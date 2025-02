Duck Creek Technologies, 엔드투엔드 Payments Marketplace 선보이며 Paymentus와의 신규 통합 방침 발표

Marketplace, 결제 통합 기간을 18개월에서 2주로 크게 줄이는 효과 제공

보스턴, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 손해보험(P&C) 및 일반 보험의 미래를 주도해 나가는 글로벌 지능형 솔루션 공급사 Duck Creek Technologies가 글로벌 보험업계를 대상으로 구축한 종합 결제 생태계인 Payments Marketplace를 출범한다고 발표했다. Duck Creek Payments Marketplace는 신뢰가능한 결제 제공업체와의 원활한 통합을 제공하는 한편 보험사를 위한 엔드투엔드 결제 관리 기능을 제공한다. Duck Creek은 간편한 통합을 위해 마켓플레이스에 디지털 결제 솔루션을 제공하는 주요 업체인 Paymentus(뉴욕증권거래소: PAY)와 주요 파트너십도 체결하였다. 이번 파트너십을 통해 수십억 건의 결제 규모가 Payments Marketplace에 추가될 예정이다. Duck Creek과 Paymentus는 글로벌 10대 보험사 및 지역 대형 보험사를 고객으로 확보할 예정에 있다.

Payments Marketplace는 Duck Creek Payments Orchestrator를 활용해 결제 통합 일정을 1~2주 이내로 단축하여 일반적으로 직접 통합에 필요한 9~18개월에 비해 크게 개선된 효과를 보았다. 특히, 통합 프로세스는 Duck Creek Payments Orchestrator를 활용하기 때문에 통신사는 수년간의 오케스트레이션 준비 없이도 신속한 연결성 제공이 가능해진다. Duck Creek Payments Orchestrator는 보험사를 글로벌 결제 기술 및 제공업체와 연결하여 기존 IT 인프라에 관계없이 수금과 보험금 지급을 모두 지원하고 있다.

Duck Creek Technologies의 결제부문 최고 책임자인 Allan Lacoste는 “Duck Creek은 보험 기술의 획기적인 도약을 의미하는 Payments Marketplace 출시를 통해 혁신을 지속하고 있으며, 이는 보험사와 고객에게 안전하고 원활한 결제 처리를 제공하게 되었다.”라고 강조했다. 그는 이어 “우리는 Paymentus와 같은 업계 리더와의 전략적 파트너십을 통해 결제 유연성과 안정성을 모두 갖춘 강력한 생태계 구축에 나서고 있다.”고 설명했다.

통신사의 경우 지속적인 업데이트, 강력한 이중화, 향상된 고객 경험의 혜택을 누릴 수 있게 된다. Payments Marketplace는 모든 파트너를 위한 모범 사례, 인증 및 철저한 심사 프로세스를 우선시하고 있다. 여기에는 엄격한 보안 표준 준수와 Duck Creek의 SaaS 핵심 시스템과의 원활한 호환성이 포함된다.

Paymentus Holdings의 상업부문 최고책임자인 Jerry Portocalis는 “Duck Creek과의 파트너십을 통해 더 많은 글로벌 고객층에 동급 최고의 전자 청구 및 결제 솔루션을 제공할 수 있게 되었다.”라고 밝혔다. 그는 또 “우리는 함께 통신업체의 결제를 간소화하고 고객에게 최고의 고객 경험을 제공한다는 공동의 목표를 실현할 것”이라고 기대감을 전했다.

