XS.com คว้ารางวัล 'โปรแกรมสัมนาคุณลูกค้าที่ยอดเยี่ยมแห่งปี' ในงานเอ็กซ์โปที่กาตาร์ (QFEX)

THAILAND, February 6, 2025 / Business News / -- ผู้ให้บริการฟินเทคและบริการทางการเงินระดับโลกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมีความภาคภูมิใจที่จะประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการได้รับรางวัล “โปรแกรมสัมนาคุณลูกค้าที่ยอดเยี่ยมแห่งปี” ในงานเอ็กซ์โปที่กาตาร์และการรับรางวัล (QFEX) 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Marsa Malaz Kempinski โดฮา ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2025รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึงความทุ่มเทอย่างไม่หยุดยั้งของ XS .com ในการมอบโซลูชั่นสัมนาคุณที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างเหนือชั้นทั้งยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและยกระดับประสบการณ์การเทรดให้กับลูกค้าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย่างต่อเนื่องคุณวาเอล ฮัมมัด (Wael Hammad) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ XS.com กล่าวว่า:“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับในความพยายามของเราในการสร้างโปรแกรมสัมนาคุณลูกค้าที่ยอดเยี่ยมและส่งผลกระทบเชิงบวกต่อลูกค้ารางวัลนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับเราและความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาอย่างยอดเยี่ยม”งานเอ็กซ์โปที่กาตาร์และการได้รับรางวัล (Qatar Financial Expo & Awards) ถือเป็นหนึ่งในงานสำคัญของอุตสาหกรรมการเงินที่มุ่งเน้นการเฉลิมฉลองการมีส่วนร่วมอันยอดเยี่ยมต่อวงการสำหรับการคว้ารางวัลครั้งนี้ช่วยตอกย้ำความเป็นผู้นำของ XS.com ในการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญคุณสุฮาอีร์ อาลัชการ์ (Suhair Alashqar) CEO ของ บริษัทอาฟาค กรุ๊ป อีเวนท์ แอนด์ มีเดีย กล่าวว่า:“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มอบรางวัล “โปรแกรมสัมนาคุณลูกค้าที่ยอดเยี่ยมแห่งปี” ให้กับ XS.com ในงาน Qatar Financial Expo & Awards (QFEX) 2025 รางวัลนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความพยายามที่ไม่หยุดยั้งของ XS.com ในการกำหนดมาตรฐานใหม่ในคุณภาพของการด้วยการมีบทบาทในระดับโลกและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการทางการเงิน XS.com ยังคงสร้างมาตรฐานใหม่ในการนำเสนอโซลูชั่นที่ทันสมัยและการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ยอดเยี่ยมในโอกาสที่ XS.com เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งสำคัญนี้บริษัทขอย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาเครื่องมือที่ทันสมัย การสนับสนุนการเทรดที่เหนือระดับ และการให้บริการที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมอย่างไม่มีใครเทียบได้ การได้รับการยอมรับในครั้งนี้ถือเป็นแรงผลักดันอันทรงพลังที่ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาและยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศที่เป็นเอกลักษณ์ของชื่อ XS.comXS.com พร้อมที่จะขยายบทบาทในระดับโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับลูกค้าผ่านการนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการการเทรดเฉพาะบุคคลของพวกเขา บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้วางใจและสนับสนุนการเติบโตในชุมชนการเงิน ซึ่งยังคงเป็นหัวจสำคัญของพันธกิจในการดำเนินธุรกิจของ XS.com อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบริษัทข้อมูลบริษัท XS.com XS Group (ดำเนินงานภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘XS’ หรือ ‘XS.com’) เป็นโบรกเกอร์หลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่ให้การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียในปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ ด้วยการมีใบอนุญาตในหลายภูมิภาคและสำนักงานทั่วโลกXS.com นำเสนอบริการที่ช่วยให้นักเทรดเดอร์ นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลกเข้าถึงสภาพคล่องระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดขั้นสูง ควบคู่กับประสบการณ์ผู้ใช้ที่มีประสิทธิภาพ การจัดการความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่ดีเยี่ยมคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง: ผลิตภัณฑ์ของเราซื้อขายโดยใช้มาร์จิ้นและมีความเสี่ยงในระดับสูงคุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคนและคุณควรแน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ AFAQ GroupAFAQ Group Overseas เป็นผู้นำระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมสื่อ งานอีเวนต์ และนิทรรศการ โดยดำเนินงานในระดับมาตรฐานสูงสุดด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรและฐานข้อมูลการติดต่อที่ครอบคลุมทั่วโลกบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะในตลาดการเงินที่มีความผันผวนสูงซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของบริษัท

