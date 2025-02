XS.com、「カタール・ファイナンシャル・エキスポ（QFEX）」で「ベスト・クライアント・ロイヤリティプログラム」賞を受賞

JAPAN, February 6, 2025 / Business News / -- グローバルに展開するフィンテック・金融サービスプロバイダーのXS.comは、ドーハのマルサ・マラズ・ケンピンスキーで開催された「カタール・ファイナンス・エキスポ&アワード(QFEX)2025」にて、「ベスト・クライアント・ロイヤリティプログラム」賞を受賞しました。お客様との長期的な関係を築き、取引体験を向上させることで、 XS .comの顧客重視のロイヤルティプログラムへの一貫した取り組みが高く評価されました。XS.comのグループCCOで・ワエル・ハマド氏は次のように述べました。「お客様のために価値のあるロイヤルティプログラムを提供できたことを評価され、とても嬉しく思います。この賞は、お客様からの信頼、そしてお客様のニーズに応え続けていることが証明されたものです。」「カタール・ファイナンシャル・エキスポ&アワード」は、金融業界において最も重要なイベントです。今回の受賞により、XS.comがお客様に世界トップクラスのサービスを提供し、業界をリードする存在であることをアピールしました。AFAQ グループのイベント及びメディア部門のCEO・スハイル・アラシュカル氏は「主催者としてXS.comが“ベスト・クライアント・ロイヤルティプログラム”賞に選ばれたことを発表でき嬉しく思っています。XS.comのオンライン取引の品質を向上し続ける取り組みは、新たな基準を築き、業界全体の発展に貢献しました。」と述べました。XS.comは、最先端のツールや取引サポートの強化を通じて、お客様の取引体験を向上させ、幅広いトレーダー層に利益をもたらす環境を提供します。今後も、お客様のニーズに合ったソリューションを提供し、信頼性と透明性を高めながら、お客様と共に成長する取引のパートナーであり続けることを目指しています。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。AFAQグループについてAFAQグループは、メディア、イベント、展示会業界における業界権威です。その経験と豊富な知識は、世界中のパートナーやコンタクトのデータベースを持つ国際的なグループ企業としても知られています。金融市場という不安定な世界の中で常に努力を重ね、新しい商品や産業について常に情報発信を行なっています。

