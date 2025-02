ダック・クリーク・テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、エンド・ツー・エンドの決済マーケットプレイス (Payments Marketplace) を立ち上げ、ペイメンタス (Paymentus) との新たな統合を発表

マーケットプレイスにより決済統合の期間が18ヵ月から2週間に短縮

ボストン発, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 損害保険および一般保険の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは、グローバル保険業界向けに特化した包括的な決済エコシステムである決済マーケットプレイスの立ち上げを発表した。 ダック・クリークの決済マーケットプレイスは、信頼できる決済プロバイダーとのシームレスな統合を提供し、保険会社向けにエンド・ツー・エンドの決済管理を実現する。 ダック・クリークは、統合の容易さを提供するため、デジタル決済ソリューションの大手プロバイダーであるペイメンタス (NYSE: PAY) との重要な提携を発表した。 この提携により、決済マーケットプレイスに数十億規模の決済取引量がもたらされる。 ダック・クリークとペイメンタスは協力し、世界のトップ10に入る複数の保険会社および大手地域保険会社を顧客として支援する。

ダック・クリークの決済オーケストレーターを活用することで、決済マーケットプレイスは決済統合の期間を最短1~2週間まで短縮し、従来の直接統合に必要とされていた9~18ヵ月と比べて大幅な改善を実現する。 特に、この統合プロセスはダック・クリークの決済オーケストレーターを活用しており、保険会社は長年のオーケストレーション準備を必要とせずに迅速に接続できる。 ダック・クリークの決済オーケストレーターは、保険会社をグローバルな決済技術およびプロバイダーと接続し、既存のIT (情報技術)インフラに関係なく、集金と支払いの両方をサポートする。

ダック・クリーク・テクノロジーズのチーフ・ペイメント・オフィサーであるアラン・ラコステ (Allan Lacoste) は以下のように述べている。「ダック・クリーク・テクノロジーズは、保険技術における大きな前進を示すとともに、保険会社およびその顧客に対してセキュリティを重視したシームレスな決済処理を提供する決済マーケットプレイスを発表し、引き続きイノベーションを推進しています」。 「ペイメンタスのような業界のリーダーとの戦略的提携を通じて、決済の柔軟性と信頼性の両方を保険会社に提供する強固なエコシステムを構築しています」。

保険会社は、継続的なアップデート、強固な冗長性、そして向上した顧客体験の恩恵を受ける。 ペイメント・マーケットプレイスは、ベストプラクティス、認証、そしてすべてのパートナーに対する厳格な審査プロセスを優先している。 これには、厳格なセキュリティ基準への準拠、および、ダック・クリークのSaaSコアシステムとのシームレスな互換性が含まれる。

「ダック・クリークとの提携を通じて、当社の最高水準の電子請求および決済ソリューションを、より広範でグローバルな顧客基盤に提供することができます」と、ペイメンタス・ホールディングス (Paymentus Holdings, Inc.) のチーフ・コマーシャル・オフィサーであるジェリー・ポルトカリス (Jerry Portocalis) は述べた。「共に、保険会社の決済を簡素化し、顧客に最高の体験を提供するという共通の目標を実現していきます」。

