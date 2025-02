Duck Creek Technologies משיקה את שוק תשלומים מקצה לקצה ושילוב חדש עם Paymentus

השוק מקצר את האינטגרציה של התשלומים מ-18 חודשים לשבועיים

בוסטון, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Duck Creek Technologies (דאק קריק טכנולוגיות), ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד ביטוחי הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי, מכריזה על השקת שוק התשלומים (Payments Marketplace) שלה, אקו סיסטם מקיף של תשלומים שנוצר עבור תעשיית הביטוח הגלובלית. שוק התשלומים של Duck Creek מציע אינטגרציה חלקה עם ספקיות תשלומים מהימנים ומספק ניהול תשלומים מקצה לקצה עבור הספקיות. Duck Creek הכריזה על שותפות משמעותית עם Paymentus, (NYSE: PAY), ספקית מובילה של פתרונות תשלום דיגיטליים לשוק שלנו כדי להקל על האינטגרציה. שותפות זו מביאה מיליארדי תשלומים לשוק התשלומים. Duck Creek ו-Paymentus ישרתו ביחד כמה מחברות הביטוח הנכללות בעשירייה המובילה בעולם, כמו גם מבטחים אזוריים גדולים כלקוחות.

שוק התשלומים ימנף את Duck Creek Payments Orchestrator כדי להאיץ את לוח הזמנים לאינטגרציה של תשלומים לשבוע עד שבועיים - שיפור משמעותי לעומת תשעת עד 18 החודשים הנדרשים כיום בדרך כלל לאינטגרציות ישירות. יש לציין שתהליך האינטגרציה ממנף את Duck Creek Payments Orchestrator, ומציע לספקיות קישוריות מהירה מבלי לדרוש שנים של מוכנות להתאמות. Duck Creek Payments Orchestrator מחבר חברות ביטוח לטכנולוגיות וספקיות תשלום גלובליות, ותומך בגבייה וגם בתשלומים, ללא תלות בתשתית ה-IT הקיימת.

" Duck Creekממשיכה לחדש עם השקת שוק התשלומים שמהווה קפיצת מדרגה גדולה בטכנולוגיות ביטוח ומספק עיבוד תשלומים ממוקד אבטחה עבור ספקיות ולקוחותיהן", אמר אלן לקוסט (Allan Lacoste), מנהל תשלומים ראשי ב-Duck Creek Technologies . "באמצעות שותפויות אסטרטגיות עם מובילים בתעשייה כמו Paymentus, אנחנו בונים אקו סיסטם חזק שמעצים ספקיות עם גמישות וגם אמינות בתשלומים".

הספקיות נהנות מעדכונים מתמשכים, יתירות חזקה וחוויית לקוח משופרת. שוק התשלומים נותן עדיפות לשיטות עבודה מומלצות, רישויים ותהליך בדיקה יסודי עבור כל השותפות. זה כולל עמידה בתקני אבטחה קפדניים ותאימות חלקה למערכות הליבה של התוכנה כשירות של Duck Creek.

"באמצעות השותפות שלנו עם Duck Creek, אנו יכולים לספק את פתרונות החיוב והתשלום האלקטרוניים הטובים מסוגם לבסיס לקוחות גדול וגלובלי יותר", אמר ג'רי פורטוקאליס (Jerry Portocalis), המנהל המסחרי הראשי של Paymentus Holdings, Inc. "יחד, נגשים את המטרה המשותפת שלנו לפשט את התשלומים עבור ספקים ולעזור להם לספק את חוויות הלקוח הטובות ביותר עבור הלקוחות שלהם".

אודות Duck Creek Technologies

דאק קריק טכנולוגיות - Duck Creek Technologies היא ספקית הפתרונות החכמים המגדירה את עתיד הרכוש והנפגעים (P&C) ותעשיית הביטוח הכללי. אנחנו הפלטפורמה שעליה בנויות מערכות ביטוח מודרניות, המאפשרות לתעשייה לנצל את כוחו של הענן כדי להפעיל פעולות זריזות, חכמות וירוקות עד. אותנטיות, מטרה ושקיפות הם הליבה של Duck Creek, ואנחנו מאמינים שביטוח צריך להיות שם עבור אנשים פרטיים ועסקים מתי, איפה ואיך הם הכי זקוקים לו. הפתרונות המובילים בשוק שלנו זמינים על בסיס עצמאי או כחבילה מלאה, וכולם זמינים דרך Duck Creek OnDemand. בקרו בכתובת www.duckcreek.comלקבלת מידע נוסף. עקבו אחר דאק קריק בערוצים החברתיים שלנו לקבלת המידע העדכני ביותר – לינקדאין ו-X.

אנשי קשר -מדיה:

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

