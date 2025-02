Global Prurigo Nodularis Treatment Market is Projected to Reach USD 930.9 Million by 2033 Growing at a 3.0% CAGR | FMI

Prurigo Nodularis Treatment Market Regional Analysis of Prurigo Nodularis Treatment Market Global Prurigo Nodularis Treatment Industry

The lack of awareness about rare diseases like prurigo nodularis and available treatment options is anticipated to impede market growth.

United Kingdom is said to hold a profitable market during the forecast period, driven by the increasing prevalence of prurigo nodularis disorder in the region expanding at a CAGR of 2.1%.” — Future Market Insights

NEWARK, DE, UNITED STATES, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- The global prurigo nodularis treatment market is set for significant expansion, with estimates placing its value at USD 693.3 million in 2023, according to a recent report from Future Market Insights. The market is projected to grow at a CAGR of 3.0% over the next decade, potentially reaching USD 930.9 million by 2033.Prurigo nodularis, a rare and debilitating dermatological condition, is characterized by intensely itchy, inflamed nodules that severely impact patients' quality of life. Due to rising awareness and increased research into rare diseases, the regulatory environment is becoming more favorable, with accelerated approval pathways expediting the introduction of new treatments.๐„๐ฑ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ซ๐ž ๐Š๐ž๐ฒ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ: ๐‘๐ž๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐’๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ž ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ! https://www.futuremarketinsights.com/report-sample#5245502d47422d33333339 This shift, along with ongoing advancements in orphan drug development, is expected to drive greater investment in innovative therapies, further fueling market growth. As demand for effective treatment solutions continues to rise, pharmaceutical companies are focusing on new drug formulations and targeted therapies to address this unmet medical need.๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ƒ๐ซ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ:๐’๐ž๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ฅ ๐Ÿ๐š๐œ๐ญ๐จ๐ซ๐ฌ ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข๐›๐ฎ๐ญ๐ž ๐ญ๐จ ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐๐ซ๐ฎ๐ซ๐ข๐ ๐จ ๐๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ ๐ญ๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐ข๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ โ€ข ๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐๐ซ๐ž๐ฏ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐œ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐๐ซ๐ฎ๐ซ๐ข๐ ๐จ ๐๐จ๐๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ๐ข๐ฌ โ€“ The increasing number of reported cases worldwide has led to greater demand for effective treatments.โ€ข ๐€๐๐ฏ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ ๐ข๐ง ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐จ๐๐š๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ โ€“ Emerging biologics, targeted therapies, and novel corticosteroids are expanding treatment options.โ€ข ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐€๐ฐ๐š๐ซ๐ž๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐‘๐š๐ญ๐ž๐ฌ โ€“ Improved awareness among healthcare providers and patients is leading to earlier diagnosis and intervention.โ€ข ๐‘๐ž๐ ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐จ๐ซ๐ฒ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐š๐ฅ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐๐ข๐ฉ๐ž๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ž๐ฅ๐จ๐ฉ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ฌ โ€“ Key pharmaceutical companies are investing in research and development, with promising therapies receiving regulatory approvals.๐Š๐ž๐ฒ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐Ÿ๐ซ๐จ๐ฆ ๐ญ๐ก๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ญ๐ฎ๐๐ฒ:โ€ข The global prurigo nodularis treatment market grew at a steady pace of 2.8% CAGR from 2017 to 2022.