sterk finansiell posisjon med justert netto gjeldsgrad* på 11,9 % ved utgangen av fjerde kvartal, sammenlignet med negativ 2,0 % ved utgangen av tredje kvartal 2024. Gjeldsgraden er påvirket av Ørsted-transaksjonene og arbeidskapitaleffekter ved årsslutt for å utnytte markedssituasjoner.

Strategisk fremgang

Equinor fortsetter å utvikle porteføljen og levere på strategien i kvartalet.

På norsk sokkel økte Equinor eierandelen i Halten East Unit i Norskehavet til 69,5 %. Dette er et viktig prosjekt i et kjerneområde med høy lønnsomhet og lave utslipp. Det ble gjort et funn nær Fram-feltet i Nordsjøen. Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt med 19 prosjekter under gjennomføring mot 2027.

Den internasjonale porteføljen vil bli styrket ved avtalen om å etablere Storbritannias største uavhengige olje- og gasselskap sammen med Shell. Det nye selskapet forventes å produsere over 140.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2025 og vil spille en avgjørende rolle i å sikre Storbritannias energiforsyning. Equinor økte sin eierandel i Northern Marcellus-formasjonen i USA og gikk ut av oppstrømsvirksomheten i Aserbajdsjan og Nigeria i kvartalet.

En viktig milepæl i karbonfangst- og lagringsporteføljen ble realisert med investeringsbeslutning og etablering av prosjektfinansieringen for to av Storbritannias første infrastrukturprosjekter for karbonfangst og -lagring.

Kjøpet av en eierandel på 10 % i Ørsted ble gjennomført i kvartalet, og gir Equinor eksponering mot attraktive havvindanlegg i drift og en solid prosjektportefølje.

I 2024 økte Equinor sine påviste reserver hovedsakelig gjennom revidering av estimater, transaksjoner og prosjekter for økt utvinning (IOR). Reserveerstatningsraten (RRR) i 2024 var 151 %.

Absolutte klimagassutslipp i kategori 1+2 fra Equinors egenopererte produksjon, på 100 % basis, var 11,0 millioner tonn CO2e i 2024. Dette er en nedgang på 0,60 millioner tonn CO2e sammenlignet med i fjor.

Gjennomsnittlig frekvens for alvorlige hendelser (SIF) for perioden var 0,3, en nedgang fra 2023. Resultatet for 2024 er den laveste frekvensen noensinne.

Konkurransedyktig kapitaldistribusjon

Styret foreslår for den ordinære generalforsamlingen et ordinært kontantutbytte på 0,37 USD per aksje for fjerde kvartal 2024, en økning på 0,02 USD per aksje fra tredje kvartal 2024, i tråd med tidligere annonsert ambisjon. Equinor-aksjen vil handles eksklusivt utbytte på Oslo Børs fra og medregnet 15. mai og New York Stock Exchange fra og medregnet 16. mai 2025.

Kontantutbytter for første, andre og tredje kvartal 2025, som skal avgjøres av styret i tråd med selskapets utbyttepolitikk hvert kvartal, betinget av eksisterende og fornyet fullmakt fra generalforsamlingen, er forventet å være på samme nivå som for fjerde kvartal 2024.

Fjerde transje av tilbakekjøpsprogrammet for 2024 var ferdig 14. januar 2025, med en samlet verdi på 1,6 milliarder USD. Samlet tilbakekjøp av aksjer under tilbakekjøpsprogrammet for 2024 beløper seg etter dette til 6 milliarder USD.

Selskapets styre har besluttet å annonsere tilbakekjøp av aksjer på inntil 5 milliarder USD for 2025 for å fullføre det toårige tilbakekjøpsprogrammet for 2024–2025. Tilbakekjøpsprogrammet for 2025 vil være betinget av markedsutsiktene og selskapets balanse. Den første transjen på inntil 1,2 milliarder USD av tilbakekjøpsprogrammet for 2025 vil igangsettes 6. februar og avsluttes senest 2. april 2025. Igangsetting av nye transjer med tilbakekjøp etter den første transjen vil avgjøres av selskapets styre på kvartalsvis basis i tråd med selskapets utbyttepolitikk og vil være betinget av eksisterende og ny styrefullmakt for tilbakekjøp av aksjer fra selskapets ordinære generalforsamling og avtale med den norske stat om tilbakekjøp av aksjer.

Alle tilbakekjøpsbeløp inkluderer aksjer som vil bli innløst av den norske stat.

Kapitalmarkedsoppdatering: Fast strategisk retning - sterkere fri kontantstrøm* og vekst

Equinor viderefører en fast strategisk retning og har tatt grep for å styrke fri kontantstrøm* og avkastning (1). Med en lønnsom prosjektportefølje og streng kapitaldisiplin forventer Equinor å levere produksjonsvekst i utvalgte markeder med god verdiskaping for aksjonærer.

