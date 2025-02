King Faisal Specialist Hospital & Research Centre Dünya Sıralamasında 15. Oldu

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Liderliğini Sürdürüyor

RİYAD, Suudi Arabistan, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC); uzman sağlık hizmetleri ve tıbbi araştırmalar alanlarındaki mükemmeliyetini yansıtan eşsiz başarı karnesi sayesinde 2025 yılında dünyanın en iyi 250 akademik tıp merkezi (AMC) listesinde dünya genelinde 15. sırayı elde etti ve önceki yıla göre beş basamak yükselerek Brand Finance sıralamasına göre Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki lider hastane konumunu pekiştirdi. KFSHRC’nin kazandığı bu takdir, hastanenin küresel ölçekteki çığır açan başarı silsilesine ayna tutuyor. Tamamen robotik karaciğer nakli, tamamen robotik kalp nakli ve robotik yapay kalp pompası implantasyonu işlemlerini başarıyla gerçekleştiren dünyadaki ilk hastane KFSHRC oldu. Ayrıca hassas tıbbi prosedürler ve minimal invaziv cerrahi işlemler alanlarındaki liderliği, hastanenin karmaşık ve zorlu tıbbi uzmanlık alanları için küresel referans merkezi olarak kazandığı şöhreti pekiştirdi.

Bu yeni sıralama; kendini biyomedikal bilimler, genom bilimi ve organ nakli alanlarındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik küresel merkez olarak konumlandıran KFSHRC’nin rekabetçi kıyaslama alanındaki geleneksel ölçütleri aşma kabiliyetini de vurguluyor. Üstelik hastane yapay zekayı, tanı ve tedavi alanlarındaki son teknolojik inovasyonları kullanarak sağlık hizmetlerinin geleceğine şekil vermede etkin rol oynuyor.

Suudi Arabistan hastaneleri son sıralamalarda küresel takdir kazandı ve bu durum Suudi Arabistan Krallığı'nın sağlık hizmetlerindeki sürekli ilerlemesine ayna tuttu. King Faisal Specialist Hospital & Research Centre dünya genelinde 15. olurken King Fahd Medical City 60. sırada, King Khalid University Hospital 106. sırada, King Saud Medical City 113. sırada, King Abdullah Medical City 130. sırada, National Guard Health Affairs 143. sırada, King Fahad University Hospital ise 187. sırada kendine yer buldu. Bu tablo, Suudi Arabistan'ın sağlık hizmetleri sektörünün dünya sahnesindeki sürekli ilerlemesini yansıtıyor.

1996'da kurulan Brand Finance dünya genelinde farklı sektörlerden 500'ün üzerinde kuruluşu her yıl değerlendirmeye alarak veri güdümlü kararlar almayı desteklemeye yönelik stratejik içgörüler sunuyor.

Uzman sağlık hizmetleri alanında dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer alan KFSHRC tıbbi inovasyon konusunda bir öncü olmasının yanı sıra araştırma ve eğitim alanlarında da gelişmiş bir merkezdir. Tıp teknolojilerini geliştirmeyi ve dünya genelinde sağlık hizmetleri standartlarını yükseltmeyi taahhüt eden hastane; klinik, araştırma ve eğitim alanlarında dünya standartlarında mükemmeliyete imza atmak için önde gelen yerel, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri kuruyor.

