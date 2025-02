Bitget Wallet Memperkenalkan Wawasan PayFi: Merapatkan Pembayaran Dunia Sebenar dan Kewangan Dalam Rantaian

Bitget Wallet memperkenalkan PayFi Flywheel, menyepadukan pendapatan, penghantaran dan perbelanjaan ke dalam ekosistem atas rantaian yang memastikan setiap dolar produktif

VICTORIA, Seychelles, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet, dompet bukan jagaan Web3 terkemuka, telah memperkenalkan strategi syarikat untuk tahun 2025 dengan PayFi sebagai tumpuan utama. Dengan lebih daripada 60 juta orang pengguna, Bitget Wallet membawa PayFi ke hadapan dalam kewangan peribadi, mengubah kripto daripada aset pasif kepada alat kewangan yang hebat untuk kegunaan harian. Dengan menggabungkan kecekapan pembayaran kripto dan keupayaan untuk memperoleh melalui kewangan terdesentralisasi (DeFi), PayFi menyepadukan perolehan, penghantaran dan perbelanjaan ke dalam ekosistem yang memaksimumkan utiliti setiap dolar, memastikan setiap transaksi menyumbang kepada pertumbuhan kewangan. Bitget Wallet meletakkan dirinya sebagai aplikasi super kewangan, merapatkan inovasi blok rantai dan kebolehgunaan dunia sebenar untuk merevolusikan cara individu mengurus wang mereka.

PayFi Flywheel Bitget Wallet mengubah dompet kripto daripada alat storan pasif kepada enjin pemerkasaan kewangan. Dengan ekosistem perolehan, penghantaran dan perbelanjaan, pengguna boleh mendepositkan aset kripto, seperti stablecoin ke dalam akaun simpanan yang menawarkan hasil masa nyata yang fleksibel. Hasil ini tidak dikunci tetapi secara langsung membiayai perbelanjaan harian, daripada membeli-belah kepada langganan, menyokong konsep "Beli Sekarang, Tidak Perlu Bayar", iaitu hasil DeFi meliputi sebahagian daripada perbelanjaan. Dengan menggabungkan perolehan, penghantaran dan perbelanjaan, dikuasakan oleh kecekapan blok rantai, PayFi mencipta ekosistem yang saling berkaitan yang memastikan wang produktif dan memperkasakan pengguna untuk mengembangkan aset mereka dengan lancar.

"PayFi bukan sekadar produk; ia adalah gerakan untuk menjadikan kripto sebagai alat kewangan yang berdaya maju untuk berbilion orang di seluruh dunia," kata Alvin Kan, COO Bitget Wallet. "Dengan memanfaatkan PayFi Flywheel, kami mentakrifkan semula kewangan peribadi, menyepadukan sistem yang dikuasakan oleh blok rantai ke dalam kehidupan seharian. Ini menandakan anjakan paradigma dalam cara orang mengurus wang — memperkasakan individu dengan alatan untuk memaksimumkan produktiviti dan kebebasan kewangan sambil menjadikan kripto lebih praktikal dan memberikan impak di seluruh dunia."

Asas inisiatif PayFi Bitget Wallet ialah Kad Bitget Wallet yang akan datang, kad kripto yang disokong oleh Mastercard dan dipautkan kepada akaun bank antarabangsa berbilang mata wang yang mesra kripto. Kad tersebut akan membolehkan perbelanjaan global yang lancar, menawarkan kadar pertukaran yang kompetitif. Selain kad, Bitget Wallet sedang membina pengalaman membeli-belah dalam aplikasi melalui perkongsian dengan syarikat seperti Triple A, Bitrefill, IvendPay, PundiX dan Coinpal. Perkongsian ini membolehkan pengguna membelanjakan kripto untuk perkhidmatan harian, daripada membeli kad hadiah untuk jenama terkenal seperti Amazon dan Apple kepada menambah kredit mudah alih dan membuat pembayaran dalam kedai melalui kod QR atau sistem POS yang dikuasakan oleh blok rantai. Ekosistem yang saling berkaitan ini meluaskan penggunaan dunia sebenar kripto, memastikan perolehan, penghantaran dan perbelanjaan memperkukuhkan satu sama lain dalam kitaran penciptaan nilai.

Bitget Wallet juga merancang untuk memperkenalkan ciri pendapatan yang dipertingkatkan, menawarkan pilihan hasil yang fleksibel daripada pulangan berisiko rendah kepada peluang hasil yang lebih tinggi. Pengguna boleh memastikan dana mereka tetap produktif walaupun semasa menggunakannya untuk perbelanjaan harian, memastikan wang menjana hasil sambil kekal boleh diakses. Pemindahan rakan ke rakan akan diperkemas, membolehkan transaksi kripto yang lebih pantas, lebih murah dan lebih mudah diakses untuk kegunaan harian serta pengiriman wang. "Kami telah melihat pertumbuhan luar biasa di beberapa rantau yang didorong oleh inflasi yang tinggi dan akses perbankan yang terhad," kata Alvin Kan, COO Bitget Wallet. "Di Afrika sahaja, bilangan pengguna meningkat lebih 1000% pada tahun lepas, dengan arus aliran yang sama di Timur Tengah dan Amerika Latin. Angka-angka ini menggariskan peningkatan permintaan untuk penyelesaian terdesentralisasi dan dengan PayFi, kami menyasarkan untuk memperkasakan wilayah yang kurang mendapat perkhidmatan dengan alat kewangan yang boleh diakses."

Bitget Wallet merupakan rumah Web3 yang menyatukan kemungkinan yang tidak berkesudahan dalam satu dompet bukan jagaan. Dengan lebih daripada 60 juta pengguna, ia menawarkan perkhidmatan dalam rantaian yang komprehensif, termasuk pengurusan aset, pertukaran segera, ganjaran, pertaruhan, alat dagangan, data pasaran langsung, pelayar DApp dan pasaran NFT. Menyokong lebih daripada 100 blok rantai, 20,000 lebih DApps dan 500,000 lebih token, Bitget Wallet membolehkan dagangan berbilang rantai yang lancar merentasi ratusan DEX serta jambatan silang rantai, bersama-sama dana perlindungan sebanyak $300 juta untuk memastikan keselamatan aset pengguna.