Hovedbudskap:

Fast strategi – høy avkastning: Fortsatt verdifokusert i gjennomføringen. Forventer avkastning på sysselsatt kapital* på over 15 % til 2030

Fortsatt verdifokusert i gjennomføringen. Forventer avkastning på sysselsatt kapital* på over 15 % til 2030 Styrker fri kontantstrøm*: Forventer styrket fri kontantstrøm* til 23 milliarder USD for 2025–2027 ved reduksjon av investeringer og kostnadskontroll

Forventer styrket fri kontantstrøm* til 23 milliarder USD for 2025–2027 ved reduksjon av investeringer og kostnadskontroll Økt produksjonsvekst: Forventer en produksjonsvekst for olje og gass på over 10 % gjennom å utvikle en attraktiv prosjektportefølje og verdiskapende transaksjoner, noe som øker forventet 2030-produksjon fra 2 til 2,2 millioner foe per dag

Forventer en produksjonsvekst for olje og gass på over 10 % gjennom å utvikle en attraktiv prosjektportefølje og verdiskapende transaksjoner, noe som øker forventet 2030-produksjon fra 2 til 2,2 millioner foe per dag Bygge robust virksomhet for framtiden: Reduserer investeringer i fornybar energi og lavkarbonløsninger for å tilpasse til markedsforhold og oppnå langsiktig verdiskapning for aksjonærene. Reduserer forventet fornybarkapasitet i 2030 til 10-12 gigawatt, medregnet finansielle investeringer, og innfører et intervall for ambisjonen for reduksjon av netto karbonintensitet. Opprettholder strategisk retning mot netto null

Vekst i fri kontantstrøm*

Equinor har styrket utsiktene for fri kontantstrøm* betydelig, gjennom å redusere investeringer og adressere kostnader. Organiske investeringer* forventes nå å ligge på 13 milliarder USD i 2025 og i gjennomsnitt for perioden 2025-2027. Etter prosjektfinansiering av Empire Wind I forventes organiske investeringer* å ligge på 11 milliarder USD for 2025 og 12,5 milliarder USD i gjennomsnitt for 2026-2027.

Styrket fri kontantstrøm gir Equinor kapasitet til å fortsette å levere konkurransedyktig kapitaldistribusjon.

Equinor styrker også robusthet og kan ha nøytral kontantstrøm etter alle investeringer med en oljepris på rundt 50 dollar per fat.

Olje og gass - langsiktig verdiskaping

Equinor forventer en vekst i olje- og gassproduksjonen på over 10 % fra 2024 til 2027. I 2030 er forventet produksjon rundt 2,2 millioner fat per dag, opp fra tidligere forventning om rundt 2 millioner. For norsk sokkel forventes produksjonen å holde det høye nivået på 1,2 millioner foe per dag helt fram til 2035.

Equinor vil fortsette å utvikle eksisterende felt og en attraktiv prosjektportefølje både på norsk sokkel og internasjonalt. Økt utvinning (IOR) og leting nær infrastruktur forventes å gi lønnsomme volumer med kort ledetid, lave kostnader og lave utslipp.

Fra den internasjonale oppstrømsporteføljen forventer Equinor at den årlige frie kontantstrømmen* vil vokse til mer enn 5 milliarder USD i 2030.

En CO2-intensitet på rundt 6 kg per foe forventes innen 2030 og selskapet er i rute til å levere på 2030-ambisjonen om netto 50 % reduksjon i egenopererte CO2-utslipp i kategori 1 og 2.

Fornybar energi og lavkarbon – tilpasser ambisjonene til realitetene

Equinor har optimalisert prosjektporteføljene innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, samt redusert kostnader og tidligfaseutgifter for å forbedre verdiskaping for aksjonærene. Det forventes nå en egenkapitalavkastning på på 10 % for porteføljen over levetiden. For fornybar energi er ambisjonen for installert kapasitet redusert til 10-12 gigawatt innen 2030, inkludert eierskapet i Ørsted og Scatec.

Equinor demonstrerer en ledende posisjon innen karbonfangst og -lagring og har prosjekter med en lagringskapasitet på 2,3 millioner tonn CO2 installert eller under utvikling. Ambisjonen om å lagre 30-50 millioner tonn CO2 per år innen 2035 opprettholdes, og Equinor har sikret lisenser med kapasitet til å lagre mer enn 60 millioner tonn årlig.

For å understreke at verdiskaping ligger til grunn for beslutninger, avvikles ambisjonen om at 50 % av bruttoinvesteringene skal gå til fornybar energi og lavkarbonløsninger innen 2030.

Oppdatert plan for energiomstilling

Energiomstillingsplanen beskriver hvordan Equinor skaper verdier, reduserer utslipp og utvikler nye energiløsninger for å nå netto null utslipp innen 2050. Ambisjonen om å redusere utslipp fra kategori 1 og 2 med 50 % innen 2030 opprettholdes.

Tempoet i energiomstillingen avhenger av rammebetingelser og markedsmuligheter for å skape verdier. Equinor tilpasser seg til markedssituasjon, og intervallet for ambisjonen for netto karbonintensitet (NCI) vil være 15-20 % i 2030 og 30-40 % i 2035.

Oppdaterte utsikter for 2025:

Organiske investeringer* anslås til 13 milliarder USD for 2025 (2)

Olje- og gassproduksjon for 2025 anslås å vokse med 4 % sammenlignet med 2024-nivå

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn. Se "Forward Looking statement" på våre nettsider:

https://www.equinor.com/investors/cmu-2025-forward-looking-statements

- - -

* For uttrykk merket med en stjerne i denne rapporten, se Use and reconciliation of non-GAAP financial measures i the Supplementary disclosures.

(1) Alle finansielle tall knyttet til framtid er basert på Brent blend 70 USD/bbl, Henry Hub 3.5 USD/mmbtu og europeisk gass pris 2025: 13 USD/mmbtu, 2026: 11 USD/mmbtu og videre: 9 USD/mmbtu

(2) Forutsetter en vekslingskurs mellom USD/NOK på 11



- - -

Kontaktpersoner

Investor relations

Bård Glad Pedersen, direktør IR,

+47 918 01 791 (mobil)

Presse

Sissel Rinde, informasjonsdirektør,

+47 412 60 584 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg

