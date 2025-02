Les Poufs Fatboy : L’alliance parfaite du confort, du style et de la durabilité

MONTRÉAL, 04 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fatboy, la marque iconique du design décontracté, propose une collection haut de gamme de poufs conçus pour le confort intérieur et extérieur. Avec un engagement inébranlable envers la qualité et l’innovation, les poufs et ottomans Fatboy sont remplis et assemblés au Canada, garantissant un produit aux normes les plus élevées pour les foyers et modes de vie canadiens.

Une collection adaptée à chaque espace

Que vous souhaitiez créer un coin détente cosy à l’intérieur ou un espace extérieur tendance, Fatboy propose un pouf adapté à chaque environnement. Du classique Original au Junior compact, en passant par le Slim polyvalent et le Buggle-Up résistant aux intempéries, la collection Fatboy se décline en diverses tailles et textures pour répondre à tous les besoins.

Des tissus haut de gamme pour un confort optimal

Les poufs Fatboy sont disponibles dans une sélection exclusive de tissus de haute qualité, chacun conçu pour des usages spécifiques :

Nylon – Un tissu durable, résistant aux taches, parfait pour un usage intérieur pratique et facile à entretenir.

– Un tissu durable, résistant aux taches, parfait pour un usage intérieur pratique et facile à entretenir. Coton Stonewashed – Un tissu naturel doux au look vintage, offrant une esthétique intemporelle et un confort absolu.

– Un tissu naturel doux au look vintage, offrant une esthétique intemporelle et un confort absolu. Oléfine – Un matériau résistant aux UV et déperlant, idéal pour une utilisation en extérieur.

– Un matériau résistant aux UV et déperlant, idéal pour une utilisation en extérieur. Velours – Un tissu luxueux fabriqué à partir de polyester recyclé, ajoutant une touche d’élégance à tout intérieur.

– Un tissu luxueux fabriqué à partir de polyester recyclé, ajoutant une touche d’élégance à tout intérieur. Teddy & Sherpa – Des tissus ultra-doux conçus pour un confort chaleureux et un usage intérieur cocooning.

– Des tissus ultra-doux conçus pour un confort chaleureux et un usage intérieur cocooning. Côtelé (Corduroy) – Un tissu texturé et raffiné, apportant une touche de sophistication aux espaces de vie.

– Un tissu texturé et raffiné, apportant une touche de sophistication aux espaces de vie. Mingle – Un tissu bouclé tissé durable avec une résistance de 100 000 Martindales, alliant esthétisme et longévité.

– Un tissu bouclé tissé durable avec une résistance de 100 000 Martindales, alliant esthétisme et longévité. Polyester – Un tissu polyvalent et robuste, facile à nettoyer, idéal pour une détente en intérieur comme en extérieur.

Une marque néerlandaise, une fabrication Canadienne

Fatboy est une marque de design néerlandaise reconnue pour son approche audacieuse et innovante du mobilier décontracté. Bien que ses racines soient aux Pays-Bas, les poufs et ottomans Fatboy sont remplis et assemblés au Canada, garantissant un savoir-faire de qualité, des délais de production plus courts et un engagement envers la fabrication locale. Avec une attention particulière portée aux matériaux durables et aux designs novateurs, Fatboy continue de réinventer le mobilier détente avec des produits aussi esthétiques que fonctionnels.

Découvrez l’expérience Fatboy

Du salon à la terrasse, les poufs Fatboy apportent confort et design à tous les espaces. Découvrez la collection complète et trouvez votre pouf idéal dès aujourd’hui.

À propos de fatboy

Fatboy est un leader mondial du mobilier design décontracté, reconnu pour ses créations audacieuses, ses matériaux de qualité et son approche innovante du confort. Depuis le lancement de l’iconique pouf Original, Fatboy a élargi sa gamme avec du mobilier, des luminaires et des accessoires qui redéfinissent le bien-être contemporain.

Pour plus d'informations, des entrevues ou des images en haute résolution, veuillez contacter :

Fatboy Canada

Courriel : hello@fatboycanada.com

Site Internet : fatboycanada.com

