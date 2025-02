Verizon añade oferta épica para clientes móviles y residenciales con Google One AI Premium

NEW YORK, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Verizon amplía su cartera de beneficios con la incorporación de Google One AI Premium a un precio exclusivo para los clientes de myPlan y myHome con una oferta inigualable.

y con una oferta inigualable. El beneficio Google One AI Premium incluye acceso a herramientas de inteligencia artificial avanzadas, 2 TB de almacenamiento en la nube compatible y funciones exclusivas por $10 al mes (un ahorro de $9.99 al mes). 1

Verizon sigue añadiendo nuevos beneficios a myPlan y myHome, ofreciendo a los clientes acceso a sus servicios favoritos de productividad y streaming a un precio increíble.



Verizon continúa ofreciendo más ahorros en los planes de myPlan y myHome con la adición del beneficio de inteligencia artificial - Google One AI Premium.

A partir del 6 de febrero, los clientes de Verizon pueden elegir Google One AI Premium como un beneficio en su plan myPlan (móvil) o myHome (Internet) por solo $10 al mes, es decir, menos de la mitad del precio regular de $19.99. Este nuevo beneficio ofrece acceso a Gemini Advanced, 2 TB de almacenamiento y más beneficios a través de la plataforma de Google, todo en un paquete increíble que facilita las tareas diarias.

Verizon no sólo se mantiene al día con el futuro: lo está construyendo. Ser el primer proveedor inalámbrico en ofrecer un beneficio impulsado por IA demuestra lo en serio que nos tomamos el liderazgo en innovación. ¿Y el precio? Inigualable.



Por solo $10 al mes, desbloqueas herramientas que pueden transformar totalmente tu forma de trabajar, aprender y crear. Es asequible, potente y totalmente personalizado. Ya sea que seas un profesional ocupado, un estudiante que enfrenta grandes proyectos o alguien que simplemente ama experimentar con la tecnología, este beneficio te brinda herramientas que llevan tu experiencia digital al siguiente nivel.



Con Google One AI Premium, Verizon lidera el esfuerzo por hacer que la IA avanzada sea más accesible que nunca.



“Somos el primer proveedor de telefonía móvil en Estados Unidos que ofrece una ventaja basada en la inteligencia artificial a un precio increíble, y estamos poniendo el futuro de la inteligencia artificial directamente en manos de nuestros clientes, facilitando las tareas diarias a través de Google One AI Premium,” dijo Sowmyanarayan Sampath, director ejecutivo de Verizon Consumer. “Seguiremos ofreciendo a nuestros clientes de móvil e internet nuevas ofertas y aún más formas de personalizar sus planes en función de cómo viven, trabajan y se divierten.”



Haz más, rápidamente con tu tutor personal, analista o entrenador. Con Gemini Advanced, es como tener un asistente súper inteligente a tu lado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gemini te ayuda a realizar tareas y a dedicar más tiempo a lo que es más importante. Puedes utilizar Gemini en las aplicaciones de Google que ya conoces y adoras, como Gmail, Docs, Meet, Slides y Sheets para, escribir informes, tomar notas en reuniones, crear presentaciones impresionantes, visualizar datos y más.



Simplifica las tareas diarias. Puedes crear tus propios asistentes de IA personalizados ("Gems") para concentrarte en tareas específicas que te interesen, ya sea planificar tu próximo viaje u organizar tus proyectos laborales.



Ahorra en horas de investigación. Analiza libros y artículos (de hasta 1500 páginas) o usa Deep Research para navegar cientos de páginas web y crea reportes comprensivos en minutos.



Consigue más espacio para lo importante. Con 2 TB de almacenamiento en la nube, tendrás suficiente espacio para guardar de forma segura tus archivos, fotos y vídeos. Olvídate de quedarte sin espacio o perder el rastro de cosas importantes.

Verizon se compromete a mejorar constantemente myPlan y myHome, y la incorporación de Google One AI Premium es el más reciente ejemplo de cómo brindamos más valor y flexibilidad a nuestros clientes.



Esto es lo que hace que myPlan y myHome sean tan únicos:

Adaptado a tu estilo de vida: Con ventajas como Disney Bundle, Netflix y Max (con anuncios) o YouTube Premium, puedes convertir tu plan en un centro de entretenimiento. Si eres padre o madre, fanático de los deportes o amante de la música, hay algo para todos.

Con ventajas como Disney Bundle, Netflix y Max (con anuncios) o YouTube Premium, puedes convertir tu plan en un centro de entretenimiento. Si eres padre o madre, fanático de los deportes o amante de la música, hay algo para todos. Flexibilidad y opciones: Puedes agregar o eliminar beneficios cuando quieras. Si tus necesidades cambian (por ejemplo, si planificas unas vacaciones o cambias de plataforma de streaming), tú controlas por lo que pagas.

Puedes agregar o eliminar beneficios cuando quieras. Si tus necesidades cambian (por ejemplo, si planificas unas vacaciones o cambias de plataforma de streaming), tú controlas por lo que pagas. Combina y ahorra: Verizon te permite adquirir paquetes para obtener aún más ahorros. Por ejemplo, obtén lo mejor de Google con YouTube Premium y Google One AI Premium por $20 al mes. Con lo que obtienes un ahorro de $13.98 en comparación con la suscripción a ambos servicios por separado.

Verizon te permite adquirir paquetes para obtener aún más ahorros. Por ejemplo, obtén lo mejor de Google con YouTube Premium y Google One AI Premium por $20 al mes. Con lo que obtienes un ahorro de $13.98 en comparación con la suscripción a ambos servicios por separado. Conectividad mejorada: ¿Necesitas más datos para viajar o trabajar? El Mobile Hotspot de 100 GB y los beneficios de tres días de TravelPass garantizan tu conectividad, ya sea en casa o en el extranjero. Es perfecto para viajeros frecuentes o personas que trabajan sobre la marcha.

¿Ya eres cliente de Verizon? Simplemente inicia sesión en la aplicación My Verizon o visita verizon.com el 6 de febrero para agregar el beneficio Google One AI Premium a tu plan. ¿Aún no eres cliente? Accede nuestra prueba gratuita y ve por qué Verizon es increíble.

1 El beneficio Google One AI Premium requiere una línea suscrita a myPlan o un plan de Verizon Home Internet con myHome. Debes ser mayor de 18 años. Cancela en cualquier momento. Una oferta por línea elegible de Verizon o plan de Verizon Home Internet (“VHI”) elegible. Se aplican condiciones adicionales.

