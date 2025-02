King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Menduduki Peringkat Ke-15 Secara Global

Mempertahankan Kepemimpinannya di Timur Tengah dan Afrika Utara

RIYADH, Arab Saudi, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) telah menduduki peringkat ke-15 secara global di antara 250 pusat medis akademis (AMC) terbaik di dunia untuk tahun 2025, sehingga mengukuhkan posisinya sebagai rumah sakit terdepan di Timur Tengah dan Afrika Utara menurut peringkat Brand Finance, sekaligus naik lima peringkat dari tahun lalu. Pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya ini mencerminkan keunggulan KFSHRC dalam perawatan kesehatan khusus dan penelitian medis. Pengakuan ini mencerminkan serangkaian pencapaian terobosan KFSHRC dalam skala global. Institusi ini menjadi rumah sakit pertama di dunia yang berhasil melakukan transplantasi hati dan jantung secara penuh menggunakan robot dan implantasi pompa jantung buatan dengan robot. Selain itu, kepemimpinannya dalam bidang kedokteran presisi dan bedah invasif minimal telah memperkuat reputasinya sebagai pusat rujukan global untuk spesialisasi medis yang kompleks.

Peringkat baru ini juga menyoroti kemampuan KFSHRC untuk melampaui tolok ukur kompetisi konvensional, memosisikan dirinya sebagai pusat global untuk penelitian dan pengembangan dalam ilmu biomedis, genomik, dan transplantasi organ. Tidak hanya itu, rumah sakit ini secara aktif membentuk masa depan perawatan kesehatan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan inovasi teknologi terbaru dalam melakukan diagnosis dan perawatan.

Rumah sakit Saudi telah meraih pengakuan global yang luar biasa dalam peringkat terbaru, di mana hal ini merefleksikan kemajuan berkelanjutan Kerajaan dalam perawatan kesehatan. King Faisal Specialist Hospital & Research Centre menempati posisi ke-15 di seluruh dunia, diikuti oleh King Fahd Medical City di urutan ke-60, King Khalid University Hospital di urutan ke-106, King Saud Medical City di urutan ke-113, King Abdullah Medical City di urutan ke-130, dan National Guard Health Affairs di urutan ke-143, sementara King Fahad University Hospital berada di urutan ke-187, di mana hal ini mencerminkan kemajuan berkelanjutan dari sektor perawatan kesehatan Arab Saudi di panggung global.

Brand Finance, didirikan pada tahun 1996, setiap tahunnya mengevaluasi lebih dari 500 institusi di berbagai sektor di seluruh dunia, memberikan wawasan strategis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

KFSHRC merupakan salah satu institusi terkemuka di dunia dalam bidang perawatan kesehatan khusus, pelopor dalam inovasi medis, dan pusat penelitian dan pendidikan yang canggih. Berkomitmen untuk memajukan teknologi medis dan meningkatkan standar perawatan kesehatan di seluruh dunia, rumah sakit ini berkolaborasi dengan institusi lokal, regional, dan internasional terkemuka untuk memberikan keunggulan klinis, penelitian, dan pendidikan kelas dunia.

