XS.com Gana el Premio a los 'Mejores Programas de Lealtad' en Qatar Financial Expo (QFEX)

MEXICO, February 6, 2025 / Business News / -- XS .com, el galardonado proveedor global de servicios financieros y fintech multi-activos, se honra en anunciar su reconocimiento como ganador del premio a los “Mejores Programas de Lealtad para Clientes” durante la prestigiosa Qatar Financial Expo & Awards (QFEX) 2025, celebrada en el Marsa Malaz Kempinski, Doha, los días 4 y 5 de febrero de 2025.Este prestigioso reconocimiento celebra la dedicación inquebrantable de XS.com para ofrecer soluciones de lealtad centradas en el cliente y sin igual. Resalta el compromiso de la compañía por fomentar relaciones a largo plazo y mejorar la experiencia de trading para clientes en toda la región y a nivel global.Comentando sobre este logro, Wael Hammad, CCO del Grupo XS.com, afirmó:“Nos sentimos profundamente honrados de ser reconocidos por nuestros esfuerzos en la creación de programas de lealtad significativos y efectivos para nuestros clientes. Este premio es un testimonio de la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y de nuestro impulso constante por innovar y satisfacer sus necesidades con excelencia”.La Qatar Financial Expo & Awards, un evento de primer nivel en el sector financiero, celebra contribuciones destacadas a la industria. Este premio consolida aún más el liderazgo de XS.com en innovación centrada en el cliente y calidad de servicio.Suhair Alashqar, CEO de AFAQ Group Events and Media, comentó:“Estamos encantados de otorgar a XS.com el premio a los “Mejores Programas de Lealtad para Clientes” en la Qatar Financial Expo & Awards (QFEX) 2025. Este premio es un testimonio de los esfuerzos inigualables de XS.com por establecer nuevos estándares de calidad en el trading online”.Con su presencia global y su dedicación al avance de los servicios financieros, XS.com continúa marcando estándares en la provisión de soluciones innovadoras y un compromiso excepcional con sus clientes.Mientras XS.com celebra este importante hito, la compañía reafirma su compromiso de elevar continuamente las experiencias de sus clientes mediante el desarrollo de herramientas de vanguardia, soporte mejorado para el trading y una calidad de servicio inigualable. Este reconocimiento sirve como un poderoso motivador para mantener y superar los estándares de excelencia que se han vuelto sinónimos del nombre XS.com.Mirando hacia el futuro, XS.com está entusiasmado por fortalecer aún más su presencia global y profundizar sus relaciones con los clientes ofreciendo soluciones personalizadas que se adapten a sus necesidades únicas de trading. La dedicación de la compañía para construir confianza y fomentar el crecimiento dentro de la comunidad financiera sigue siendo el núcleo de su misión.Resumen de la Empresa XS.comEl Grupo XS (operando bajo la marca "XS" o "XS.com") es un Bróker Global de Multiactivos que proporciona acceso para negociar una amplia gama de productos financieros.Establecida en Australia en 2010, XS.com se expandió y se convirtió en líder de mercado global en el sector de FinTech, servicios financieros y trading en línea, con licencias en varias jurisdicciones y oficinas en diferentes localizaciones alrededor del mundo.XS.com ofrece a traders, inversores institucionales y corredores de todo el mundo acceso a liquidez institucional profunda y tecnología de trading avanzada, combinados con una experiencia de usuario eficiente, gestión de relaciones de alta calidad y excelente soporte al cliente.Aviso de Riesgo: Nuestros productos se negocian con margen y presentan un alto nivel de riesgo, pudiendo llevar a la pérdida de todo su capital. Estos productos pueden no ser adecuados para todos y usted debe asegurarse de entender los riesgos involucrados.Sobre el Grupo AFAQEl Grupo AFAQ Overseas es un líder en las industrias de medios, eventos y exposiciones al más alto nivel.Su experiencia y riqueza de conocimiento no solo se ha adquirido a nivel local, sino también a escala internacional, con una base de datos de socios y contactos en todo el mundo.El grupo continúa esforzándose en el mundo cambiante y disfruta educando sobre nuevos productos e industrias, especialmente en el volátil mundo de los Mercados Financieros.

