XS.com Remporte le Prix du « Meilleur Programme de Fidélité » au Qatar Financial Expo (QFEX)

SWITZERLAND, February 6, 2025 / Business News / -- XS .com, fournisseur mondial primé de services financiers et de fintech multi-actifs, est honoré d'annoncer sa reconnaissance en tant que lauréat du prix « Meilleur Programme de Fidélité Client » lors du prestigieux Qatar Financial Expo & Awards (QFEX) 2025, qui se tiendra au Marsa Malaz Kempinski, à Doha, les 4 et 5 février 2025.Cette distinction de renom célèbre l'engagement indéfectible de XS.com à offrir des solutions de fidélité inégalées, centrées sur le client. Elle souligne l'engagement de l'entreprise à renforcer les relations à long terme et à améliorer l'expérience de trading des clients à l’échelle régionale et mondiale.Wael Hammad, directeur commercial du groupe XS.com, a commenté cette réalisation:Nous sommes « profondément honorés d'être reconnus pour nos efforts visant à créer des programmes de fidélité significatifs et impactants pour nos clients. Ce prix est un témoignage de la confiance que nos clients nous accordent et de notre volonté incessante d'innover pour répondre à leurs besoins avec excellence. »Le Qatar Financial Expo & Awards, un événement majeur du secteur financier, célèbre les contributions exceptionnelles à l’industrie. La victoire de XS.com renforce encore son leadership en matière d'innovation centrée sur le client et de qualité de service.Suhair Alashqar, PDG de AFAQ Group Events and Media, a déclaré :« Nous sommes ravis de couronner XS.com du prix du « Meilleur Programme de Fidélité Client » au Qatar Financial Expo & Awards (QFEX) 2025. Ce prix témoigne des efforts inégalés de XS.com pour établir de nouveaux repères en matière de qualité dans le trading en ligne. »Avec sa présence mondiale et son engagement à faire progresser les services financiers, XS.com continue d'établir des repères dans la fourniture de solutions innovantes et d'un engagement client exceptionnel.Alors qu'XS.com célèbre cette étape importante, l'entreprise réaffirme son engagement à améliorer en permanence l'expérience client en développant des outils de pointe, un support de trading amélioré et une qualité de service inégalée. Cette reconnaissance sert de puissant moteur pour maintenir et dépasser les standards d'excellence qui sont devenus synonymes du nom XS.com.À l'avenir, XS.com est enthousiaste à l'idée de renforcer davantage son empreinte mondiale et de renforcer ses relations avec ses clients en offrant des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins de trading uniques. L'engagement de l'entreprise à instaurer la confiance et à favoriser la croissance au sein de la communauté financière demeure au cœur de sa mission.Présentation de la société XSLe groupe XS (opérant sous le nom de marque « XS » ou « XS.com ») est un courtier multi-actifs mondial offrant un accès à une large gamme de produits financiers.Fondée en Australie en 2010, XS.com est devenu un leader mondial dans les secteurs de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne avec des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans plusieurs endroits à travers le monde.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combinée à une expérience utilisateur efficace, une gestion de relation de qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques : Nos produits sont négociés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, il est donc possible de perdre l'intégralité de votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de comprendre les risques impliqués.À propos de AFAQ GroupAFAQ Group Overseas est un leader dans les secteurs des médias, des événements et des expositions de haut niveau.Son expérience et sa richesse de connaissances n'ont pas seulement été acquises localement, mais également à l'échelle internationale, avec une base de données de partenaires et de contacts dans le monde entier.Il continue de s'efforcer dans un monde en constante évolution et aime sensibiliser aux nouveaux produits et secteurs, notamment dans le monde volatile des marchés financiers.

