Des études métallurgiques pour deux projets

ROUYN-NORANDA, Québec, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’effectuer une brève mise à jour pour ses actionnaires au sujet de tests métallurgiques réalisés sur deux propriétés à redevance de Globex.

En premier lieu, Ressources minières Radisson Inc. a annoncé les résultats initiaux sur l’évaluation d’usinage du minerai du projet aurifère O’Brien qui comprend la mine d’Or Kewagama pour laquelle Globex détient une redevance nette de fonderie (NSR) de 2% et la mine d’or New Alger (aussi appelée Thompson-Cadillac) pour laquelle Globex détient une redevance nette de fonderie (NSR) de 2%. Radisson présente des récupérations aurifères variant de 86 à 96 pourcents selon différents schémas de traitement compatibles avec l’usine de Doyon-Westwood considérant un investissement en capitaux minimal ou modeste. Ainsi, Radisson conclue que l’usine de Doyon-Westwood est une option valide afin de traiter le minerai de O’Brien. Le communiqué de presse de Radisson est accessible ici.

Exploration Brunswick Inc. a également annoncé les résultats des tests métallurgiques effectués sur les carottes de forage du Projet Mirage (Lac Escale, propriété pour laquelle Globex détient une redevance brute sur les métaux (GMR) de 3%).

Les résultats préliminaires comprennent les faits saillants suivants :

La possibilité d’obtenir un schéma de traitement de premier ordre consistant à broyer le matériel suivi d’une séparation dans un milieu dense sans flottation. Les projets avec des schémas de traitement similaires ont constamment démontré des coûts d’usinage plus bas afin d’obtenir des concentrés selon les normes de l’industrie d’une teneur de 5,5% Li2O.

Des taux d’extraction préliminaires de 76% produisant un concentré de spodumène à une teneur de 5,5% Li2O pour les tests effectués par séparation dans un liquide lourd (HLS) et de 68.4% produisant un concentré de spodumène à une teneur de 5,7% Li2O pour les tests effectués par séparation dans un milieu dense (DMS) ; les deux méthodes utilisant des grains grossiers.

De faibles concentrations en fer dans les concentrés préparés par (HLS) et (DMS) démontrent un spodumène de haute qualité avec peu d’impuretés. Les tests actuels suggèrent l’absence d’éléments délétères dans les deux concentrés.

D’autres tests sont prévus en 2025 suivant ces résultats initiaux, les possibilités d’améliorer le taux de récupération pour les tests effectués par séparation dans un milieu dense (DMS) ont déjà été identifiées.

Considérant les résultats positifs de ces tests métallurgiques, Brunswick planifie de Nouvelles études métallurgiques et se concentrent sur les travaux de forage d’exploration futurs afin d’avancer le projet vers une première estimation des ressources. Le communiqué de presse de Brunswick est accessible ici.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.» Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) Numéro CUSIP 379900 50 9

Numéro LEI 529900XYUKGG3LF9PY95 Pour de plus amples informations : Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc.

Président et Chef de la direction

Entreprises minières Globex inc.

86, 14e Rue

Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J1

Tél : 819.797.5242

Téléc : 819.797.1470

info@globexmining.com

www.globexmining.com



Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »). Il n’est pas possible de garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedarplus.ca.

