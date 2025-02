Bitget Wallet 公布 PayFi 愿景：连接现实世界支付与链上金融

Bitget Wallet 推出 PayFi Flywheel,将赚取收益、发送支付和消费集成到一个链上生态系统,令财富持续增值

塞舌尔,维多利亚, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的 Web3 非托管式钱包 Bitget Wallet 公布其 2025 年战略,其中 PayFi 是关键重点。 Bitget Wallet 拥有超过 6,000 万用户,正在将 PayFi 推向个人金融的前沿,将加密货币从被动资产转变为便于日常使用的强大金融工具。 PayFi 结合高效的加密货币支付方式与通过去中心化金融 (DeFi) 盈利的功能,将赚取收益、发送支付和消费集成到一个生态系统,从而让用户能够最大限度地利用财富,确保每笔交易都有助于在财务方面有所得益。 Bitget Wallet 的定位是金融超级应用程序,将区块链创新成果引入现实世界,扩展用途,从而彻底改变个人管理资金的方式。

Bitget Wallet 的 PayFi Flywheel 将加密货币钱包从被动存储工具转变为金融赋能引擎。 通过融合赚取收益、发送支付和消费功能的生态系统,用户可以将稳定币等加密货币资产存入储蓄账户,实时获取灵活收益。 这些收益不会被锁定,而是可以直接用于购物、订阅等日常支出,有助于实现“现在购买,永不付款”的理念,其中 DeFi 收益可覆盖部分支出费用。 PayFi 借助区块链的高效性质,通过融合赚取收益、发送支付和消费功能,打造出一个互联的生态系统,可保持资金增值,而用户则能够顺畅赚取收益。

Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 表示:“PayFi 不仅仅是一种产品,而且是一场运动,旨在让加密货币成为全球数十亿人便于使用的金融工具。 通过利用 PayFi Flywheel,我们正在重塑个人金融,将区块链系统融入日常生活。 这标志着人们管理金钱的典型方式有所变化——为个人提供工具,以最大限度地提高收益及实现财务自由,同时令加密货币在全球范围内更加实用和更具影响力。”

Bitget Wallet 的 PayFi 计划的一项基石是即将推出的 Bitget Wallet Card,这是一种由万事达卡支持的加密货币卡,联通一个便于运用加密货币的多币种国际银行账户。 用户可以持卡在全球轻松消费,享受优惠汇率。 除了卡片之外,Bitget Wallet 还通过与 Triple A、Bitrefill、IvendPay、PundiX 和 Coinpal 等公司合作,打造应用内的购物体验。 有赖于这些合作,用户能够使用加密货币购买日常服务:购买 Amazon 和 Apple 等顶级品牌的礼品卡、为手机通讯服务充值,以及通过二维码或支持区块链的 POS 系统进行店内支付。 这个互联的生态系统拓展了加密货币在现实世界中的用途,确保赚取收益、发送支付和消费在创造价值的过程中相辅相成。

Bitget Wallet 还计划推出更强大的赚取收益功能,提供从低风险回报到高收益机会的灵活收益选项。 用户可将资金用于日常开支,同时也能保持资金增值,确保流动资金随时产生收益。 点对点转账将变得更为便捷,人们可以采取更快、更便宜、更容易的方式进行加密货币交易,便于日常使用和汇款。 Bitget Wallet 首席运营官 Alvin Kan 表示:“我们发现,受到较高的通货膨胀率和有限的银行服务影响,部分地区的业务出现了不同寻常的增长。 仅仅在非洲,用户数量去年增长超过 1000%,中东和拉丁美洲也出现类似的趋势。 这些数字彰显大众对去中心化解决方案的需求日益增长,凭借 PayFi,我们旨在为服务不足的地区提供便于使用的金融工具。”

关于 Bitget Wallet

Bitget Wallet是 Web3 的载体,用一个非托管钱包汇集了无限可能。 它拥有超过 6000 万用户,提供全面的链上服务,包括资产管理、即时兑换、奖励、质押、交易工具、实时市场数据、DApp 浏览器、NFT 市场和加密货币支付。 Bitget Wallet 支持 100 多种区块链、2 万多个 DApp、50 多万种代币,实现数百个 DEX 和跨链桥上的顺畅多链交易,另有一个 3 亿美元的保护基金,确保用户的资产安全。 体验 Bitget Wallet Lite,开启 Web3 之旅。

