Alejandro y Citlali Cías, ganadores de la ‘Copa Codere Internacional 2024’

La final de la ‘Copa Codere España 2024’, celebrada en la Ciudad Real Madrid en Valdebebas, proclamó vencedores a José Carlos Aguado y Jasmine Tejeda, junto con Luis Aznar y Noelia Cascán, quienes representaron a España en un emocionante duelo frente al equipo mexicano.

En su tercera edición, este evento internacional reunió a 120 parejas en México (Estadio BBVA de Monterrey) y España, con un innovador formato de fases eliminatorias y equipos liderados por reconocidos influencers .

La Copa Codere reafirma el compromiso de la compañía por conectar con sus clientes, maximizando el impacto de sus patrocinios y ofreciendo experiencias de entretenimiento únicas más allá del juego y el deporte.

Madrid, 4 de febrero de 2025. Codere Online, operador líder de casinos y apuestas deportivas online en España y Latinoamérica, perteneciente a Grupo Codere, multinacional referente del entretenimiento y el juego, celebró el pasado viernes 17 de enero la tercera edición de la ‘Copa Codere Internacional’. El torneo concluyó con la victoria de los hermanos Alejandro y Citlali Cías, quienes representaron a México en la gran final.

Previamente, la Ciudad Real Madrid en Valdebebas acogió también la sexta edición de la ‘Copa Codere España’, en la que participaron 80 parejas compitiendo en diferentes pruebas. Los ganadores, José Carlos Aguado, Jasmine Tejeda, Luis Aznar y Noelia Cascán, obtuvieron su pase a la final internacional, donde se enfrentaron al equipo mexicano en un emocionante desenlace.

Una final de altura

La final de la ‘Copa Codere Internacional’, capitaneada por los influencers Jero Freixas y Mercedes Roa, consistió en una serie de retos deportivos y pruebas de conocimiento sobre los clubes patrocinados y la marca Codere. Finalmente, los hermanos Cías se alzaron con la victoria en una jornada marcada por la emoción y el compañerismo.

El evento contó con la participación del astro brasileño, Roberto Carlos, ex defensa del Real Madrid y habitual de este evento, quien entregó los premios en una ceremonia que puso el broche de oro a esta edición, destacando nuevamente como una de las iniciativas más exitosas de Codere.





En la imagen: Roberto Carlos junto a los ganadores de la ‘Copa Codere Internacional’ y ‘Copa Codere España’, acompañados por Mercedes Roa y Jero Freixas.

Formato innovador y conexión con el cliente

La ‘Copa Codere Internacional 2024’ introdujo un novedoso formato de fases eliminatorias retransmitidas en redes sociales como un reality show. Este enfoque dinámico añadió emoción y sorpresa a la competición, logrando récords de visualización y acercando a los seguidores a la experiencia de los participantes.

Carlos Sabanza, director de Patrocinios de Codere Online, comentó: “Estamos muy orgullosos de seguir enriqueciendo este evento y de poder contar con nuestros equipos patrocinados para que se convierta en una referencia en el entretenimiento deportivo, ofreciendo experiencias novedosas y únicas a nuestros clientes”.

La ‘Copa Codere México’, transmitida semanalmente en YouTube y otras plataformas, mantuvo en vilo a los seguidores, mostrando las pruebas y los perfiles de los participantes. Este formato no solo generó expectación, sino que permitió a los clientes vivir momentos inolvidables, jugando en los mismos escenarios que sus ídolos.

Premios exclusivos para los campeones

Los ganadores de la edición 2024 de la ‘Copa Codere México’ disfrutaron de una experiencia única con todos los gastos pagados en Madrid. Su premio incluyó la visita al Estadio Santiago Bernabéu y su museo, disfrutar de un partido del Real Madrid, y la oportunidad de competir en la Ciudad Real Madrid, entre otras sorpresas, además de visitar la ciudad, recibir camisetas firmadas por los jugadores.

Para Alberto Telias, Chief Marketing Officer de Codere Online: “La edición 2024 de la ‘Copa Codere Internacional’ cierra con éxito una nueva etapa, en la que un equipo de personas de todas nuestras oficinas en los diferentes países ha trabajado codo con codo durante todo el año para convertir este evento en un referente único en el sector. Además, para nosotros, es muy gratificante hacer crecer este evento año a año de la mano de nuestros equipos patrocinados”.

Desde su lanzamiento en 2017, la ‘Copa Codere Internacional’ ha evolucionado constantemente para sorprender a sus clientes y seguidores. Tras el éxito de esta edición, la compañía ya trabaja en la preparación de la ‘Copa Codere Internacional 2025’, que promete nuevas experiencias y momentos inolvidables.

