Déclaration de Teamsters Canada sur la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis

Teamsters Canada demande au gouvernement de ne pas baisser la garde

LAVAL, Québec, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- François Laporte, président national de Teamsters Canada, a émis la déclaration suivante au sujet de la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada :

« La déclaration de guerre économique de Donald Trump contre le Canada a uni notre pays comme jamais auparavant. L'annonce faite hier d'un sursis d'un mois sur les tarifs douaniers n'est qu'une pause temporaire et non une résolution. Ne prenons rien pour acquis, et ne baissons pas la garde. »

« Ces droits de douane ne sont pas seulement une attaque contre le Canada, mais une attaque contre l’ensemble des travailleurs, qu'ils soient canadiens ou américains. Ils menacent notre prospérité commune et infligeront de profondes souffrances aux familles des deux pays. »

« Lorsque la menace tarifaire refera surface, le Canada devra être prêt à mettre en place de solides mesures de soutien pour les travailleurs ainsi que des mesures d'urgence directes pour les secteurs touchés. Teamsters Canada appuiera une réponse vigoureuse, y compris des campagnes ‘Achetez canadien.’ »

« Donald Trump a déclaré que le Canada est un pays ‘très dur’ et que les États-Unis n'ont pas besoin du Canada. Le Canada doit maintenant travailler de toute urgence à développer de nouveaux marchés et à diversifier ses exportations. Nous avons des options ! Nous sommes un partenaire commercial fiable, digne de confiance et lucratif qui a beaucoup à offrir au monde. L'expansion des corridors énergétiques, des pipelines et des infrastructures de transport sera essentielle pour garantir que les marchandises et les produits de base canadiens atteignent de nouveaux marchés. »

« Il est clair que cette affaire n'a jamais porté sur le trafic de fentanyl ou sur les migrants illégaux venant du nord. Le Canada a été méprisé, menacé d'annexion et a vu des décennies d'amitié et d'alliance piétinées. Nous devons veiller à ce que notre pays ne soit plus jamais vulnérable aux caprices d'une puissance étrangère. »

« Les Canadiens doivent se tenir debout, rester forts et rester unis. »

Teamsters Canada représente 135 000 travailleurs au pays dans tous les secteurs d’activité.

Demandes des médias :

Christopher Monette, Directeur des affaires publiques, Teamsters Canada

Cell : 514-226-6002 | cmonette@teamsters.ca