โ€ข Europe continues to be the leading market, accounting for 58.6% of global revenue share in 2022.โ€ข Germany, a key European market, is expected to maintain its dominance, growing at a robust CAGR of 5.1% during the forecast period.โ€ข North America held a 14.9% revenue share in the prurigo nodularis treatment market in 2022, with further expansion anticipated.โ€ข The Japanese market is considered one of the most developed globally, with a market share of 4.0%.โ€ข China's growing economy has resulted in a significant market boom, with a projected CAGR of 3.6%.โ€ข Capsaicin cream remains a market leader, accounting for 40.34% of the prurigo nodularis treatment market share in 2022.โ€ข Retail pharmacies have been a major distribution channel, representing 53.10% of revenue share in 2022.As treatment options for prurigo nodularis continue to improve, the market is poised for continued growth driven by innovative therapies, regulatory support, and expanding awareness. With key players focusing on research and development, the next decade looks promising for the treatment of this rare condition.โ€œInnovations in new treatment options and increasing demand for capsaicin cream are the prominent drivers to raise the market growth of the Prurigo Nodularis Treatmentโ€, says comments a Future Market Insights Analyst.๐‘๐ข๐ฌ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐ ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ƒ๐š๐ญ๐š: ๐Ž๐ฎ๐ซ ๐ ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐‘๐ž๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ ๐Ž๐Ÿ๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ƒ๐ž๐ž๐ฉ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ! https://www.futuremarketinsights.com/reports/prurigo-nodularis-treatment-and-management-market ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐ž๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐‹๐š๐ง๐๐ฌ๐œ๐š๐ฉ๐ž:๐’๐จ๐ฆ๐ž ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐ž๐ง๐ญ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐ ๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐š๐ซ๐ž-โ€ข Bayer AGโ€ข Pfizer Inc.โ€ข GlaxoSmithKline Plc.โ€ข Teva Pharmaceutical Industries Ltd.โ€ข Johnson & Johnsonโ€ข Merck & Co. Inc.โ€ข Sanofi SAโ€ข Takeda Pharmaceutical Company Limitedโ€ข Novartis AGโ€ข Celgene Corporationโ€ข Galderma SA (Nestle Skin Health Company)โ€ข VYNE Therapeutics Inc.๐–ฒ๐—ˆ๐—†๐–พ ๐—ˆ๐–ฟ ๐—๐—๐–พ ๐—‚๐—†๐—‰๐—ˆ๐—‹๐—๐–บ๐—‡๐— ๐–ฝ๐–พ๐—๐–พ๐— ๐—ˆ๐—‰๐—†๐–พ๐—‡๐—๐—Œ ๐—ˆ๐–ฟ ๐—๐—๐–พ ๐—„๐–พ๐—’ ๐—‰๐— ๐–บ๐—’๐–พ๐—‹๐—Œ ๐—‚๐—‡ ๐—๐—๐–พ ๐—†๐–บ๐—‹๐—„๐–พ๐— ๐–บ๐—‹๐–พ:โ€ข In June 2023, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson announced results from an interim analysis of Cohort 1 of the Phase 3 THOR study, evaluating treatment with BALVERSA(erdafitinib) versus chemotherapy in patients with metastatic or unresectable urothelial carcinoma (UC) and selected fibroblast growth factor receptor (FGFR) gene alterations who had received prior treatment with an anti-programmed death ligand 1 (PD-[L]1) agent.โ€ข The study met its primary endpoint of overall survival (OS) and reduced the risk of death by 36 percent. 1 Following the accelerated approval of BALVERSAin 2019, these confirmatory data were featured in a Late-Breaking Presentation Session (Abstract # LBA4619) at the 2023 American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting.๐“๐ซ๐š๐ง๐ฌ๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ ๐˜๐จ๐ฎ๐ซ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž ๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ฒ ๐ฐ๐ข๐ญ๐ก ๐‘๐ž๐š๐ฅ-๐“๐ข๐ฆ๐ž ๐ƒ๐š๐ญ๐š! https://www.futuremarketinsights.com/industry-analysis/therapy-area ๐Š๐ž๐ฒ ๐’๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง:๐—•๐˜† ๐——๐—ฟ๐˜‚๐—ด ๐—–๐—น๐—ฎ๐˜€๐˜€:โ€ข Corticosteroidso Topicalo Oralo Emollientso Capsaicin Creamo Antihistamineso Anticonvulsantso Antidepressantso Neurokinin 1 Receptor (NK1R)o Opiate Receptor Antagonistso Others๐—•๐˜† ๐——๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ถ๐—ฏ๐˜‚๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐—–๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ฒ๐—น:โ€ข