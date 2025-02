XS.com荣获卡塔尔金融博览会（QFEX）'最佳忠诚度计划'大奖

CHINA, February 6, 2025 / Business News / -- 屡获殊荣的全球多资产金融科技与金融服务提供商 XS .com 荣幸地宣布,在2025年2月4日至5日于多哈Marsa Malaz Kempinski酒店举办的卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼(QFEX) 上, XS.com 荣获了 “最佳忠诚度计划”大奖。这一殊荣表彰了 XS.com 在打造以客户为中心的忠诚度计划方面的不懈努力,体现了公司致力于建立长期客户关系、提升全球客户交易体验的坚定承诺。XS.com集团首席商务官 Wael Hammad 对此表示:“我们非常荣幸能够因我们为客户打造意义深远且有影响力的忠诚计划而获得认可。这一奖项证明了客户对我们的信任,也反映了我们不断创新、追求卓越服务,以满足客户需求的决心。”作为金融行业的重要盛会,卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼旨在表彰对行业发展做出突出贡献的机构和个人。XS.com 此次获奖,进一步巩固了其在客户导向创新和优质服务方面的领先地位。AFAQ 集团活动与媒体首席执行官 Suhair Alashqar 表示:“我们非常高兴在2025年的卡塔尔金融博览会暨颁奖典礼(QFEX)上将‘最佳忠诚度计划’奖项授予 XS.com。这一奖项充分肯定了 XS.com 在在线交易领域树立高标准、追求卓越品质的不懈努力。”作为一家在全球范围内具有重要影响力的企业,XS.com 始终致力于推动金融服务的创新,为客户提供独特而优质的体验。此次获奖不仅是 XS.com 的重要里程碑,也激励公司继续开发更先进的工具,提供更完善的交易支持和无与伦比的服务质量,持续提升客户体验。这一认可有力地激励 XS.com 坚持与超越卓越标准,这已成为 XS.com 的代名词。展望未来,XS.com 表示,将继续加强全球业务布局与影响力,与客户建立更加紧密的联系,通过个性化的解决方案满足他们独特的交易需求。公司将始终秉承建立信任、助力行业成长的使命,推动金融社区的共同繁荣发展。XS.com 公司概况XS 集团(以 "XS "或 "XS.com "品牌经营)是一家全球多元资产经纪商,提供多种金融产品交易服务。XS.com 于 2010 年在澳洲成立,现已发展成为金融科技、金融服务和在线交易行业的全球市场领导者,在多个司法管辖区拥有监管牌照,并在全球各地设有办事处。XS.com 为全球交易者、机构投资者和经纪商提供深度机构流动性和先进的交易技术,并结合高效的用户体验、高质量的关系管理和卓越的客户支持。风险警告:我们的产品涉及保证金交易,具有很高的风险,可能会导致亏损金额超过阁下的初始入金。这些产品可能不适合所有投资者,阁下应当确保了解其中的风险。关于AFAQ 集团AFAQ 海外集团是媒体、活动和展会行业中的佼佼者。集团不仅深耕本地多年,更拥有丰富的海外运营经验,建立了全球范围的合作伙伴关系网。AFAQ 集团致力于在持续变化的世界中不断发展,在动荡的金融市场中积极为客户引荐新产品和新行业。

