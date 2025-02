Duck Creek Technologies 推出端對端 Payments Marketplace（支付交易市場），並與 Paymentus 作出全新整合

Marketplace 將支付整合時間由 18 個月減少至兩星期

波士頓, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商 Duck Creek Technologies 宣布推出其專門為全球保險業界構建的綜合支付生態系統 Payments Marketplace(支付交易市場)。 Duck Creek Payments Marketplace 提供與可信賴支付供應商的無縫整合,並且為營運商提供端到端的支付管理。 Duck Creek 宣布與 Paymentus (NYSE: PAY) 建立重要的合作夥伴關係,該公司為頂尖的數碼支付解決方案供應商,令我們的交易市場得以輕鬆作出整合。 這項合作關係可為 Payments Marketplace 帶來數以十億計的支付交易量。 透過彼此間的攜手合作,Duck Creek 與 Paymentus 將會為數家全球前十的保險營運商以及大型的地區保險公司提供服務。

利用 Duck Creek Payments Orchestrator,Payments Marketplace 將支付的整合時間縮短至僅一至兩週,比直接整合通常所需的九至十八個月有了顯著的改善。 值得注意的是,整合過程利用了 Duck Creek Payments Orchestrator,為營運商提供了迅速的連接能力,而無需多年精心策劃準備。 Duck Creek Payments Orchestrator 將保險公司與全球支付技術及供應商聯繫起來,支援收付款,而不受現有資訊科技基礎設施的影響。

Duck Creek Technologies 的支付總監 Allan Lacoste 說道:「Duck Creek 持續創新,推出 Payments Marketplace(支付交易市場),體現出保險科技的重大躍進,可為營運商及其客戶提供以安全為重點、流暢無縫的支付處理。 透過與 Paymentus 等行業領袖建立戰略合作夥伴關係,我們現正建立一個強大的生態系統,為營運商提供靈活和可靠的支付服務。」

營運商可受惠於持續的更新、健全的冗餘程度,並且提升客戶的體驗。 Payments Marketplace 優先為所有合作夥伴提供最佳的實踐方式、認證及詳盡的審查流程。 這方面包括恪守嚴格安全標準及與 Duck Creek 軟件即服務 (SaaS) 核心系統的無縫相容。

Paymentus Holdings, Inc. 商務總監 Jerry Portocalis 表示:「通過與 Duck Creek 的合作,我們可為更具規模和全球性的客戶羣提供一流的電子帳單和支付解決方案。我們將攜手實現彼此的共同目標,為營運商精簡支付流程,並協助營運商為其顧客提供最佳客戶體驗。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台,使行業能夠充分利用雲端計算的優勢,構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的要旨,而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領先市場的解決方案可單獨或作為全套解決方案提供,所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