Hospital Pharmaciesโ€ข Retail Pharmaciesโ€ข Online Pharmacies๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง:โ€ข North Americaโ€ข Latin Americaโ€ข Europeโ€ข South Asiaโ€ข East Asiaโ€ข Oceaniaโ€ข The Middle East & Africa๐„๐ฑ๐ฉ๐ฅ๐จ๐ซ๐ž ๐ ๐Œ๐ˆโ€™๐ฌ ๐‘๐ž๐ฅ๐š๐ญ๐ž๐ ๐Ž๐ง๐ ๐จ๐ข๐ง๐ ๐‚๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐š๐ ๐ž ๐จ๐ง ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก๐œ๐š๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ ๐ƒ๐จ๐ฆ๐š๐ข๐ง:๐’๐ค๐ข๐ง ๐‘๐ž๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ข๐ณ๐ž: https://www.futuremarketinsights.com/reports/skin-replacement-market ๐€๐ญ๐จ๐ฉ๐ข๐œ ๐ƒ๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ฌ ๐“๐ซ๐ž๐š๐ญ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ก๐š๐ซ๐ž: https://www.futuremarketinsights.com/reports/atopic-dermatitis-treatment-market ๐€๐ฅ๐ฅ๐ž๐ซ๐ ๐ฒ ๐ƒ๐ข๐š๐ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ข๐œ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ƒ๐ž๐ฆ๐š๐ง๐: https://www.futuremarketinsights.com/reports/allergy-diagnostics-market ๐’๐ค๐ข๐ง๐œ๐š๐ซ๐ž ๐ƒ๐ž๐ฏ๐ข๐œ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก: https://www.futuremarketinsights.com/reports/skin-care-devices-market ๐Ž๐ซ๐š๐ฅ ๐’๐จ๐ฅ๐ข๐ ๐ƒ๐จ๐ฌ๐š๐ ๐ž ๐๐ก๐š๐ซ๐ฆ๐š๐œ๐ž๐ฎ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐ ๐จ๐ซ๐ฆ๐ฎ๐ฅ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐“๐ซ๐ž๐ง๐๐ฌ: https://www.futuremarketinsights.com/reports/oral-solid-dosage-pharmaceutical-formulation-market ๐Œ๐‘๐ˆ-๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ญ๐ข๐›๐ฅ๐ž ๐ˆ๐• ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐ฎ๐ฌ๐ข๐จ๐ง ๐๐ฎ๐ฆ๐ฉ ๐’๐ฒ๐ฌ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฌ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐ฅ๐จ๐จ๐ค: https://www.futuremarketinsights.com/reports/mri-compatible-iv-infusion-pump-systems-market ๐Ž๐ซ๐š๐ฅ ๐‚๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐ฅ๐ฅ๐ž๐ ๐‘๐ž๐ฅ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐ƒ๐ž๐ฅ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฒ ๐“๐ž๐œ๐ก๐ง๐จ๐ฅ๐จ๐ ๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐Ž๐ฏ๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐ž๐ฐ: https://www.futuremarketinsights.com/reports/oral-controlled-release-drug-delivery-technology-market ๐ ๐š๐ซ๐ฆ ๐€๐ง๐ข๐ฆ๐š๐ฅ ๐ƒ๐ซ๐ฎ๐ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐’๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ ๐ข๐ž๐ฌ: https://www.futuremarketinsights.com/reports/farm-animal-drugs-market ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ข๐œ ๐Œ๐š๐œ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ ๐„๐๐ž๐ฆ๐š ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ: https://www.futuremarketinsights.com/reports/diabetic-macular-edema-market ๐’๐š๐ฅ๐ž๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ƒ๐ž๐ซ๐ฆ๐š๐ฅ ๐ ๐ข๐ฅ๐ฅ๐ž๐ซ๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐๐จ๐ญ๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง๐ฎ๐ฆ ๐“๐จ๐ฑ๐ข๐ง: https://www.futuremarketinsights.com/reports/dermal-fillers-and-botulinum-toxin-market ๐€๐›๐จ๐ฎ๐ญ ๐ ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐ž ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ข๐ ๐ก๐ญ๐ฌ (๐ ๐Œ๐ˆ)Future Market Insights, Inc. (ESOMAR certified, recipient of the Stevie Award, and a member of the Greater New York Chamber of Commerce) offers profound insights into the driving factors that are boosting demand in the market. FMI stands as the leading global provider of market intelligence, advisory services, consulting, and events for the Packaging, Food and Beverage, Consumer Technology, Healthcare, Industrial, and Chemicals markets. With a vast team of over 400 analysts worldwide, FMI provides global, regional, and local expertise on diverse domains and industry trends across more than 110 countries.๐‚๐จ๐ง๐ญ๐š๐œ๐ญ ๐”๐ฌ:Future Market Insights Inc.Christiana Corporate, 200 Continental Drive,Suite 401, Newark, Delaware - 19713, USAT: +1-347-918-3531For Sales Enquiries: sales@futuremarketinsights.comWebsite: https://www.futuremarketinsights.com LinkedIn| Twitter| Blogs | YouTube

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.