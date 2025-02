إكس أس دوت كوم تفوز بجائزة "أفضل برامج ولاء العملاء" خلال معرض قطر المالي

UNITED ARAB EMIRATES, February 6, 2025 / Business News / -- حصلت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، على جائزة "افضل برامج ولاء العملاء" (Best Client Loyalty Programs)، خلال معرض قطر المالي (QFEX) والذي أقيم يومي 4 و5 فبراير في فندق كمبينسكي الفاخر في منطقة اللؤلؤة الراقية بالعاصمة القطرية الدوحة.وكان الحدث الأبرز خلال المؤتمر هو حصول "إكس أس دوت كوم" ( XS.com ) على جائزة "افضل برامج ولاء العملاء"، تأكيدا على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها الوسيط العالمي الرائد في إعطاء الأولوية للعملاء والمتداولين من خلال برامج الولاء المتنوعة وشروط التداول المميزة التي تهدف الى تقديم افضل تجربة تداول.وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد وائل حماد، المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com): نفتخر بالحصول على جائزة "افضل برامج ولاء العملاء" خلال معرض قطر المالي (QFEX) لعام 2025.وأضاف: نحن سعداء بأن يتم تقدير جهودنا في تطوير برامج ولاء مؤثرة وذات معنى لعملائنا في مختلف انحاء العالم.وتابع: ان هذه الجائزة هي تأكيد على الثقة التي يضعها عملاءنا بنا وعلى جهودنا المتواصلة للإبداع والابتكار وخدمة عملائنا بشكل متميز.ويعتبر معرض وحفل جوائز قطر المالي (QFEX) أحد أهم الفعاليات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يحتفل بتكريم الإنجازات المميزة في قطاع الخدمات المالية. كما ان فوز "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بهذه الجائزة يؤكد على دورها الريادي والابداعي في إيلاء الأهمية القصوى للعملاء وتقديم الخدمات المميزة لهم.من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة آفاق السيدة سهير الأشقر: نود أن نعرب عن سعادتنا بتتويج مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بجائزة "افضل برامج ولاء العملاء" خلال معرض قطر المالي (QFEX) لعام 2025.وأضافت: ان هذه الجائزة هي بمثابة شهادة على الجهود المتواصلة التي تبذلها "إكس أس دوت كوم" (XS.com) لرفع مستوى الخدمات في مجال التداول الالكتروني في الأسواق المالية العالمية.هذا وتواصل مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، وضع معايير جديدة من خلال تطوير حلول مبتكرة وأيضا عبر حضورها العالمي وجهودها لتطوير قطاع الخدمات المالية.وفيما تحتفل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بهذا الإنجاز الجديد، فإنها تؤكد التزامها الدائم بتحسين تجربة العملاء من خلال تطوير أدوات جديدة والتحسين المستمر لمستوى خدماتها.ويأتي هذا التكريم الجديد بمثابة قوة محفزة لرفع مستوى معايير التميز وهو الامر الذي اصبح مرتبطا باسم "إكس أس دوت كوم" (XS.com).تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول مجموعة آفاقمجموعة آفاق هي مجموعة متخصصة ورائدة في مجال التسويق الإعلامي والإعلاني وتجهيز وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية.تتميز المجموعة بخبرتها الطويلة وثروتها المعرفية المحلية والدولية مع قاعدة بيانات للشركاء وجهات الاتصال في جميع أنحاء العالم.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.